'आ रही है AI की सुनामी...' Anthropic के CEO की डरावनी चेतावनी, कौन सी नौकरियां बचेंगी और कौन सी मिट जाएंगी?

Anthropic के CEO Dario Amodei का कहना है कि दुनिया एक बड़े AI बदलाव के मुहाने पर खड़ी है. हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने AI के तेजी से बढ़ते असर को 'AI सुनामी' बताया. उनका कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों जैसे काम करने के करीब पहुंच रहा है और यह बदलाव लोगों की उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज है. लेकिन समाज, सरकारें और नियम अभी इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं.

‘AI सुनामी’ से क्या मतलब है?

Dario Amodei ने एक पॉडकास्ट में एंटरप्रेन्योर Nikhil Kamath से बातचीत के दौरान कहा कि AI अब सिर्फ आसान टास्क तक सीमित नहीं है. यह अब ऐसे जटिल काम करने लगा है जिन्हें पहले गहरी ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत समझा जाता था. उन्होंने कहा कि कई लोग अभी भी AI को हल्के में ले रहे हैं, जैसे यह 'सिर्फ एक रोशनी का भ्रम' हो. लेकिन असल में यह बहुत बड़े स्तर पर बदलाव लाने वाला है. उनके मुताबिक, कोडिंग, गणित और वैज्ञानिक रिसर्च जैसे क्षेत्रों में ऑटोमेशन पहले ही दिखने लगा है. AI मॉडल अब ऐसे काम कर रहे हैं जो पहले इंसान करते थे. इससे लेबर मार्केट और बिजनेस मॉडल में बड़ा बदलाव आ सकता है.

अर्थव्यवस्था और वैश्विक असर

Amodei का मानना है कि एडवांस AI सिस्टम का असर सिर्फ टेक इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रहेगा. यह नौकरियों, ग्लोबल मार्केट और देशों के बीच प्रतिस्पर्धा को भी प्रभावित कर सकता है. उन्होंने कहा कि निवेशक पहले से ही AI के असर को महसूस कर रहे हैं. हाल के बाजार उतार-चढ़ाव को कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने 'Claude Crash' तक नाम दिया, जो Anthropic के Claude मॉडल से जुड़ा है.

Amodei का कहना है कि जिन नौकरियों में सहानुभूति और इंसानी बातचीत की जरूरत होती है, वे शायद ज्यादा समय तक सुरक्षित रहेंगी. लेकिन दोहराव वाले या संरचित मानसिक कार्यों वाली नौकरियां पहले प्रभावित हो सकती हैं. उन्होंने खासतौर पर कोडिंग को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में बताया जहां AI जल्दी बड़ी भूमिका निभा सकता है.

सोशल मीडिया पर क्या प्रतिक्रिया?

Amodei के बयान के बाद टेक फोरम और सोशल मीडिया पर काफी चर्चा शुरू हो गई. कई लोगों ने उनकी चेतावनी से सहमति जताई और कहा कि AI का असर सिर्फ टेक जॉब्स तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कई अन्य क्षेत्रों तक पहुंचेगा. कुछ यूजर्स ने कहा कि कंपनियां और कर्मचारी अभी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि AI उनके काम को कैसे बदलेगा. निवेशकों की चिंता भी इसी वजह से बढ़ रही है. 'सुनामी' शब्द का इस्तेमाल यह दिखाने के लिए किया गया कि AI का विकास बहुत तेजी से और बड़े पैमाने पर हो सकता है. भले ही यह एक रूपक है, लेकिन यह संकेत देता है कि बदलाव की रफ्तार बहुत तेज है और कई लोग इसे अभी पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं.