अब आंखों के बिना भी दुनिया देखेंगे मासूम! कैसे काम करता है एम्स का AI चश्मा? इसमें छिपे हैं ये एडवांस फीचर्स

स्मार्ट विजन ग्लासेस को एडवांस टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और कंप्यूटर विजन तकनीक से बनाया गया है, ये उपकरण दृश्य जानकारी को रियल-टाइम ऑडियो निर्देशों में बदल देते हैं.
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नेत्रहीन बच्चों के लिए एम्स ने एक नई पहल की है, दरअसल अब एआई स्मार्ट विजन ग्लासेस से दृष्टिबाधित बच्चों की जिंदगी बदलने वाली है. दृष्टिबाधित लोगों को चलने, फिरने पढ़ने लिखने में हर पल एक मशक्कत करनी पड़ती है ऐसे में नेत्रहीनो को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए एम्स नई दिल्ली के डॉ. आर.पी. सेंटर फॉर ऑप्थैल्मिक साइंसेज ने एआई-संचालित स्मार्ट विजन ग्लासेस का वितरण किया गया. एक्सपर्टस के मुताबिक भारत में लाखों लोग जन्म से दृष्टिबाधिता या अंधत्व से प्रभावित होते है जिससे उनके शिक्षा, रोजगार और दैनिक जीवन पर गहरा असर पड़ता है, इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए यह तकनीकी पहल शुरू की गई है.
स्मार्ट विजन ग्लासेस को एडवांस टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और कंप्यूटर विजन तकनीक से बनाया गया है, ये उपकरण दृश्य जानकारी को रियल-टाइम ऑडियो निर्देशों में बदल देते हैं, जिससे उपयोगकर्ता अपने आसपास के वातावरण को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं. इनमें टेक्स्ट-टू-स्पीच रीडिंग, चेहरे और वस्तुओं की पहचान, बाधा पहचान, नेविगेशन सहायता और इमरजेंसी सपोर्ट जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं.
एम्स की डॉक्टर और प्रोफेसर राधिका टंडन के अनुसार एआई आधारित सहायक तकनीक दृष्टिबाधित लोगों की निर्भरता कम कर उन्हें ज्यादा आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर बना सकती है, उन्होंने कहा कि यह तकनीक शिक्षा, रोजगार और सामान्य जीवन में नए अवसर प्रदान करेगी.
एम्स के मुताबिक जनवरी 2026 में 53 बच्चों को स्मार्ट विजन ग्लासेस वितरित किए गए थे और अब मई महीने के दूसरे चरण में 40 और दृष्टिबाधित बच्चों को यह सुविधा प्रदान की गई है. दिल्ली-एनसीआर के अलग अलग ब्लाइंड स्कूलों से अब तक लगभग 1,500 बच्चों का इस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण किया जा चुका है. एक्सपर्टस की माने तो ये चश्मे आधुनिक तकनीक का उपयोग करके दृष्टिबाधित व्यक्तियों के रोजमर्रा के काम काज और जीवन की क्वालिटी में सुधार करेंगे.