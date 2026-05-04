Advertisement
trendingNow13203294
Hindi Newsटेकक्या वाकई AI हमें 150 साल तक जिंदा रखेगा? एंथ्रोपिक के CEO अमोदेई की क्या है भविष्यवाणी और कैसे यह सच होगा?

क्या वाकई AI हमें 150 साल तक जिंदा रखेगा? एंथ्रोपिक के CEO अमोदेई की क्या है भविष्यवाणी और कैसे यह सच होगा?

Anthropic CEO  AI Prediction: AI को लेकर अभी तक जहां एक तरफ लोग नौकरियों पर खतरे तो दूसरी तरफ साइबर हैकिंग जैसे जोखिमों की चर्चा हो रही है. वहीं दूसरी ओर इसके फायदे भी उतने ही बड़े बताए जा रहे हैं. इसी बीच AI कंपनी Anthropic के CEO Dario Amodei ने एक ऐसी भविष्यवाणी की है, जिसने दुनिया भर में बहस छेड़ दी है. उनका दावा है कि अगर AI का सही इस्तेमाल  आने वाले समय में इंसानों की औसत उम्र को बढ़ाकर 150 साल तक पहुंचा सकता है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 04, 2026, 06:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या वाकई AI हमें 150 साल तक जिंदा रखेगा? एंथ्रोपिक के CEO अमोदेई की क्या है भविष्यवाणी और कैसे यह सच होगा?

Anthropic CEO  AI Prediction: अभी तक ज्यादातर लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को सिर्फ नौकरी छीनने वाले एक खतरे के रूप में ही देखते हैं. लेकिन इसी बीच एआई को लेकर ऐसा बयान सामने आया है, जिसने सबको हैरान कर दिया है. AI की दुनिया की दिग्गज कंपनी एंथ्रोपिक के CEO डारियो अमोदेई ने इंसानों की उम्र को लेकर एक ऐसी भविष्यवाणी की है जिसने सबको चौंका दिया है.

एंथ्रोपिक के CEO डारियो अमोदेई की राय AI को लेकर सबसे अलग है. अमोदेई का मानना है कि अगर AI का सही और जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया जाए तो, तो यह मानवता के लिए वरदान साबित होगा. डारियो के मुताबिक AI की मदद से इंसानों की औसत उम्र 150 साल तक पहुंच सकती है.

खतरनाक बीमारियों का होगा अंत

डारियो अमोदेई ने एक आर्टिकल मशीन्स ऑफ लविंग ग्रेस में समझाया है कि वे सिर्फ हवा-हवाई बातें नहीं कर रहे, बल्कि बायोफिजिक्स में अपनी पढ़ाई और एक्सपीरियंस के आधार पर यह दावा कर रहे हैं. उनका मानना है कि आने वाले समय में AI मेडिकल साइंस में ऐसे चमत्कार करेगा जो आज हमें नामुमकिन लगते हैं. जैसे-

Add Zee News as a Preferred Source

अमोदेई के मुताबित AI मेडिकल सेक्टर में 10x की रफ्तार से काम करेगा.

पर्सनलाइज्ड इलाज
इंसानों में होने वाला कैंसर, सभी के शरीर में अलग-अलग होता है. AI मरीज के DNA के आधार पर ऐसी दवा तैयार करेगा जो सिर्फ कैंसर सेल्स को मारेगी, शरीर को नहीं.

अल्जाइमर का खात्मा
दिमाग की कठिन संरचना को समझने में इंसान को सदियां लग सकती हैं, लेकिन AI इसे कुछ ही सालों में डिकोड कर सकता है, जिससे याददाश्त खोने जैसी बीमारियां इतिहास बन जाएंगी.

खत्म होंगी संक्रामक बीमारियां 
mRNA टेक्नोलॉजी और AI के मेल से भविष्य में किसी भी महामारी को रोकना आसान होगा.

10 साल में 100 साल जितनी तरक्की

अमोदेई ने इस दौर को द कंप्रेस्ड 21st सेंचुरी यानी सिमटी हुई 21वीं सदी नाम दिया है. अमोदेई का मानना है कि जो वैज्ञानिक प्रगति इंसान अगले 50 से 100 साल में करता, वह AI के आने के बाद मात्र 10 साल में ही पूरी की जा सकती है. AI एक ऐसे नोबेल पुरस्कार विजेता साथी की तरह काम करेगा जो जीव विज्ञान, गणित और इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट्स होगा.

गरीबी और भुखमरी से भी होगी दूर

सिर्फ हेल्थकेयर ही नहीं, अमोदेई ने गरीबी पर भी बड़ी उम्मीदें जाहिर की है. उनका मानना है कि-

एआई की सहायता से विकासशील देशों की जीडीपी में 20% तक की सालाना बढ़ोतरी हो सकती है.

AI के जरिए खेती और खाद-रसद को इतना बेहतर बनाया जाए सकता है कि दुनिया से भुखमरी खत्म हो जाएगी.

इसके साथ ही ग्रीन एनर्जी और कार्बन हटाने की तकनीकों में AI बड़ा बदलाव लाएगा.

(ये भी पढ़ेंः गर्मी में 'तपने' लगा है आपका iPhone और रुक जाती है चार्जिंग? आज ही बदल लें 5 आदतें)

जब काम नहीं होगा, तो इंसान क्या करेगा?

अमोदेई स्वीकार ने यह भी कहा कि AI नौकरियां खत्म कर सकता है. लेकिन वे इसे एक पॉजिटव तरीके से देखते हैं. उनके अनुसार इंसान को काम के बजाय अपने शौक, रिश्तों के लिए समय मिलेगा. सरकारों को यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी UBI जैसे मॉडल अपनाने होंगे जिससे बिना नौकरी के भी लोग सम्मान से जी सकें.

(ये भी पढ़ेंः विवेक विहार जैसा हादसा न हो! AC चलाने वाले आज ही बदल लें ये 5 आदतें, नहीं तो...)

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Dario Amodei AI predictionAnthropic CEO human lifespan

Trending news

Jhargram and Kharagpur Result 2026 Live: झारग्राम और खड़गपुर सदर में कांटे की टक्कर, क्या खिलेगा कमल या चलेगा दीदी का जादू?
West Bengal Election 2026
Jhargram and Kharagpur Result 2026 Live: झारग्राम और खड़गपुर सदर में कांटे की टक्कर, क्या खिलेगा कमल या चलेगा दीदी का जादू?
Malda Murshidabad Domkal Result 2026 Live: मालदा-मुर्शिदाबाद और डोमकल सीट पर कौन बनेगा 'क‍िंग'? कुछ देर में शुरू होंगे चुनावी रुझान
West Bengal Election 2026
Malda Murshidabad Domkal Result 2026 Live: मालदा-मुर्शिदाबाद और डोमकल सीट पर कौन बनेगा 'क‍िंग'? कुछ देर में शुरू होंगे चुनावी रुझान
नतीजों की सुबह से पहले मौसम ने मचाई हलचल! रातभर बरसे बदरा, कई दिन ऐसा ही रहेगा मौसम
weather updates
नतीजों की सुबह से पहले मौसम ने मचाई हलचल! रातभर बरसे बदरा, कई दिन ऐसा ही रहेगा मौसम
EXIT POLL होंगे फ्लॉप, किसी को नहीं मिलेगा बहुमत; इस नेता ने कह दी एकदम उलट बात
Humayun Kabir
EXIT POLL होंगे फ्लॉप, किसी को नहीं मिलेगा बहुमत; इस नेता ने कह दी एकदम उलट बात
Matigara-Naxalbari and Siliguri Result 2026 Live: BJP के कब्जे वाली मातिगारा-नक्सलबाड़ी और सिलीगुड़ी में कौन मार रहा बाजी? यहां देखें पल पल का अपडेट
Assembly Elections 2026
Matigara-Naxalbari and Siliguri Result 2026 Live: BJP के कब्जे वाली मातिगारा-नक्सलबाड़ी और सिलीगुड़ी में कौन मार रहा बाजी? यहां देखें पल पल का अपडेट
बंगाल में तो ममता... काउंटिंग से पहले ही कांग्रेस के दिग्गज नेता ने कर दी भविष्यवाणी
West Bengal Assembly Election 2026
बंगाल में तो ममता... काउंटिंग से पहले ही कांग्रेस के दिग्गज नेता ने कर दी भविष्यवाणी
Puducherry Election Result 2026 Live: पुडुचेरी में किसकी बनेगी सरकार? सभी 30 सीटों पर 8 बजे शुरू होगी मतगणना
Assembly Election 2026
Puducherry Election Result 2026 Live: पुडुचेरी में किसकी बनेगी सरकार? सभी 30 सीटों पर 8 बजे शुरू होगी मतगणना
Islampur and Balurghat Election Result 2026 Live: क्या बेलूरघाट में खिलेगा कमल या इस्लामपुर में लहराएगा टीएमसी का परचम? देखें लाइव नतीजे
Assembly Election 2026
Islampur and Balurghat Election Result 2026 Live: क्या बेलूरघाट में खिलेगा कमल या इस्लामपुर में लहराएगा टीएमसी का परचम? देखें लाइव नतीजे
Tamil Nadu Election Result 2026 Live: 8 बजे से काउंटिंग शुरू, पोस्टल बैलेट से खुलेगा नतीजों का खाता; तमिलनाडु में 'हंग असेंबली' या एकतरफा जीत?
Tamil Nadu Election 2026
Tamil Nadu Election Result 2026 Live: 8 बजे से काउंटिंग शुरू, पोस्टल बैलेट से खुलेगा नतीजों का खाता; तमिलनाडु में 'हंग असेंबली' या एकतरफा जीत?
Jadavpur Vidhan Sabha Chunav Result 2026 Live: जादवपुर और कांथी दक्षिण सीट पर कांटे की जंग, TMC या BJP, कौन मारेगा बाजी?
Assembly Election 2026
Jadavpur Vidhan Sabha Chunav Result 2026 Live: जादवपुर और कांथी दक्षिण सीट पर कांटे की जंग, TMC या BJP, कौन मारेगा बाजी?