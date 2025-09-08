Anthropic के CEO की चेतावनी! AI बनेगा बड़ा खतरा, 2030 तक पूरी तरह खत्म कर देगा ये नौकरियां
Anthropic के CEO की चेतावनी! AI बनेगा बड़ा खतरा, 2030 तक पूरी तरह खत्म कर देगा ये नौकरियां

AI Will Replace Half Jobs: Anthropic के सीईओ Dario Amodei ने एक चेतावनी दी है कि AI करीब 2030 तक एंट्री लेवल जॉब्स को पूरी तरह खत्म कर सकता है, जिससे लाखों लोगों की नौकरियां खतरें में हैं. 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Sep 08, 2025, 05:09 PM IST
Anthropic के CEO की चेतावनी! AI बनेगा बड़ा खतरा, 2030 तक पूरी तरह खत्म कर देगा ये नौकरियां

AI Could Replace Work: आर्टिफिशिल इंटेलिजेंस (AI) बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसके चलते अक्सर खबर आती है कि जल्द ही आने वाले समय में एआई टेक्नोलॉजी सभी कामों को आसानी से हैंडल कर लेगा. इससे जुड़े एक मामले में एंथ्रोपिक के सीईओ ने कड़ी चेतावनी जारी की है. 2030 तक Entry Level White Collar Jobs शायद ही मौजूद रहेगी. यानी कर्मचारियों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ सकता है. 

यह भी पढ़े: WhatsApp Down: मैसेज भेजने में आई लोगों को समस्या, सोशल मीडिया पर आई शिकायतों की बाढ़

Anthropic के CEO का बयान

प्रमुख AI रिसर्च कंपनी Anthropic के CEO डारियो अमोदेई का कहना है कि AI आने वाले समय में नौकरियों को बदल सकता है,जिनमें दोहराए जाने वाले वेरिएबल टास्क, जैसे- कंसल्टिंग, कानून, प्रशासन और फाइनेंस में नए वर्कर्स को दिए जाते हैं. बीबीसी के एक इंटरव्यू में अमोदोई ने कहा "लॉ फर्म के पहले साल में एसोसिएट्स का ज्यादातर काम डॉक्यूमेंट रिव्यू करना है. यह रिपीट करने वाला है, लेकिन हर मामले में थोड़ा अलग होता है. AI इस काम के लि अच्छा है और अब यह और भी  बेहतर हो रहा है". 

उनका कहना है कि कई सीईओ लागत कम करने और जनूयर वर्कर्स पर निर्भरता कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा AI का इस्तेमाल करेंगे. इनका मानना है कि इसी वजह से जल्द ही करीब आधी से ज्यादा नौकरियां खत्म हो सकती है. 

AI से 50% नौकरियां खतरे में
ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब डारियो अमोदेई ने चेतावनी दी है.  मई में उन्होनें ने कहा था कि AI सिर्फ पांच सालों में 50% शुरूआती स्तर की नौकरियां खत्म कर सकता है. उन्होंने सबसे ज्यादा चिंता इस बात पर जताई है कि सरकार और जनता इस खतरे को हलके में ले रहे हैं. उनके मुताबिक, ज्यादातर लोग को इस बात को भरोसा ही नहीं करते हैं कि ऐसा होने वाला है.

AI बदल देगा सिस्टम
अमोदेई की चिंता सिर्फ उनके अकेले की नहीं है,बल्कि 'Godfather Of AI' कहे जाने वाले Geoffrey Hinton का भी मानना है कि एआई कंपनियों को ज्यादा फायदा दिलाएगा. लेकिन साथ में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ेगी और इससे अमीर-गरीब की खाई और गहरी होती जाएगी. "AI केवल कुछ ही लोगों को और ज्यादा अमीर और अधिकतर लोगों को गरीब बना देगा. इसमें गलती एआई की नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था की है जिसमें हम रहते हैं".

यह भी पढ़े: Nepal Protest: नेपाल में किन 26 ऐप्स पर लगा बैन, जिस पर फूट पड़ा Gen Z का गुस्सा? मरने-मारने पर हो गए उतारू

2030 तक 99% नौकरियां AI के निशाने पर

लुइसविल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रोमन याम्पोलस्की ने AI को लेकर हैरान करने वाली भविष्यवाणी की है. इनके मुताबिक, 2030 तक एआई करीब 99% नौकरियों को खत्म कर देगा. जिससे प्रॉम्प्ट इंजीनियर और कोडर भी सुरक्षित नहीं रहेंगे.

सिर्फ छोटे काम नहीं, पूरा जॉब मार्केट बदलेगा
इस पर एक्स्पर्ट्स का मैसेज क्लियर है कि AI केवल दोहराने वाले कामों के लिए ही नहीं. यदि चेतावनियां सही है, तो एआई पूरे जॉब मार्केट को हमारी सोच से कहीं ज्यादा तेजी से और बड़े पैमाने पर बदल सकता है. 

