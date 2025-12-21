जज साहब के बगल में बैठेगा 'डिजिटल अवतार'! ₹7210 करोड़ के दांव से बदल जाएगी देश की अदालतें, सरकार ने किया खुलासा

Advertisement
AI in Indian Judiciary: डिजिटल दौर में अब न्याय व्यवस्था भी बदल रही है. फैक्ट्री, अस्पताल और स्कूलों के बाद अब AI ने भारत की अदालतों में भी दस्तक दे दी है. सरकार ने खुलासा किया है कि देश के कोर्ट में AI टूल्स का ट्रायल शुरू हो चुका है जिससे कानूनी रिसर्च, दस्तावेजों की जांच और सुनवाई की प्रक्रिया को तेज और आसान बनाया जा सके. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 21, 2025, 07:18 AM IST
AI in Indian Judiciary: डिजिटल होती इस दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़े-बड़े कामों में इंसानों की मदद कर रहा है. AI की वजह से बड़े से बड़े काम को आसानी से कम समय में निपटाया जा सकता है. यही वजह है कि फैक्ट्री से लेकर हॉस्पिटल और स्कूल हर जगह एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है. धीरे-धीरे अब भारत के कोर्ट में भी AI की एंट्री हो रही है. इसको लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा बयान दिया है. भारतीय न्यायपालिका को डिजिटल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने साफ किया है कि भारत के कोर्ट में AI का इस्तेमाल शुरू हो चुका है, लेकिन इसके लिए अभी तक कोई नीति या कानूनी दिशा निर्देश तय नहीं किए गए हैं.   

लोकसभा में एक लिखित जवाब के दौरान भारत सरकार के कानून एवं न्याय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल बताते हैं कि कोर्ट में अभी AI टूल्स का इस्तेमाल केवल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया जा रहा है. ये सभी प्रयोग ई-कोर्ट प्रोजेक्ट चरण-III के तहत कंट्रोल मैनर में किए जा रहे हैं.   

7,210 करोड़ रुपये का मेगा प्रोजेक्ट
न्याय प्रणाली को ज्यादा आसान, पारदर्शी और तेज बनाने के लिए सरकार 7,210 करोड़ रुपये के बजट के साथ ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट के तीसरे चरण को लागू कर रही है. जिसमें 53.57 करोड़ रुपये विशेष रूप से AI और ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी के लिए निर्धारित किए गए हैं.

पायलट रन में कौन से टूल्स हो रहे हैं इस्तेमाल?

मंत्री ने जानकारी दी कि कोर्ट के कामों को लेकर अभी 2 प्रमुख AI टूल्स की टेस्टिंग हो रही है
पहला है LegRAA (Legal Research Analysis Assistant) जो कानूनी रिसर्च और विश्लेषण में सहायता करता है. वहीं दूसरा है Digital Courts 2.1: इसमें वॉयस-टू-टेक्स्ट यानी बोलकर टाइप करना और ट्रांसलेट जैसे फीचर्स शामिल हैं. अच्छी बात यह है कि ट्रायल में अभी तक किसी भी प्रकार के सिस्टमैटिक बायस या टेक्निकल खामी की रिपोर्ट नहीं मिली है.

सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी पर विशेष ध्यान
इसके साथ ही AI के इस्तेमाल से जुड़ी समस्या जैसे डेटा प्राइवेसी, एल्गोरिदम का पक्षपात और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी ने एक विशेष सब-कमेटी भी गठित की है. जिसमें 6 हाई कोर्ट के जज और टेक्नोलॉजी के जानकार शामिल हैं जो डेटा सुरक्षा को मजबूत करने पर काम कर रहे हैं. 

