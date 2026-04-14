Advertisement
trendingNow13177850
Hindi Newsटेकक्या मशीनों के पास भी होगा इंसानों जैसा कॉमन सेंस? AI और AGI में क्या है अंतर? यहां समझें आसान भाषा में

क्या मशीनों के पास भी होगा इंसानों जैसा कॉमन सेंस? AI और AGI में क्या है अंतर? यहां समझें आसान भाषा में

AGI का मतलब ऐसी मशीनों से है जो इंसानों की तरह सोच और सीख सकें, जबकि वर्तमान AI सिर्फ खास कामों में माहिर है. विशेषज्ञों के बीच इस बात पर बड़ी बहस छिड़ी है कि क्या हम वास्तव में इस 'सुपर-इंटेलीजेंस' के करीब पहुँच चुके हैं या नहीं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 14, 2026, 07:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या मशीनों के पास भी होगा इंसानों जैसा कॉमन सेंस? AI और AGI में क्या है अंतर? यहां समझें आसान भाषा में

आजकल इंटरनेट पर “AGI आ गया है” जैसी बातें तेजी से वायरल हो जाती हैं. हाल ही में Jensen Huang ने Lex Fridman Podcast में कहा, “मुझे लगता है कि हमने AGI हासिल कर लिया है.” इस एक लाइन ने पूरी टेक दुनिया में बहस छेड़ दी. सवाल वही पुराना है- क्या सच में AGI आ गया है या हम अभी भी उससे काफी दूर हैं?

AGI आखिर है क्या?

AGI यानी Artificial General Intelligence का मतलब है ऐसी मशीनें जो सिर्फ एक काम में एक्सपर्ट न हों, बल्कि इंसानों की तरह कई तरह के काम समझकर कर सकें. जैसे कोड लिखना, नई स्किल सीखना, प्लानिंग करना और नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना. यानी मशीन सिर्फ निर्देशों पर काम न करे, बल्कि समझ और सोच के साथ निर्णय ले सके.

AI और AGI में असली फर्क

आज हम जिस AI का इस्तेमाल करते हैं, उसे Narrow AI कहा जाता है. यह खास कामों के लिए बना होता है, जैसे वॉइस असिस्टेंट रिमाइंडर सेट कर सकता है, या Netflix जैसा प्लेटफॉर्म आपको मूवी सजेस्ट कर सकता है. लेकिन यह अपनी तय सीमा से बाहर जाकर काम नहीं कर पाता. वहीं AGI का मकसद इससे कहीं आगे जाना है. AGI किसी एक फील्ड तक सीमित नहीं होगा. यह अलग-अलग परिस्थितियों में सीखकर काम कर सकेगा. आसान भाषा में कहें तो AI एक स्पेशलिस्ट है, जबकि AGI एक जनरलिस्ट है- जो हर तरह की समस्या को समझकर हल निकाल सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या आज का AI AGI बन चुका है?

जब Jensen Huang ने AGI की बात की, तो उन्होंने इसे थोड़े अलग तरीके से समझाया. उनका मानना है कि अगर कोई AI सिस्टम एक बिलियन डॉलर की कंपनी चला सकता है, तो उसे AGI माना जा सकता है. इस नजरिए से देखें तो हम AGI के करीब हो सकते हैं. लेकिन पारंपरिक परिभाषा के अनुसार AGI का मतलब है इंसानों के बराबर या उससे ज्यादा बुद्धिमत्ता हर क्षेत्र में. इस हिसाब से अभी हम उस स्तर से काफी दूर हैं.

एक्सपर्ट्स की राय क्या कहती है?

टेक और रिसर्च की दुनिया में AGI को लेकर अलग-अलग राय है. Geoffrey Hinton, Yann LeCun और Yoshua Bengio जैसे विशेषज्ञ मानते हैं कि AGI अभी दूर है. उनके मुताबिक AGI को इंसानों की तरह हर तरह के काम करने में सक्षम होना चाहिए, जिसमें लगातार सीखना और नई समस्याओं को हल करना शामिल है. वहीं Demis Hassabis का कहना है कि आज का AI अभी भी लॉन्ग-टर्म प्लानिंग और लगातार सीखने में कमजोर है. उनका अनुमान है कि AGI आने में अभी 5 से 8 साल लग सकते हैं. दूसरी ओर Elon Musk मानते हैं कि AGI अगले कुछ सालों में ही आ सकता है. यानी इस पर कोई एक राय नहीं है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

AI vs AGIAGI explainedAI vs AGI difference

Trending news

देश पर हीट वेव का हमला शुरू! लू की चपेट में आएंगे करोड़ों लोग, IMD का जानें अलर्ट
weather update
देश पर हीट वेव का हमला शुरू! लू की चपेट में आएंगे करोड़ों लोग, IMD का जानें अलर्ट
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से पहले PM कहां जा रहे, जहां एक सपने ने बदला था इतिहास?
Delhi-Dehradun Expressway
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से पहले PM कहां जा रहे, जहां एक सपने ने बदला था इतिहास?
'जय श्री राम बोलो, इलाज में मिलेगा डिस्काउंट', कोलकाता में डॉक्टर ने दिया अनोखा ऑफर
Assembly Elections 2026
'जय श्री राम बोलो, इलाज में मिलेगा डिस्काउंट', कोलकाता में डॉक्टर ने दिया अनोखा ऑफर
धर्मांतरण रैकेट बेनकाब, प्रोपेगेंडा एक्टिव, अब खाटू श्याम को लेकर अफवाह फैला दी
DNA
धर्मांतरण रैकेट बेनकाब, प्रोपेगेंडा एक्टिव, अब खाटू श्याम को लेकर अफवाह फैला दी
दुनिया में आम का ‘बादशाह’ भारत, 45 प्रतिशत करता प्रॉडक्शन; लेकिन देश में किंग कौन है
India Interesting Facts in Hindi
दुनिया में आम का ‘बादशाह’ भारत, 45 प्रतिशत करता प्रॉडक्शन; लेकिन देश में किंग कौन है
बाबरी का पैसा डकार गए हुमायूं कबीर? कैशियर ने चंदे की चोरी का खुलासा करके छोड़ा साथ
Moinul Haque
बाबरी का पैसा डकार गए हुमायूं कबीर? कैशियर ने चंदे की चोरी का खुलासा करके छोड़ा साथ
Peace Talk के चक्कर में फैला ऐसा रायता, समेट नहीं पा रहा 'मुनीर फैन क्लब'
DNA
Peace Talk के चक्कर में फैला ऐसा रायता, समेट नहीं पा रहा 'मुनीर फैन क्लब'
पहली बार किसी ने कहा मैं सुनवाईं से हट जाऊं, HC में केजरीवाल की मांग सुन जज भी हैरान
Arvind Kejriwal
पहली बार किसी ने कहा मैं सुनवाईं से हट जाऊं, HC में केजरीवाल की मांग सुन जज भी हैरान
बारिश में छप-छप भीगने का मजा हो सकता है किरकिरा, मॉनसून को लेकर IMD ने दिया अपडेट
Monsoon
बारिश में छप-छप भीगने का मजा हो सकता है किरकिरा, मॉनसून को लेकर IMD ने दिया अपडेट
नोएडा में जिन कर्मचारियों ने काटा है बवाल, उनके घर के हालात जानकर चैन से सो न पाएंगे
Noida Protest
नोएडा में जिन कर्मचारियों ने काटा है बवाल, उनके घर के हालात जानकर चैन से सो न पाएंगे