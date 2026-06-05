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Hindi NewsटेकAI के चक्कर में बर्बाद हो रहा छात्रों का भविष्य? टॉप यूनिवर्सिटी में फेल हुए 35% छात्र, जोहो के फाउंडर ने भी चेताया

AI के चक्कर में बर्बाद हो रहा छात्रों का भविष्य? टॉप यूनिवर्सिटी में फेल हुए 35% छात्र, जोहो के फाउंडर ने भी चेताया

Sridhar Vembu AI Warning: AI का इस्तेमाल आज के समय में लगभग सभी सेक्टर में होने लगा है. एक तरह से यह लोगों के ऑफिस वर्क को आसान बना रहा है, तो वहीं छात्रों के मुश्किल सवालों के भी आसान जवाब दे रहा है. लेकिन इसी बीच Zoho के फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने छात्रों को सावधान रहने की सलाह दी है. उनका कहना है कि अगर AI पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता बढ़ गई तो...

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jun 05, 2026, 06:38 AM IST
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AI के चक्कर में बर्बाद हो रहा छात्रों का भविष्य? टॉप यूनिवर्सिटी में फेल हुए 35% छात्र, जोहो के फाउंडर ने भी चेताया

Zoho founder Sridhar Vembu: आज के डिजिटल दौर में ऑफिस के कामों से लेकर पढ़ाई तक के लिए लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं. स्टूडेंट असाइनमेंट लिखने, कोडिंग करने और परीक्षा की तैयारी के लिए आंखें बंद करके AI की मदद ले रहे हैं. इसी बीच देश के दिग्गज टेक एक्सपर्ट और जोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने एक ऐसी चेतावनी दी है जिसने शिक्षा और टेक जगत को हैरान कर दिया है. दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में से एक UC बर्कले से आए कंप्यूटर साइंस के छात्रों के फेल होने के डरावने आंकड़ों ने इस चेतावनी को और भी जरूरी बना दिया है. 

एआई को लेकर श्रीधर वेम्बू का कहना है कि AI का हद से ज्यादा इस्तेमाल छात्रों को स्मार्ट नहीं, बल्कि बहुत तेजी से बेवकूफ बना रहा है. यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले में कंप्यूटर साइंस के छात्रों के फेल होने के बढ़ते आंकड़ों पर चिंता जाहिर करते हुए वेम्बू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म  X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि AI आपको तेजी से स्मार्ट बना सकता है, लेकिन यह आपको उतनी ही तेजी से बेवकूफ भी बना सकता है.

वेम्बू का मानना है कि स्कूल और कॉलेज के छात्रों को तब तक AI टूल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जब तक कि वे अपने विषय के बेसिक्स को ठीक तरह से न जान लें.

बर्कले यूनिवर्सिटी में अचानक क्यों फेल होने लगे छात्र?

द डेली कैलिफोर्नियन की एक रिपोर्ट के अनुसार, स्प्रिंग 2026 सेमेस्टर के दौरान UC बर्कले में कंप्यूटर साइंस के कोर्सेस में फेल होने वाले छात्रों की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है. डेटा की बात करें तो -

CS 10 कोर्स में रिकॉर्ड 35.3% छात्र फेल हो गए.

CS 61A कोर्स में 10.6% छात्र फेल हुए.

ज्यादातर यहां फेल होने वाले छात्रों का ग्राफ हमेशा 10% से कम ही रहता था. यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डैन गार्सिया ने इसके पीछे की मुख्य वजह AI को बताया. उन्होंनका मानना है कि कई छात्र टेक होम एग्जाम्स में AI के जरिए नकल करते हुए मिले. वहीं, बहुत से छात्र पढ़ाई के दौरान चैटबॉट्स का इतना ज्यादा इस्तेमाल करने लगे कि जब परीक्षा हॉल में उनसे बिना AI के सवाल पूछे गए, तो वे पूरी तरह फेल हो गए. 

AI के दौर में कौन सी नौकरियां रहेंगी सेफ?

श्रीधर वेम्बू ने यह भी शेयर किया कि आने वाले समय में AI के आने के बाद कौन से करियर सेफ रहेंगे. उनके अनुसार, आने वाले समय में सबसे ज्यादा सेफ रास्ते वो नहीं होंगे जहां मोटी सैलरी वाली टेक नौकरियां हैं, बल्कि वे होंगे जो इंसानी जुड़ाव, संस्कृति और सेवा से जुड़े हैं.

(ये भी पढ़ेंः भारत में लॉन्च हुआ Xiaomi 17T, 5x पेरिस्कोप जूम और 6500mAh की बैटरी, जानिए कीमत)

वेम्बू के मुताबिक ये काम AI कभी नहीं छीन पाएगा-

बच्चों की परवरिश और बुजुर्गों की देखभाल

टीचिंग 

क्लासिकल म्यूजिक का अभ्यास

जंगलों को बचाना और पर्यावरण संरक्षण

मंदिरों में पुजारी का दायित्व निभाना

जुनून के साथ खेती-किसानी करना

(ये भी पढे़ंः पुणे में हड़कंप! 5,000 कर्मचारियों की नौकरी एक झटके में खत्म, सीईओ गिरफ्तार)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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