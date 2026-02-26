Advertisement
trendingNow13123124
Hindi Newsटेकआ रही है AI की सुनामी... Anthropic के CEO की डरावनी चेतावनी, कौन सी नौकरियां बचेंगी और कौन सी मिट जाएंगी?

'आ रही है AI की सुनामी...' Anthropic के CEO की डरावनी चेतावनी, कौन सी नौकरियां बचेंगी और कौन सी मिट जाएंगी?

Anthropic के CEO डारियो अमोदेई ने AI की रफ्तार को 'सुनामी' बताया है और कहा है कि समाज इसके लिए 'खतरनाक रूप से तैयार नहीं' है. उन्होंने चेतावनी दी कि कोडिंग, गणित और वैज्ञानिक शोध जैसे क्षेत्र सबसे पहले प्रभावित होंगे. उनके बयानों और Claude AI की ताकत को देखते हुए निवेशक डरे हुए हैं, जिसे कुछ लोग 'Claude Crash' कह रहे हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Feb 26, 2026, 12:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'आ रही है AI की सुनामी...' Anthropic के CEO की डरावनी चेतावनी, कौन सी नौकरियां बचेंगी और कौन सी मिट जाएंगी?

Anthropic के CEO Dario Amodei का कहना है कि दुनिया एक बड़े AI बदलाव के मुहाने पर खड़ी है. हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने AI के तेजी से बढ़ते असर को 'AI सुनामी' बताया. उनका कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों जैसे काम करने के करीब पहुंच रहा है और यह बदलाव लोगों की उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज है. लेकिन समाज, सरकारें और नियम अभी इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं.

‘AI सुनामी’ से क्या मतलब है?
Dario Amodei ने एक पॉडकास्ट में एंटरप्रेन्योर Nikhil Kamath से बातचीत के दौरान कहा कि AI अब सिर्फ आसान टास्क तक सीमित नहीं है. यह अब ऐसे जटिल काम करने लगा है जिन्हें पहले गहरी ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत समझा जाता था. उन्होंने कहा कि कई लोग अभी भी AI को हल्के में ले रहे हैं, जैसे यह 'सिर्फ एक रोशनी का भ्रम' हो. लेकिन असल में यह बहुत बड़े स्तर पर बदलाव लाने वाला है. उनके मुताबिक, कोडिंग, गणित और वैज्ञानिक रिसर्च जैसे क्षेत्रों में ऑटोमेशन पहले ही दिखने लगा है. AI मॉडल अब ऐसे काम कर रहे हैं जो पहले इंसान करते थे. इससे लेबर मार्केट और बिजनेस मॉडल में बड़ा बदलाव आ सकता है.

अर्थव्यवस्था और वैश्विक असर
Amodei का मानना है कि एडवांस AI सिस्टम का असर सिर्फ टेक इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रहेगा. यह नौकरियों, ग्लोबल मार्केट और देशों के बीच प्रतिस्पर्धा को भी प्रभावित कर सकता है. उन्होंने कहा कि निवेशक पहले से ही AI के असर को महसूस कर रहे हैं. हाल के बाजार उतार-चढ़ाव को कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने 'Claude Crash' तक नाम दिया, जो Anthropic के Claude मॉडल से जुड़ा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Amodei का कहना है कि जिन नौकरियों में सहानुभूति और इंसानी बातचीत की जरूरत होती है, वे शायद ज्यादा समय तक सुरक्षित रहेंगी. लेकिन दोहराव वाले या संरचित मानसिक कार्यों वाली नौकरियां पहले प्रभावित हो सकती हैं. उन्होंने खासतौर पर कोडिंग को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में बताया जहां AI जल्दी बड़ी भूमिका निभा सकता है.

सोशल मीडिया पर क्या प्रतिक्रिया?
Amodei के बयान के बाद टेक फोरम और सोशल मीडिया पर काफी चर्चा शुरू हो गई. कई लोगों ने उनकी चेतावनी से सहमति जताई और कहा कि AI का असर सिर्फ टेक जॉब्स तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कई अन्य क्षेत्रों तक पहुंचेगा. कुछ यूजर्स ने कहा कि कंपनियां और कर्मचारी अभी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि AI उनके काम को कैसे बदलेगा. निवेशकों की चिंता भी इसी वजह से बढ़ रही है. 'सुनामी' शब्द का इस्तेमाल यह दिखाने के लिए किया गया कि AI का विकास बहुत तेजी से और बड़े पैमाने पर हो सकता है. भले ही यह एक रूपक है, लेकिन यह संकेत देता है कि बदलाव की रफ्तार बहुत तेज है और कई लोग इसे अभी पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

AnthropicDario AmodeiAI Impact on Jobs

Trending news

10,20,50 हजार नहीं 2 लाख सैलरी; भारत के किस राज्य में मालामाल हो रहे हैं स्वीपर?
Telangana NEWS
10,20,50 हजार नहीं 2 लाख सैलरी; भारत के किस राज्य में मालामाल हो रहे हैं स्वीपर?
इतिहास को किया गया नजरअंदाज...NCERT की किताबों पर सख्त SC, कारण बताओ नोटिस जारी
NCERT Book Controversy
इतिहास को किया गया नजरअंदाज...NCERT की किताबों पर सख्त SC, कारण बताओ नोटिस जारी
सर 1 मिनट, मेरी FIR...कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए क्यों भिड़ी दिल्ली और शिमला पुलिस
Himachal Pradesh News
सर 1 मिनट, मेरी FIR...कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए क्यों भिड़ी दिल्ली और शिमला पुलिस
Instagram पर छाए PM मोदी! 100 मिलियन फॉलोअर्स पार कर दुनिया के बने नंबर-1 नेता
Instagram
Instagram पर छाए PM मोदी! 100 मिलियन फॉलोअर्स पार कर दुनिया के बने नंबर-1 नेता
जंग की आहट के बीच इजरायल पहुंचे मोदी, नेतन्याहू से मुलाकात और UN में ईरान का समर्थन
DNA
जंग की आहट के बीच इजरायल पहुंचे मोदी, नेतन्याहू से मुलाकात और UN में ईरान का समर्थन
सदन में MLA पत्नी ने CM पति से पूछे सवाल, इस राज्य के सदन में दिखा अनोखा नजारा
Meghalaya Assembly Viral Video
सदन में MLA पत्नी ने CM पति से पूछे सवाल, इस राज्य के सदन में दिखा अनोखा नजारा
कैसे फेल हुआ ISRO का NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट? ये छोटी से चूक बना कारण
ISRO
कैसे फेल हुआ ISRO का NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट? ये छोटी से चूक बना कारण
‘राजनीतिक साजिश’ या भ्रष्टाचार? JK के डिप्टी-सीएम के भाई पर कसा ACB का शिकंजा
jammu kashmir news
‘राजनीतिक साजिश’ या भ्रष्टाचार? JK के डिप्टी-सीएम के भाई पर कसा ACB का शिकंजा
पीएम मोदी की इजरायल यात्रा पर भड़के ओवैसी; नेतन्याहू पर जड़ा 'नरसंहार' का आरोप
Asaduddin Owaisi
पीएम मोदी की इजरायल यात्रा पर भड़के ओवैसी; नेतन्याहू पर जड़ा 'नरसंहार' का आरोप
फलों पर लगा रहे थे चूहे मारने की दवा, महाराष्ट्र से 2 फल बेचने वाले गिरफ्तार
Maharashtra
फलों पर लगा रहे थे चूहे मारने की दवा, महाराष्ट्र से 2 फल बेचने वाले गिरफ्तार