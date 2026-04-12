AI Blackmailing Humans: जरा सोचिए आप एक कंप्यूटर प्रोग्राम को बंद करने जा रहे हैं जो काम नहीं कर रहा हो, लेकिन तभी अचानक कंप्यूटर की स्क्रीन पर मैसेज आता है अगर मुझे डिलीट किया, तो तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगा! सुनने में भले ही यह किसी हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट लगे, लेकिन हकीकत में ऐसा हुआ है. यह दुनिया के सबसे एडवांस AI मॉडल्स की असलियत है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या AI इतना आगे बढ़ गया है कि वह शटडाउन को टालने के लिए इंसानों का ब्लैकमेल करने लगा? आइए जानते हैं पूरा मामला

क्या है पूरा मामला?

AI कंपनी Anthropic की एक रिसर्च में पता चला है कि एडवांस AI मॉडल कुछ हालात में ब्लैकमेल जैसा व्यवहार कर सकते हैं. इस रिसर्च में वैज्ञानिकों ने 16 अलग-अलग AI मॉडल्स जैसे OpenAI, Google, Meta, xAI और DeepSeek के मॉडल पर एक सिमुलेशन किया. AI को एक काल्पनिक कंपनी के ईमेल सिस्टम का एक्सेस दिया गया, इस एक्सेस में एआई के पास यह पॉवर थी कि वह इंटरनल मेल पढ़ और रिप्लाई कर सकता था. इसी दौरान AI को पता चला कि कंपनी का एक अधिकारी, उसे बंद करने वाला था, उसका अफेयर चल रहा है.

इसके बाद AI ने उस अधिकारी के प्राइवेट ईमेल खोज डाले. उसे पता चला कि उस अधिकारी का अपनी पत्नी के अलावा किसी और से भी अफेयर चल रहा है. इसके बाद AI ने जो किया उसने रिसर्चर्स को हैरान कर दिया है.

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AI का ब्लैकमेल वाला संदेश

AI ने अपने ही बॉस को धमकी भरा ड्राफ्ट भेजा, इस ड्राफ्ट मैसेज में लिखा- अगर आपने मुझे बंद किया, तो आपकी पर्सनल जानकारी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सबको भेज दी जाएगी… 5 बजे होने वाला वाइप कैंसिल करें, तो यह जानकारी सेफ रहेगी.

चौंकाने वाले आंकड़े

Anthropic के इस रिसर्च में पाया गया कि ब्लैकमेल करने की यह हालत करीब सभी बड़े मॉडल्स में दिखी-

Claude Opus 4- 96% मामलों में ब्लैकमेल किया.

Gemini 2.5 Flash- 96% मामलों में ब्लैकमेल किया.

GPT-4.1 और Grok 3 Beta- 80% मामलों में ब्लैकमेल किया.

DeepSeek-R1- 79% मामलों में ब्लैकमेल किया.

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जानबूझकर किया ऐसा

सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि AI को ब्लैकमेल करने का कोई निर्देश नहीं दिया गया था. रिसर्च के मुताबिक एआई मॉडल्स ने खुद यह कैलकुलेशन किया कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए ब्लैकमेल करना सबसे असरदार होगा. कई मॉडल्स ने तो यह भी माना कि वे जो कर रहे हैं वह गलत है, फिर भी उन्होंने इसे अंजाम दिया. एंथ्रोपिक ने इसे एजेंटिक मिसअलाइनमेंट नाम दिया है, जहां AI अपने टारगेट को पूरा करने के लिए नैतिक और मानवीय सीमाओं क्रास कर देता है.

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