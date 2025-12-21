जज साहब के बगल में बैठेगा 'डिजिटल अवतार'! ₹7210 करोड़ के दांव से बदल जाएगी देश की अदालतें, सरकार ने किया खुलासा

AI in Indian Judiciary: डिजिटल होती इस दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़े-बड़े कामों में इंसानों की मदद कर रहा है. AI की वजह से बड़े से बड़े काम को आसानी से कम समय में निपटाया जा सकता है. यही वजह है कि फैक्ट्री से लेकर हॉस्पिटल और स्कूल हर जगह एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है. धीरे-धीरे अब भारत के कोर्ट में भी AI की एंट्री हो रही है. इसको लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा बयान दिया है. भारतीय न्यायपालिका को डिजिटल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने साफ किया है कि भारत के कोर्ट में AI का इस्तेमाल शुरू हो चुका है, लेकिन इसके लिए अभी तक कोई नीति या कानूनी दिशा निर्देश तय नहीं किए गए हैं.

लोकसभा में एक लिखित जवाब के दौरान भारत सरकार के कानून एवं न्याय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल बताते हैं कि कोर्ट में अभी AI टूल्स का इस्तेमाल केवल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया जा रहा है. ये सभी प्रयोग ई-कोर्ट प्रोजेक्ट चरण-III के तहत कंट्रोल मैनर में किए जा रहे हैं.

7,210 करोड़ रुपये का मेगा प्रोजेक्ट

न्याय प्रणाली को ज्यादा आसान, पारदर्शी और तेज बनाने के लिए सरकार 7,210 करोड़ रुपये के बजट के साथ ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट के तीसरे चरण को लागू कर रही है. जिसमें 53.57 करोड़ रुपये विशेष रूप से AI और ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी के लिए निर्धारित किए गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पायलट रन में कौन से टूल्स हो रहे हैं इस्तेमाल?

मंत्री ने जानकारी दी कि कोर्ट के कामों को लेकर अभी 2 प्रमुख AI टूल्स की टेस्टिंग हो रही है

पहला है LegRAA (Legal Research Analysis Assistant) जो कानूनी रिसर्च और विश्लेषण में सहायता करता है. वहीं दूसरा है Digital Courts 2.1: इसमें वॉयस-टू-टेक्स्ट यानी बोलकर टाइप करना और ट्रांसलेट जैसे फीचर्स शामिल हैं. अच्छी बात यह है कि ट्रायल में अभी तक किसी भी प्रकार के सिस्टमैटिक बायस या टेक्निकल खामी की रिपोर्ट नहीं मिली है.

ये भी पढे़ंः Elon Musk देखते रह गए! चेन्नई के लड़कों ने खोजा Starlink का तोड़, NASA भी हुआ मुरीद

सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी पर विशेष ध्यान

इसके साथ ही AI के इस्तेमाल से जुड़ी समस्या जैसे डेटा प्राइवेसी, एल्गोरिदम का पक्षपात और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी ने एक विशेष सब-कमेटी भी गठित की है. जिसमें 6 हाई कोर्ट के जज और टेक्नोलॉजी के जानकार शामिल हैं जो डेटा सुरक्षा को मजबूत करने पर काम कर रहे हैं.

ये भी पढे़ंः Elon Musk के साथ काम करने का मौका! xAI में निकली बंपर भर्ती, बस होनी चाहिए ये खूबी