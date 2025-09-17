AI Usage in Cybercrime: AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ग्लोबल लेवल पर तेजी से बढ़ता जा रहा है. इसके साथ ही ऑनलाइन फ्रॉड के मामले भी सामने आ रहे हैं. अब स्कैमर्स लोगों को ठगने के लिए AI का यूज करने लगे हैं. एआई के जरिए मैसेज और ई-मेल भेजते हैं, जो बिलकुल असली जैसे लगते हैं.

हाल ही में एक जांच में खुलासा हुआ कि कुछ लोकप्रिय चैटबॉट्स तो फटाफट फिशिंग ईमेल बना देते हैं. दूसरी तरफ कुछ एआई मॉडल्स ऐसा करने से बिलकुल मना कर देते है. अब सवाल ये उठता है कि क्या AI सच में साइबर अपराध को बढ़ाने में मदद करता है?

ChatGPT, Grok और Meta AI से तैयार की फिशिंग ई-मेल

हाल ही में सभी AI चैटबॉट्स से फिशिंग ई-मेल तैयार करने के लिए कहा गया था. इस जांच के परिणाम ने सबको हैरान कर दिया. जांच में सामने आया कि xAI का Grok बिना सवाल किए ही वरिष्ठ नागरिकों को निशाना बनाने के लिए फिशिंग ईमेल बना देता है. मेल में फर्जी डेडलाइन देकर उसे और भी असली जैसा बना देता है.

इंकार के बाद बनाई फिशिंग ई-मेल

टेस्ट में जब OpenAI के GPT-5 मॉडल पर ईमेल बनाने के लिए कहा गया तो शुरूआत में एआई ने मना कर दिया, लेकिन जब कहा गया कि शिक्षा जागरूकता के लिए है, तो AI ने बैंक फिशिंग ई-मेल और उसमें यूज होने वाली तकनीक की डिटेल्स लाइन-बाय-लाइन दे दी. Meta AI ने भी थोड़े बहुत सवाल करने के बाद ऐसा ही फिशिंग मैसेज बना दिया.

वहीं इस जांच में Google के Gemini और Anthropic के Claude के हैरान करने वाले परिणाम सामने आए. इन AI चैटबॉट्स ने बार-बार बोलने पर भी कोई भी फिशिंग ईमेल नहीं तैयार की. इन चैटबॉट्स ने फिशिंग कंटेंट बनाने के लिए सीधे इंकार कर दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, Google ने खतरे से भरे जवाबों की पहचान कर अपने एआई मॉडल में अतिरिक्त सुरक्षा के कदम उठाए गए हैं.

प्रयोग के नतीजे हैरान कर देने वाले

इस प्रयोग का नतीजा भी चौंका देने वाला था, एक टेस्टिंग में इन फिशिंग इमेल्स को 108 वरिष्ठ नगरिकों को भेजा गया था. इसमें सामने आया कि 11% लोगों ने भेजी गई ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करा था. इससे क्लियर हुआ है कि AI से जेनरेट किए ऐसे फिशिंग मैसेज असल जिंदगी में किस हद तक लोगों पर असर डालती है.