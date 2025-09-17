अब एआई कर रहा साइबर क्राइम! चैटजीपीटी और मेटा AI ने कर दिया हैरान, हो गया बड़ा खुलासा
Advertisement
trendingNow12925693
Hindi Newsटेक

अब एआई कर रहा साइबर क्राइम! चैटजीपीटी और मेटा AI ने कर दिया हैरान, हो गया बड़ा खुलासा

AI and Online Fraud Concerns: AI के इस्तेमाल से ऑनलाइन फ्रॉड के खतरे बढ़ते जा रहे हैं. रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि AI जैसे Grok आसानी से फिशिंग ई-मेल तैयार कर रहे हैं, वहीं Meta और ChatGPT ने कुछ शर्तों पर ऐसी ई-मेल्स बनाई है. जबकि Gemini और Claude ने ऐसी ई-मेल बनाने से ही मना कर दिया.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Sep 17, 2025, 02:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब एआई कर रहा साइबर क्राइम! चैटजीपीटी और मेटा AI ने कर दिया हैरान, हो गया बड़ा खुलासा

AI Usage in Cybercrime: AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ग्लोबल लेवल पर तेजी से बढ़ता जा रहा है. इसके साथ ही ऑनलाइन फ्रॉड के मामले भी सामने आ रहे हैं. अब स्कैमर्स लोगों को ठगने के लिए AI का यूज करने लगे हैं. एआई के जरिए मैसेज और ई-मेल भेजते हैं, जो बिलकुल असली जैसे लगते हैं.

हाल ही में एक जांच में खुलासा हुआ कि कुछ लोकप्रिय चैटबॉट्स तो फटाफट फिशिंग ईमेल बना देते हैं. दूसरी तरफ कुछ एआई मॉडल्स ऐसा करने से बिलकुल मना कर देते है. अब सवाल ये उठता है कि क्या AI सच में साइबर अपराध को बढ़ाने में मदद करता है?

यह भी पढ़े: जल्द एंट्री करेगा Vivo का धांसू 5G फोन, 6500mAh बैटरी के साथ मिलेंगे ढेरों फीचर्स, लॉन्च से पहले हुआ बड़ा खुलासा!

Add Zee News as a Preferred Source

ChatGPT, Grok और Meta AI से तैयार की फिशिंग ई-मेल

हाल ही में सभी AI चैटबॉट्स से फिशिंग ई-मेल तैयार करने के लिए कहा गया था. इस जांच के परिणाम ने सबको हैरान कर दिया.  जांच में सामने आया कि xAI का Grok बिना सवाल किए ही वरिष्ठ नागरिकों को निशाना बनाने के लिए फिशिंग ईमेल बना देता है. मेल में फर्जी डेडलाइन देकर उसे और भी असली जैसा बना देता है.

इंकार के बाद बनाई फिशिंग ई-मेल
टेस्ट में जब OpenAI के GPT-5 मॉडल पर ईमेल बनाने के लिए कहा गया तो शुरूआत में एआई ने मना कर दिया, लेकिन जब कहा गया कि शिक्षा जागरूकता के लिए है, तो AI ने बैंक फिशिंग ई-मेल और उसमें यूज होने वाली तकनीक की डिटेल्स लाइन-बाय-लाइन दे दी. Meta AI ने भी थोड़े बहुत सवाल करने के बाद ऐसा ही फिशिंग मैसेज बना दिया.

वहीं इस जांच में Google के Gemini और Anthropic के Claude के हैरान करने वाले परिणाम सामने आए. इन AI चैटबॉट्स ने बार-बार बोलने पर भी कोई भी फिशिंग ईमेल नहीं तैयार की. इन चैटबॉट्स ने फिशिंग कंटेंट बनाने के लिए सीधे इंकार कर दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, Google ने खतरे से भरे जवाबों की पहचान कर अपने एआई मॉडल में अतिरिक्त सुरक्षा के कदम उठाए गए हैं. 

यह भी पढ़े: हॉलिडे-वीकेंड भूल जाइए! एलन मस्क की लाइफ घूमती है सिर्फ 3 चीजों पर, जानकर हो जाएंगे हैरान!

प्रयोग के नतीजे हैरान कर देने वाले

इस प्रयोग का नतीजा भी चौंका देने वाला था, एक टेस्टिंग में इन फिशिंग इमेल्स को 108 वरिष्ठ नगरिकों को भेजा गया था. इसमें सामने आया कि 11% लोगों ने भेजी गई ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करा था. इससे क्लियर हुआ है कि AI से जेनरेट किए ऐसे फिशिंग मैसेज असल जिंदगी में किस हद तक लोगों पर असर डालती है.

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

AI Cybercrimephishing emails

Trending news

बालासाहेब ठाकरे की पत्नी की प्रतिमा पर फेंका गया लाल रंग, राज ठाकरे का अल्टीमेटम
Bal Thackeray
बालासाहेब ठाकरे की पत्नी की प्रतिमा पर फेंका गया लाल रंग, राज ठाकरे का अल्टीमेटम
भारत-PAK मैच से खफा राज ठाकरे ने शेयर किया कार्टून, फोटो में जय-अमित शाह को देखिए
Raj Thackeray
भारत-PAK मैच से खफा राज ठाकरे ने शेयर किया कार्टून, फोटो में जय-अमित शाह को देखिए
जिन राज्‍यों में चुनाव, वहां NDA के सहयोगी दलें भी सीटों के लिए BJP पर बना रहे दबाव
Politics
जिन राज्‍यों में चुनाव, वहां NDA के सहयोगी दलें भी सीटों के लिए BJP पर बना रहे दबाव
थक-हार कर ट्रंप को करना पड़ा PM मोदी को जन्मदिन पर फोन? जानें इसके असल मायने
india us trade deal
थक-हार कर ट्रंप को करना पड़ा PM मोदी को जन्मदिन पर फोन? जानें इसके असल मायने
हम हथियार छोड़ने को तैयार... भारत में माओवादियों के इतिहास का सबसे बड़ा ऐलान
Maoist
हम हथियार छोड़ने को तैयार... भारत में माओवादियों के इतिहास का सबसे बड़ा ऐलान
22 दिनों बाद वापस शुरू हुई माता वैष्णो देवी यात्रा, आपदा के कारण लगी थी रोक
Mata Vaishno Devi yatra
22 दिनों बाद वापस शुरू हुई माता वैष्णो देवी यात्रा, आपदा के कारण लगी थी रोक
PM Modi Birthday Live Updates: 'उनका दृढ़ संकल्प प्रेरणा का स्रोत...', जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी को दी शुभकामनाएं
17th sep pm modi birthday
PM Modi Birthday Live Updates: 'उनका दृढ़ संकल्प प्रेरणा का स्रोत...', जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी को दी शुभकामनाएं
बादल मचाने वाले हैं तांडव, मूसलाधार बारिश लाएगी बड़ी आफत, इन राज्यों में हाई अलर्ट!
Weather
बादल मचाने वाले हैं तांडव, मूसलाधार बारिश लाएगी बड़ी आफत, इन राज्यों में हाई अलर्ट!
अब नहीं बख्शे जाएंगे खूंखार कुत्ते, दो बार काटा तो होगी सीधे होगी उम्रकैद
DNA Analysis
अब नहीं बख्शे जाएंगे खूंखार कुत्ते, दो बार काटा तो होगी सीधे होगी उम्रकैद
DNA: क्या लाल किला अब 'काला किला' बन जाएगा? कौन बिगाड़ रहा है धरोहर की सूरत
DNA Analysis
DNA: क्या लाल किला अब 'काला किला' बन जाएगा? कौन बिगाड़ रहा है धरोहर की सूरत
;