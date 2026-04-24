Advertisement
trendingNow13191116
Hindi NewsटेकDeepSeek V4: AI की जंग में चीन ने फिर दिखाया दम! 10 लाख टोकन वाली पावर से क्या गूगल और OpenAI को दे पाएगा टक्कर?

DeepSeek V4: AI की जंग में चीन ने फिर दिखाया दम! 10 लाख टोकन वाली पावर से क्या गूगल और OpenAI को दे पाएगा टक्कर?

DeepSeek V4: AI की दुनिया में अपना दबदबा बनाने के लिए चीन ने एक बार फिर तैयारी में है. ब्लू व्हेल के नाम से टेक जगत में फेमस चीनी स्टार्टअप DeepSeek ने अपना सबसे एडवांस मॉडल DeepSeek V4 लॉन्च कर दिया है. यह नया मॉडल न सिर्फ इंसानी समझ के करीब है, बल्कि 10 लाख टोकन की विशाल कॉन्टेक्स्ट विंडो के साथ दूसरे एआई मॉडल की कम कीमत में आता है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 24, 2026, 02:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DeepSeek V4: AI की जंग में चीन ने फिर दिखाया दम! 10 लाख टोकन वाली पावर से क्या गूगल और OpenAI को दे पाएगा टक्कर?

DeepSeek V4: एआई की रेस में चीन ने एक बार फिर अमेरिका को पीछे छोड़ने की तैयारी कर ली है! AI की जंग अब एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंची है, जहां महंगे अमेरिकी मॉडल्स को चीन से कड़ी टक्कर मिल सकती है. टेक्नोलॉजी की दुनिया में ब्लू व्हेल के नाम से मशहूर चीनी कंपनी DeepSeek ने अपना नया मॉडल DeepSeek V4 लॉन्च कर दिया है.  DeepSeek का नया मॉडल न सिर्फ इंसानों की तरह सोचने में माहिर है, बल्कि 10 लाख टोकन के बड़े कॉन्टेक्स्ट विंडो के साथ आता है. सबसे हैरान करने वाली बात इसकी कीमत है, जो इसे दुनिया का सबसे 'सस्ता' पावरफुल AI मॉडल बनाती है.

क्या है DeepSeek V4 की खासियत?

DeepSeek V4 का सबसे बड़ा हथियार है इसकी कम कीमत और 10 लाख टोकन का बड़ा कॉन्टेक्स्ट विंडो. यानी यूजर एक साथ लाखों शब्दों का डेटा फीड कर सकते हैं, जो अमेरिकी मॉडल्स जैसे ChatGPT या Claude में या तो संभव नहीं है या फिर बहुत ही महंगा है.

कंपनी ने इस सीरीज में दो  मॉडल्स पेश किए हैं-

Add Zee News as a Preferred Source

DeepSeek-V4-Pro
इसमें कुल 1.6 ट्रिलियन पैरामीटर्स हैं, जिसमें से प्रोसेसिंग के दौरान 49 बिलियन एक्टिव रहते हैं.

DeepSeek-V4-Flash
यह छोटा मॉडल है जिसमें 284 बिलियन पैरामीटर्स दिए गए हैं.

इन दोनों मॉडल्स को 32 ट्रिलियन टोकन पर ट्रेन किया गया है, जिससे ये कठिन से कठिन कोडिंग और सवालों को बहुत ही आसानी से हल कर देते हैं.

टेक्नोलॉजी में सुधार, लेकिन परफॉरमेंस में पीछे?

चीनी एआई कंपनी DeepSeek ने इस बार Hybrid Attention System का इस्तेमाल किया है. इस टेक्नोलॉजी की वजह से पुराने मॉडल्स की तुलना में यह डेटा को प्रोसेस करने के लिए 73% कम कंप्यूटर पावर और 90% कम मेमोरी इस्तेमाल करता है. DeepSeek के V4 मॉडल को ट्रेनिंग देने के लिए किस हार्डवेयर का प्रयोग किया गया है, यह जानकारी सामने नहीं आई है. कंपनी का कहना है कि उसके सिस्टम में Nvidia और Huawei दोनों चिप्स के साथ काम करनी की क्षमता है. 
वहीं अगर प्रदर्शन की बात की जाए तो विशेषज्ञों का मानना है कि चीनी AI अभी भी अमेरिकी टेक्नोलॉजी से करीब 6 महीने पीछे है. DeepSeek V4 के बेंचमार्क स्कोर ChatGPT 5.2 और Claude 4.6 के बराबर हैं, वहीं अमेरिकी कंपनियां अब इससे भी एडवांस मॉडल्स बनाने में लगी हुई है.

(ये भी पढे़ंः WhatsApp की इस ट्रिक से चुटकियों में क्लीन होगी आपकी स्क्रीन, नहीं चुभेंगे ग्रीन डॉट)

ओपन-सोर्स का खास दांव

DeepSeek की बड़ी ताकत है इसकी Open-Source पॉलिसी. कंपनी ने इसे बहुत ही कम दाम पर उपलब्ध कराया है. जहां Claude 4.7 जैसे मॉडल्स महंगे हैं, वहीं DeepSeek का दावा है कि उनका मॉडल सस्ता और अच्छा ऑप्शन बनेगा, जो दुनिया भर की कंपनियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है.

(ये भी पढे़ंः हैकर्स के हाथ लगा AI का 'ब्रह्मास्त्र'! निर्मला सीतारमण ने बैंकों को किया अलर्ट)

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

DeepSeek V4DeepSeek V4 Features

Trending news

गिरवी पर रखी मार्कशीट, गेमिंग से जीते 5 लाख...राहुल मीणा कैसे बन बैठा अपराधी?
Rahul Meena Case
गिरवी पर रखी मार्कशीट, गेमिंग से जीते 5 लाख...राहुल मीणा कैसे बन बैठा अपराधी?
बंगाल में शांतिपूर्ण बंपर मतदान पर SC ने जाहिर की खुशी, कहा- लोकतंत्र मजबूत हुआ
CJI Surya Kant
बंगाल में शांतिपूर्ण बंपर मतदान पर SC ने जाहिर की खुशी, कहा- लोकतंत्र मजबूत हुआ
पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर लटकी तलवार! हाई कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका
Pawan Khera
पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर लटकी तलवार! हाई कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका
पहले चरण की 110 सीटें जीतने जा रहे...भय जा रहा-भरोसा आ रहा: बंगाल में शाह का दावा
West Bengal Election 2026
पहले चरण की 110 सीटें जीतने जा रहे...भय जा रहा-भरोसा आ रहा: बंगाल में शाह का दावा
धर्मांतरण कराओ, आतंकी बनाओ... ISI का दहशत वाला प्लान FAIL, ATS के हत्थे चढ़े 'गद्दार
crime news
धर्मांतरण कराओ, आतंकी बनाओ... ISI का दहशत वाला प्लान FAIL, ATS के हत्थे चढ़े 'गद्दार
बोट की सवारी, फोटोग्राफी का लुफ्त और… हुगली में PM मोदी ने बिताया समय
West Bengal elections 2026
बोट की सवारी, फोटोग्राफी का लुफ्त और… हुगली में PM मोदी ने बिताया समय
10 मिनट में पहुंच रहा हूं... शाह का इंस्टाग्राम जवाब वायरल, रोड शो को लेकर जुटी भीड़
West Bengal Election 2026
10 मिनट में पहुंच रहा हूं... शाह का इंस्टाग्राम जवाब वायरल, रोड शो को लेकर जुटी भीड़
बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग से बढ़ी सियासी हलचल, क्या बंपर मतदान बनाएगा नया ट्रेंड?
West Bengal Election 2026
बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग से बढ़ी सियासी हलचल, क्या बंपर मतदान बनाएगा नया ट्रेंड?
BJP कार्यकर्ताओं पर हमले करने वालों को बख्शेंगे नहीं... CM हिमंता का फूटा गुस्‍सा
West Bengal Election 2026
BJP कार्यकर्ताओं पर हमले करने वालों को बख्शेंगे नहीं... CM हिमंता का फूटा गुस्‍सा
'पहले भारत आकर देखिए, तब समझेंगे असली ताकत', 'नरक' वाले बयान पर ईरान का ट्रंप पर तंज
India US News in Hindi
'पहले भारत आकर देखिए, तब समझेंगे असली ताकत', 'नरक' वाले बयान पर ईरान का ट्रंप पर तंज