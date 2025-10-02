जो सपना देखा... उसका बन जाएगा Video! बस सोते वक्त पास में रख लें ये डिवाइस, सुबह बना देगा Film

AI Dream Recorder: क्या आप भी सोत समय सपने देखते हैं? जवाब अगर हां है तो यह खबर आपके लिए खास है. बहुत से लोग ऐसे हैं जो रात में सपना देखते हैं लेकिन सुबह होते ही सबकुछ भूल जाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नींद में देखे गए सपनों को स्क्रीन पर भी देखा जा सकता है? अब यह कल्पना हकीकत में बदल गई है. टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नई क्रांतिकारी डिवाइस सामने आई है जो AI की सहायता से नींद के दौरान देखे गए सपनों को वीडियो में बदल सकती है. डच कंपनी ने ड्रीम रिकॉर्डर नाम का एक खास डिवाइस बनाया है. जो सोते समय देखे गए सपनों को स्क्रीन पर दिखा सकती है.

इस डिवाइस का नाम ड्रीम रिकॉर्डर है. जो आपके सपने को वीडियो की तरह दिखा सकता है. इस काम के लिए यह डिवाइस AI का सहारा लेता है और आपके द्वारा बताई गई बातों से तस्वीरों और वीडियो में बदल देता है. इस डिवाइस को मोडम नाम की कंपनी ने तैयार किया है. जिसको लेकर कंपनी के को-फाउंडर बास वान दे का कहना है कि सभी लोग सपने देखते हैं और अब पहली बार हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जिसकी सहायता से हम उन सपनों को नींद से उठने के बाद अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं.

इसके काम करने की तरीका जान लीजिए

रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रीम रिकॉर्डर नींद में देखे गए सपनों को एआई की सहायता से इमेज के रूप में पेश करता है. इसकी कीमत करीब 27 हजार रुपये के आस-पास है. इसका इस्तेमाल भी बहुत ही आसान है.यूजर को बस रिकॉर्ड बटन दबाकर अपने सपनों के बारे में बताना होता है. बस इसके बाद ही यह डिवाइस एआई का सहारा लेकर उन बातों और जानकारियों को विजुअल में बदल देती है. सबसे खास बात य है कि इसमें 7 दिन तक के सपनों का डेटा को सेफ रखा जा सकता है. डेवलपर्स ने जानबूझकर इसकी स्टोरेज क्षमता कम रख है जिससेडिवाइस की प्रोसेसिंग और सोचने की क्षमता बेहतर बनी रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं सपना

यह डिवाइस बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है. यह आपके सपनों को रिकॉर्ड करता है. इसका फायदा यह है कि लोग अपने सपनों का मतलब जानकर उनके पीछे का कारण समझ सकते हैं. अक्सर किसी अजीब या गहरे सपने के कारण लोग पूरे दिन तनाव या बेचैनी में रहते हैं. ऐसे में यह एआई डिवाइस मददगार साबित हो सकता है. यूजर्स अपने सपनों को दूसरों के साथ शेयर करके उनके मतलब को जान सकते हैं.

ये भी पढे़ंः लो भाई... आ गया इंसान का काम करने वाला Robot! पोछे से लेकर बर्तन तक, सबकुछ करेगा

ज्यादातर लोग भूल जाते हैं सपना

रिसर्च बताते हैं किबहुत कम लोग ही अपने सपनों को नींद से उठने के बाद याद रख पाते हैं. रिसर्च यह भी कहता है कि जो लोग सपनों को पॉज‍िटिव नजर से देखते हैं, हल्की नींद में ज्यादा वक्त बिताते हैं और गर्म माहौल में सोते हैं उन्हें अपने सपने आसानी से याद रहते हैं. असल में सपने हमारे दिमाग के काम करने की झलक देते हैं. यही कारण है कि ड्रीम रिकॉर्डर जैसी टेक्नोलॉजी खास मानी जा रही है. यह डिवाइस इंसानों को उनके अवचेतन मन को समझने और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है.

ये भी पढ़ेंः OriginOS 6 का प्रीव्यू प्रोग्राम हुआ ओपन: कौन से फोन्स में मिलेगा? कैसे करें रजिस्टर