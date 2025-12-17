स्मार्टफोन-टीवी खरीदने का अभी अच्छा मौका! नए साल में 6.9% तक बढ़ेंगे दाम, वजह सुनकर चौंक जाएंगे

Advertisement
Smartphone Price Hike 2026: अगर आप नया स्मार्टफोन या टीवी लेने का सोच रहे हैं तो यह सही समय हो सकता है! अगले साल इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज की कीमतों में बड़ा बदलाव हो सकता है. कई रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि नए साल से कीमतों में 6.9% तक की बढ़ोत्तरी हो सकती है. आइए जानते हैं इसके पीछे की क्या है वजह.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 17, 2025, 01:48 PM IST
Smartphone Price Hike 2026: अगर आप नया स्मार्टफोन या टीवी लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए परफेक्ट हो सकता है! आने वाला साल आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है. ऐसा हम नहीं कर रहे हैं बल्कि टेक इंडस्ट्री से जुड़ी कई रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं कि अगले साल स्मार्टफोन, टीवी और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज की कीमतों में तगड़ी बढ़ोत्तरी हो सकती है. इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज के दामों में बढ़ोत्तरी के पीछे किसी टैक्स या सरकारी फैसला नहीं बल्कि बल्कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में चल रहे बड़े बदलाव हैं. तो आइए आज के इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं कि आखिर क्या है इस बढ़ती कीमत के पीछे की असली वजह और इसका असर आम यूजर्स पर कैसे पड़ेगा.

क्या कहती है रिपोर्ट
काउंटरपॉइंट रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार स्मार्टफोन की औसत बिक्री कीमत यानी ASP में साल 2026 तक 6.9 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होने की उम्मीद है. चौंकाने वाली बात यह है कि यह बढ़ोतरी पिछले अनुमानों से करीब-करीब दोगुनी है. इस बढ़ोत्तरी के पीछे टैक्स नहीं बल्कि RAM की कमी है. अक्सर कीमतों में बढ़ोतरी का कारण नए टैक्स होते हैं लेकिन इस बार मामला अलग है. इस महंगाई के पीछे सबसे बड़ा कारण RAM की वैश्विक कमी है.

AI और डेटा सेंटर्स ने बिगाड़ा खेल 
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का बढ़ता यूज ने इस समस्या को जन्म दिया है. गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया जैसी बड़ी-बड़ी टेक कंपनियां अपने AI मॉडल्स को चलाने के लिए बड़े डेटा सेंटर्स बना रही हैं. इन डेटा सेंटर्स को बहुत ज्यादा हाई-एंड मेमोरी की जरूरत होती है. AI कंपनियां इस मेमोरी के लिए मुंहमांगी कीमत देने को तैयार हैं इसलिए चिप बनाने वाली कंपनियां अब नार्मल यूजर्स की जगह पर इन बड़े डेटा सेंटर्स के लिए चिप बनाने पर ध्यान दे रही हैं.

इन 3 कंपनियों का मार्केट पर कब्जा
दुनिया भर के RAM मार्केट पर केवल तीन कंपनियों का कब्जा है, जिनका नाम है Samsung, SK Hynix और Micron. इन तीनों की मार्केट में हिस्सेदारी 93% के करीब है. हाल ही में माइक्रोन ने फरवरी 2026 तक अपने कंज्यूमर ब्रांड Crucial को बंद करने का फैसला किया है जिससे फोन और टीवी यूजर्स के लिए सप्लाई और भी कम हो जाएगी.

आम आदमी पर क्या होगा असर
इस सप्लाई की कमी का सबसे बड़ा असर बजट और एंट्री-लेवल स्मार्टफोन्स पर पड़ेगा. कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए कंपनियां शायद नए फोन में कम मेमोरी यानी RAM, पुराने प्रोसेसर या कमजोर कैमरा सेंसर्स का इस्तेमाल करें. कुल मिलाकर आने वाले समय में टेक्नोलॉजी महंगी भी होगी और शायद उसकी क्वालिटी से भी समझौता करना पड़े.

