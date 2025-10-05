अंतरिक्ष में होगी AI ट्रेनिंग, बनेंगे डेटा सेंटर! Amazon के फाउंडर ने किया बड़ा ऐलान, बोले-स्पेस धरती से ज्यादा एडवांस

AI training in space: Amazon के फाउंडर और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक जेफ बेजोस ने टेक्नोलॉजी की दुनिया को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने सभी को चौंका दिया है. बिजनेसमैन जेफ बेजोस ने कहा है कि आने वाले 10 से 20 सालों में डेटा सेंटर अंतरिक्ष में बनाए जाएंगे! उनका मानना है कि स्पेस में मौजूद लगातार सोलर पॉवर और बिना मौसम की रुकावट के कारण वहां की टेक्नोलॉजी धरती से भी ज्यादा एडवांस साबित होगी. इटली में आयोजित Italian Tech Week में बोलते हुए उन्होंने यह बात कही.

Amazon के फाउंडर जेफ बेजोस का मानना है कि आने वाले कुछ सालों में AI ट्रेनिंग और डेटा स्टोरेज जैसे काम अंतरिक्ष में किए जाएंगे जिससे न सिर्फ ऊर्जा की बचत होगी बल्कि धरती पर पर्यावरण पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा. जेफ बेजोस का यह बयान यह संकेत देता है कि अब टेक्नोलॉजी का अगला पड़ाव अंतरिक्ष बनने वाला है.

क्यों अंतरिक्ष में बेहतर हैं डेटा सेंटर?

धरती पर बने डेटा सेंटर्स को सर्वर को ठंडा रखने के लिए बहुत ज्यादा पानी और बिजली की जरूरत होती है. बिजली और पानी की बचत करने के लिए अब जेफ बेजोस ऑर्बिटल डेटा सेंटर (Orbital Data Centres) को ओर ध्यान दे रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बेजोस ने फरारी और स्टेलेंटिस के चेयरमैन जॉन एल्कान के साथ बातचीत में कहा कि ये बड़े ट्रेनिंग क्लस्टर AI को ट्रेनिंग देने के लिए स्पेस में बेहतर तरीके से बनाए जाएंगे क्योंकि वहां 24 घंटे सातों दिन सोलर एनर्जी मिलती रहेगी. वहां न कोई बादल होंगे न बारिश. उन्होंने आगे कहा कि हम अगले कुछ दशकों में स्पेस में डेटा केंद्रों की लागत को धरती पर बने डेटा सेंटरों से कम करने में सक्षम होंगे.

ये भी पढे़ंः फेस्टिव सीजन में खरीदने जा रहे स्मार्टफोन, तो जरूर चेक कर लें ये एक फीचर, नहीं तो...

जीवन सुधारने के लिए स्पेस इन्फ्रास्ट्रक्चर की जरूरत

बेजोस का मानना है कि स्पेश इन्फ्रास्ट्रक्चर की ओर यह बदलाव धरती पर जीवन को बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम होगा. उन्होंने कहा कि यह मौसम और संचार उपग्रहों के साथ पहले ही हो चुका है. अगला कदम डेटा सेंटर है फिर अन्य तरह की मैन्युफैक्चरिंग होगी. हालांकि स्पेश में डेटा सेंटर होस्ट करने में कई चुनौतियां हैं, जैसे मेंटेनेंस, अपग्रेड करने की मुश्किल और सबसे बड़ी चुनौती है रॉकेट लॉन्च की भारी लागत साथ ही लॉन्च फेल होने का उतना ही खतरा.

ये भी पढ़ेंः अब इंसानों की तरह लड़ाई लड़ेगा Robot! मस्क ने दिखाया रोबोट का फाइटर टैलेंट