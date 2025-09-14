ये AC देगा सर्दियों में गर्मी का एहसास, हीटर हो जाएंगे आउटडेटेड; जानें क्या है जादू!
Advertisement
trendingNow12921689
Hindi Newsटेक

ये AC देगा सर्दियों में गर्मी का एहसास, हीटर हो जाएंगे आउटडेटेड; जानें क्या है जादू!

एयर कंडीशनर का इस्तेमाल गर्मी के मौसम में तो आम बात है, लेकिन सोचिए अगर आपसे कहा जाए कि अब सर्दियों में भी AC का इस्तेमाल करना पड़ सकता है तो? आज आपको एक ऐसे ही मजेदार AC के बारे में बताने जा रहे हैं.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 14, 2025, 01:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ये AC देगा सर्दियों में गर्मी का एहसास, हीटर हो जाएंगे आउटडेटेड; जानें क्या है जादू!

गर्मियों के मौसम में जहां सभी को एयर कंडीशनर यानी AC की जरूरत पड़ती है, वहीं सर्दियां आते ही लोगों के घरों में गर्माहट बनाए रखने के लिए हीटर का इस्तेमाल किया जाने लगता है. अब सर्दियां शुरू होने में कुछ ही वक्त बाकी रह गया है, ऐसे में कई लोगें ने नए हीटर खरीदने की भी प्लानिंग कर ली है. हालांकि, क्या आप जानते हैं कि आपका AC ही हीटर का भी काम कर सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप घर में Hot & Cold AC लगवाएं. अगर आप इस सर्दी हीटर की जगह Hot & Cold AC खरीदते हैं तो यह आपके लिए फायदा का सौदा तो हो सकता है. यह AC आपके घर में सर्दी और गर्मी दोनों ही मौसम में इस्तेमाल किया जा सकेगा. चलिए जानते हैं इसके फायदे.

सर्दी में गर्म रखेगा घर
Hot & Cold AC गर्मियों में ठंडी हवा देता है, जबकि सर्दियों के मौसम में गर्म हवा से आपके घर में गर्माहट बनाए रखता है. मतलब अब एक ही गैजेट में आपको दो अलग-अलग तरह के फीचर्स मिल रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि सालभर तक इस्तेमाल होने के बावजूद यह AC लंबे वक्त तक सही चलते रहते हैं और इनमें खराबी की शिकायत कम ही आती है.

दोनों मौसम के लिए बेस्ट एक ही गैजेट
इस Hot & Cold AC को खरीदने पर आप वन टाइम इंवेस्ट में ही सालों-साल अपने दोनों मौसम निकाल सकते हैं, जबकि हर गर्मी के सीजन में AC का इस्तेमाल करने से पहले इसकी सर्विस करवाना जरूरी हो जाता है. वहीं, सर्दियों के मौसम में चलने वाले हीटर पुरानी टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, जो सिर्फ आपका बिजली का बिल बढ़ाती है. दूसरी ओर Hot & Cold AC में इंवर्टर टेक्नोलॉजी फिट जाती है, जिसकी वजह से बिजली की खपत कम हो जाती है और इसका असर आपको बिजली के बिल में भी देखने को मिल जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

अब घर के हर कोने में दौड़ेगा हाई स्पीड इंटरनेट! Airtel की सिर्फ 99 रुपये वाली...

सुरक्षा के साथ नहीं समझौता
सर्दियों में हीटर चलाना जितना जरूरी लगता है, उतना ही जोखिम भरा भी हो सकता है, कई बार ओवरहीटिंग या आग लगने जैसी घटनाएं सामने आ चुकी है, लेकिन अगर आप किसी भी खतरे से बचना चाहते हैं तो Hot & Cold AC एक बेहतरीन ऑप्शन है. इस तरह के AC को आप बिल्कुल उसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे गर्मियों में करते हैं, फर्क बस इतना है कि ये ठंडी हवा की जगह पूरे कमरे में गर्माहट फैलाते हैं. इसमें किसी तरह से जलने का डर नहीं होता, जिससे यह बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी ज्यादा सुरक्षित साबित होता है. जहां हीटर सिर्फ अपने पास की जगह को गर्म करता है, वहीं Hot & Cold AC पूरे कमरे को आरामदायक तापमान में ढाल देता है.

Pro मॉडल को छोड़िए, iPhone 17 का स्टैंडर्ड वर्जन है असली हीरो! जानें कैसे

स्मार्ट फीचर्स के साथ आने लगे हैं Hot & Cold AC
Hot & Cold AC अगर अच्छी क्वालिटी का खरीद लिया जाए तो यह कई सालों तक बिना किसी परेशानी के काम करता है. इसके मुकाबले हीटर जल्दी खराब हो जाते हैं और बार-बार रिपेयर या रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है, जिससे खर्च भी बढ़ता है और झंझट भी. AC की एक और बड़ी खासियत यह है कि इसे दीवार या खिड़की में आसानी से फिट किया जा सकता है, जबकि हीटर को रखने के लिए अलग से जगह चाहिए. यही वजह है कि छोटे घरों या फ्लैट्स में Hot & Cold AC ज्यादा सुविधाजनक साबित होता है. आज के स्मार्ट घरों के लिए Hot & Cold AC एक बेहतरीन अपग्रेड बन चुके हैं. अब इनमें वाई-फाई से कंट्रोल करना, ऑटोमैटिक मोड में तापमान सेट करना और कमरे के हिसाब से खुद ही एडजस्ट हो जाने जैसे स्मार्ट फीचर्स शामिल होते हैं. 

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

TAGS

Air ConditinerHeater

Trending news

किसके हाथ में है पीएम मोदी का रिमोट कंट्रोल? असम में भाषण के दौरान खुद बता दिया
PM Modi
किसके हाथ में है पीएम मोदी का रिमोट कंट्रोल? असम में भाषण के दौरान खुद बता दिया
इंडिया-पाकिस्तान मैच पर सियासी बवाल: शिवसेना ने दी धमकी, दिखाया मैच तो तोड़ देंगे...
IND vs PAK Asia Cup 2025
इंडिया-पाकिस्तान मैच पर सियासी बवाल: शिवसेना ने दी धमकी, दिखाया मैच तो तोड़ देंगे...
राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने संभाला महाराष्ट्र का अतिरिक्त कार्यभार, तेजस से पहुंचे मु
Maharashtra
राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने संभाला महाराष्ट्र का अतिरिक्त कार्यभार, तेजस से पहुंचे मु
गुजरात के भरूच में लगी भीषण आग, धुएं से काला हुआ आसमान; देखें वीडियो
Fire Breaks Out In Bharuch
गुजरात के भरूच में लगी भीषण आग, धुएं से काला हुआ आसमान; देखें वीडियो
इस बार पहले जैसी नहीं होगी ठंड, हल्के में लेने की कोशिश पड़ जायगी भारी
weather update
इस बार पहले जैसी नहीं होगी ठंड, हल्के में लेने की कोशिश पड़ जायगी भारी
आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा...छुट्टी के लिए किया मैसेज, घर पहुंचा बॉस, देखकर अटक गई सांसें
Leave Message to boss
आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा...छुट्टी के लिए किया मैसेज, घर पहुंचा बॉस, देखकर अटक गई सांसें
मैं दिमाग से हर महीने कमाता हूं 200 करोड़... गडकरी ने क्यों कही ये बात?
Ethanol Controversy
मैं दिमाग से हर महीने कमाता हूं 200 करोड़... गडकरी ने क्यों कही ये बात?
बंटवारे का जिम्मेदार मुसलमान नहीं, सावरकर...,' गोडसे को लेकर NCERT पर भी भड़के ओवैसी
Asaduddin Owaisi
बंटवारे का जिम्मेदार मुसलमान नहीं, सावरकर...,' गोडसे को लेकर NCERT पर भी भड़के ओवैसी
सुसाइड पर सुसाइड...कांग्रेस में क्या हो रहा? प्रियंका के वायनाड पहुंचते ही हुआ कांड
Kerala Congress
सुसाइड पर सुसाइड...कांग्रेस में क्या हो रहा? प्रियंका के वायनाड पहुंचते ही हुआ कांड
तेज हुई तेजस की उड़ान, अक्टूबर में क्या होने वाला है जो खून के आंसू रोने लगा PAK
Tejas
तेज हुई तेजस की उड़ान, अक्टूबर में क्या होने वाला है जो खून के आंसू रोने लगा PAK
;