DeepSeek V4: AI की जंग में चीन ने फिर दिखाया दम! 10 लाख टोकन वाली पावर से क्या गूगल और OpenAI को दे पाएगा टक्कर?

DeepSeek V4: AI की दुनिया में अपना दबदबा बनाने के लिए चीन ने एक बार फिर तैयारी में है. ब्लू व्हेल के नाम से टेक जगत में फेमस चीनी स्टार्टअप DeepSeek ने अपना सबसे एडवांस मॉडल DeepSeek V4 लॉन्च कर दिया है. यह नया मॉडल न सिर्फ इंसानी समझ के करीब है, बल्कि 10 लाख टोकन की विशाल कॉन्टेक्स्ट विंडो के साथ दूसरे एआई मॉडल की कम कीमत में आता है.
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DeepSeek V4: एआई की रेस में चीन ने एक बार फिर अमेरिका को पीछे छोड़ने की तैयारी कर ली है! AI की जंग अब एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंची है, जहां महंगे अमेरिकी मॉडल्स को चीन से कड़ी टक्कर मिल सकती है. टेक्नोलॉजी की दुनिया में ब्लू व्हेल के नाम से मशहूर चीनी कंपनी DeepSeek ने अपना नया मॉडल DeepSeek V4 लॉन्च कर दिया है. DeepSeek का नया मॉडल न सिर्फ इंसानों की तरह सोचने में माहिर है, बल्कि 10 लाख टोकन के बड़े कॉन्टेक्स्ट विंडो के साथ आता है. सबसे हैरान करने वाली बात इसकी कीमत है, जो इसे दुनिया का सबसे 'सस्ता' पावरफुल AI मॉडल बनाती है.
DeepSeek V4 का सबसे बड़ा हथियार है इसकी कम कीमत और 10 लाख टोकन का बड़ा कॉन्टेक्स्ट विंडो. यानी यूजर एक साथ लाखों शब्दों का डेटा फीड कर सकते हैं, जो अमेरिकी मॉडल्स जैसे ChatGPT या Claude में या तो संभव नहीं है या फिर बहुत ही महंगा है.
कंपनी ने इस सीरीज में दो मॉडल्स पेश किए हैं-
DeepSeek-V4-Pro
इसमें कुल 1.6 ट्रिलियन पैरामीटर्स हैं, जिसमें से प्रोसेसिंग के दौरान 49 बिलियन एक्टिव रहते हैं.
DeepSeek-V4-Flash
यह छोटा मॉडल है जिसमें 284 बिलियन पैरामीटर्स दिए गए हैं.
इन दोनों मॉडल्स को 32 ट्रिलियन टोकन पर ट्रेन किया गया है, जिससे ये कठिन से कठिन कोडिंग और सवालों को बहुत ही आसानी से हल कर देते हैं.
चीनी एआई कंपनी DeepSeek ने इस बार Hybrid Attention System का इस्तेमाल किया है. इस टेक्नोलॉजी की वजह से पुराने मॉडल्स की तुलना में यह डेटा को प्रोसेस करने के लिए 73% कम कंप्यूटर पावर और 90% कम मेमोरी इस्तेमाल करता है. DeepSeek के V4 मॉडल को ट्रेनिंग देने के लिए किस हार्डवेयर का प्रयोग किया गया है, यह जानकारी सामने नहीं आई है. कंपनी का कहना है कि उसके सिस्टम में Nvidia और Huawei दोनों चिप्स के साथ काम करनी की क्षमता है.
वहीं अगर प्रदर्शन की बात की जाए तो विशेषज्ञों का मानना है कि चीनी AI अभी भी अमेरिकी टेक्नोलॉजी से करीब 6 महीने पीछे है. DeepSeek V4 के बेंचमार्क स्कोर ChatGPT 5.2 और Claude 4.6 के बराबर हैं, वहीं अमेरिकी कंपनियां अब इससे भी एडवांस मॉडल्स बनाने में लगी हुई है.
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DeepSeek की बड़ी ताकत है इसकी Open-Source पॉलिसी. कंपनी ने इसे बहुत ही कम दाम पर उपलब्ध कराया है. जहां Claude 4.7 जैसे मॉडल्स महंगे हैं, वहीं DeepSeek का दावा है कि उनका मॉडल सस्ता और अच्छा ऑप्शन बनेगा, जो दुनिया भर की कंपनियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है.
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