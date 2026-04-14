क्या मशीनों के पास भी होगा इंसानों जैसा कॉमन सेंस? AI और AGI में क्या है अंतर? यहां समझें आसान भाषा में

आजकल इंटरनेट पर “AGI आ गया है” जैसी बातें तेजी से वायरल हो जाती हैं. हाल ही में Jensen Huang ने Lex Fridman Podcast में कहा, “मुझे लगता है कि हमने AGI हासिल कर लिया है.” इस एक लाइन ने पूरी टेक दुनिया में बहस छेड़ दी. सवाल वही पुराना है- क्या सच में AGI आ गया है या हम अभी भी उससे काफी दूर हैं?

AGI आखिर है क्या?

AGI यानी Artificial General Intelligence का मतलब है ऐसी मशीनें जो सिर्फ एक काम में एक्सपर्ट न हों, बल्कि इंसानों की तरह कई तरह के काम समझकर कर सकें. जैसे कोड लिखना, नई स्किल सीखना, प्लानिंग करना और नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना. यानी मशीन सिर्फ निर्देशों पर काम न करे, बल्कि समझ और सोच के साथ निर्णय ले सके.

AI और AGI में असली फर्क

आज हम जिस AI का इस्तेमाल करते हैं, उसे Narrow AI कहा जाता है. यह खास कामों के लिए बना होता है, जैसे वॉइस असिस्टेंट रिमाइंडर सेट कर सकता है, या Netflix जैसा प्लेटफॉर्म आपको मूवी सजेस्ट कर सकता है. लेकिन यह अपनी तय सीमा से बाहर जाकर काम नहीं कर पाता. वहीं AGI का मकसद इससे कहीं आगे जाना है. AGI किसी एक फील्ड तक सीमित नहीं होगा. यह अलग-अलग परिस्थितियों में सीखकर काम कर सकेगा. आसान भाषा में कहें तो AI एक स्पेशलिस्ट है, जबकि AGI एक जनरलिस्ट है- जो हर तरह की समस्या को समझकर हल निकाल सकता है.

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क्या आज का AI AGI बन चुका है?

जब Jensen Huang ने AGI की बात की, तो उन्होंने इसे थोड़े अलग तरीके से समझाया. उनका मानना है कि अगर कोई AI सिस्टम एक बिलियन डॉलर की कंपनी चला सकता है, तो उसे AGI माना जा सकता है. इस नजरिए से देखें तो हम AGI के करीब हो सकते हैं. लेकिन पारंपरिक परिभाषा के अनुसार AGI का मतलब है इंसानों के बराबर या उससे ज्यादा बुद्धिमत्ता हर क्षेत्र में. इस हिसाब से अभी हम उस स्तर से काफी दूर हैं.

एक्सपर्ट्स की राय क्या कहती है?

टेक और रिसर्च की दुनिया में AGI को लेकर अलग-अलग राय है. Geoffrey Hinton, Yann LeCun और Yoshua Bengio जैसे विशेषज्ञ मानते हैं कि AGI अभी दूर है. उनके मुताबिक AGI को इंसानों की तरह हर तरह के काम करने में सक्षम होना चाहिए, जिसमें लगातार सीखना और नई समस्याओं को हल करना शामिल है. वहीं Demis Hassabis का कहना है कि आज का AI अभी भी लॉन्ग-टर्म प्लानिंग और लगातार सीखने में कमजोर है. उनका अनुमान है कि AGI आने में अभी 5 से 8 साल लग सकते हैं. दूसरी ओर Elon Musk मानते हैं कि AGI अगले कुछ सालों में ही आ सकता है. यानी इस पर कोई एक राय नहीं है.