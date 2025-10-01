AI का जादू किचन में; सस्ती कीमतों में मिल रहे हैं 'रोबोट शेफ', इन स्मार्ट कुकिंग असिस्टेंट्स पर है बंपर ऑफर्स

AI Cooking Robot: AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर दिन एडवांस होता जा रहा है. ऑफिस-फैक्ट्री में काम करने का तरीका एआई ने पूरा बदल दिया है. अब AI ने किचन में भी एंट्री कर ली है. जिसके बाद अब रसोई में घंटों खड़े होकर सब्जी बनाना, रोटी पकाना और गैस पर नजर रखना बीते जमाने की बात होती जा रही है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कुकिंग रोबोट्स ने यह काम भी आसान कर दिया . ये रोबोट न सिर्फ मिनटों में खाना तैयार कर देते हैं बल्कि हर डिश में रेस्टोरेंट-जैसा स्वाद भी लाते हैं. सबसे खास बात यह है कि अब ये गैजेट्स सामान्य कीमतों में अमेजन पर फ्लिपकार्ट जैसी साइटों पर मिल रहे हैं, जिससे हर कोई आसानी से खरीद सकते हैं.

AI कुकिंग रोबोट्स कैसे करते हैं काम?

AI कुकिंग रोबोट्स को स्मार्ट कुकिंग असिस्टेंट भी कहा जाता है. ये मशीनें एक स्मार्ट डिस्प्ले, वजन मापने की मशीन और एक जार के साथ आती हैं. यूजर टचस्क्रीन की मदद से रेसिपी को सेलेक्ट करते हैं और कितने लोगों के लिए खाना बनाना है वो इसी टचस्क्रीन से सेट कर सकते हैं. इन रोबोट्स में इंडक्शन की सुविधा होती है. साथ ही इसमें AI फीचर्स होन के कारण सिस्टम खुद-ब-खुद तय करता है कि सब्जी पकाने के लिए कितना तापमान चाहिए. सिर्फ यही नहीं ये रोबोट्स सब्जियों और अन्य सामग्री को खुद-ब-खुद पलटने का भी काम करते हैं, जिससे जलने की समस्या खत्म हो जाती है.

ये है सस्ता कुकिंग रोबोट

Upliance का एक स्मार्ट कुकिंग असिस्टेंस है. जो इन दिनों ऑफर्स के साथ 26 हजार रुपये में फ्लिपकार्ट पर मिल रहा है. साथ ही बैंक ऑफर्स अलग से लगाए जा सकते हैं. कंपनी के मुताबिक इसमें 16 तरह के कुकिंग फंक्शन है जिसमें हीट, ब्लेड और चॉप आदि करने का फीचर है. वाईफाई का सपोर्ट और ऐप भी अवेलेबल है. नार्मल दिनों में इसकी कीमत 39,999 होती है. तो आप इस आफर का फायदा उठाकर बचत कर सकते हैं.

बस डिश सेलेक्ट कीजिए AI बनाएगा खाना

Wonderchef का सेफ मैजिक नाम से किचन आता है. जिसकी फेस्टिव ऑफर्स में कीमत 32,999 रुपये है और बैंक कार्ड लगाकर आप अतिरिक्त छूट का लाभ ले सकते हैं. इसमें खाना बनाना बहुत ही आसान है. आपको बस इसमें रेसिपी को सेलेक्ट करना होगा उसके बाद प्याज तेल और बाकी इंग्रेडियंट डाल दीजिए. फिर कुछ समय के अंदर खाना तैयार हो जाता है.



केक मैगी भी बनाता है ये कुकिंग रोबोट

टॉप नॉच कुकिंग रोबोट भी आपके लिए मिनटों में खाना बनाकर तैयार कर देता है. इस मशीन का नाम Nosh AI Cooking Robot है. Amazon India पर ये 69,999 रुपये में मिल रहा है. इसमें केक से लेकर मैगी तक सबकुछ बनाया जा सकता है. दरअसल इसमें एक हैंडल है जो बार-बार खाने को पलट सकता है. इसमें सभी इंग्रेडिएंट अपने आप गिरते हैं. यानी खाना न सिर्फ मिनटों में बनकर तैयार होगा बल्कि खाना पकाने की टेंशन भी नहीं होगी.

