अनजान कॉल्स से अब खुद निपटेगा AI, भारत का पहला स्वदेशी कॉल असिस्टेंट तैयार; साइबर फ्रॉड पर भी कसेगा नकेल

Equal AI App: भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक और बड़ी छलांग लगाने जा रहा है. देश को अपना पहला स्वदेशी AI कॉल असिस्टेंट मिलने वाला है, जो Unknown Number से आने वाली कॉल्स को खुद ही संभालेगा. हैदराबाद स्थित कंपनी Equal AI द्वारा तैयार किया गया यह क्रांतिकारी ऐप 2 अक्टूबर को लॉन्च होने जा रहा है. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 01, 2025, 07:51 AM IST
Equal AI App: भारत लगातार टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बड़ा कदम बढ़ा रहा है. इसी क्रम में अब देश का पहला स्वदेशी AI कॉल असिस्टेंट लॉन्च करने जा रहा है जो Unknown Number से आने वाले फोन से खुद ही बात कर लेगा. यह नई टेक्नोॉजी न केवल लोगों का समय बचाएगी बल्कि इससे साइबर फ्रॉड का भी खतरा काफी ज्यादा कम हो जाएगा. भारत के इस स्वदेशी ऐप की लॉचिंग 2 अक्टूबर को हो जा रही है. उम्मीद है कि यह भारतीय बाजार में AI और ऑटोमेशन की नई मिसाल कायम करेगा.
 
हैदराबाद स्थित कंपनी Equal AI भारत में अपना पहला AI कॉल असिस्टेंट पेश करने जा रही है. यह ऐप 2 अक्टूबर से दिल्ली-NCR के पहले 10,000 एंड्रॉइड यूजर्स के लिए शुरुआती एक्सेस प्रोग्राम के तहत पेश किया जाएगा. कंपनी के फाउंडर और CEO केशव रेड्डी के मुताबिक उनका टारगेट अगले साल 2026 के मार्च तक हर दिन 10 लाख यूजर्स तक पहुंचना है. यह ऐप अनजान कॉल्स यानी Unknown Calls को संभालने में सक्षम होगा और यूजर्स को स्पैम कॉल्स से बचाएगा.

Unknown कॉल्स का खुद करेगा रिप्लाई
Equal AI का कॉलर असिस्टेंट अनजान नंबर से आने वाली कॉल्स खुद ही संभालेगा. यह ऐप कॉलर की पहचान करता है और कॉल करने का मकसद समझता है. कॉल करने के पीछे का कारण जानने के बाद यह ऐप या तो कॉल को कनेक्ट करता है, मैसेज लेता है या फिर उसे फिल्टर कर देता है. AI कॉल असिस्टेंट हिंदी, अंग्रेजी और Hinglish में भी बात कर सकता है. इसके साथ ही यह ऐप कॉल की पूरी जानकारी यूजर्स को देता है, जो इसे दूसरे ऐप्स से अलग बनाता है. 

मिस नहीं होगी जरूरी कॉल
Equal AI ने अपने AI कॉल असिस्टेंट की टेस्टिंग में बहुत ही अच्छा रिजल्ट पाया है. टेस्ट के दौरान इसने अनचाहे कॉल्स में 87% की कमी की, डिलीवरी और दूसरे जरूरी कॉल्स पर लगने वाले समय को 73% तक कम किया और 94% स्पैम कॉल्स को पूरी तरह सही तरीके से पहचान लिया. इसके साथ ही ऐप यूजर की कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद नंबरों की कॉल्स पर कोई रिप्लाई नहीं करता है जिससे जरूरी कॉल्स मिस नहीं होतीं.

स्पैम कॉल्स की हो जाएगी छुट्टी
भारत में 60% से ज्यादा लोग हर दिन तीन या उससे ज्यादा स्पैम कॉल्स का सामना करते हैं. साल 2024 की पहली छमाही में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI को 7.9 लाख से ज्यादा शिकायतें मिलीं. भले ही लोग Do-Not-Disturb यानी DND और कॉलर ID ऐप्स का यूज करते हों फिर भी स्पैम, स्कैम और अनचाही कॉल्स उनके समय और ध्यान को बर्बाद करती हैं. कई बार लोग इन कॉल्स के जाल में भी फंस जाते हैं.

Equal AI के फाउंडर रेड्ड के अनुसार AI असिस्टेंट खास तौर पर भारत के लिए तैयार किया गया है. भारत में भाषा, नाम और दूसरे स्पेशल फीचर्स को ध्यान में रखकर इसे तैयार किया गया है.

