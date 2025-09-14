ये AC देगा सर्दियों में गर्मी का एहसास, हीटर हो जाएंगे आउटडेटेड; जानें क्या है जादू!

गर्मियों के मौसम में जहां सभी को एयर कंडीशनर यानी AC की जरूरत पड़ती है, वहीं सर्दियां आते ही लोगों के घरों में गर्माहट बनाए रखने के लिए हीटर का इस्तेमाल किया जाने लगता है. अब सर्दियां शुरू होने में कुछ ही वक्त बाकी रह गया है, ऐसे में कई लोगें ने नए हीटर खरीदने की भी प्लानिंग कर ली है. हालांकि, क्या आप जानते हैं कि आपका AC ही हीटर का भी काम कर सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप घर में Hot & Cold AC लगवाएं. अगर आप इस सर्दी हीटर की जगह Hot & Cold AC खरीदते हैं तो यह आपके लिए फायदा का सौदा तो हो सकता है. यह AC आपके घर में सर्दी और गर्मी दोनों ही मौसम में इस्तेमाल किया जा सकेगा. चलिए जानते हैं इसके फायदे.

सर्दी में गर्म रखेगा घर

Hot & Cold AC गर्मियों में ठंडी हवा देता है, जबकि सर्दियों के मौसम में गर्म हवा से आपके घर में गर्माहट बनाए रखता है. मतलब अब एक ही गैजेट में आपको दो अलग-अलग तरह के फीचर्स मिल रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि सालभर तक इस्तेमाल होने के बावजूद यह AC लंबे वक्त तक सही चलते रहते हैं और इनमें खराबी की शिकायत कम ही आती है.

दोनों मौसम के लिए बेस्ट एक ही गैजेट

इस Hot & Cold AC को खरीदने पर आप वन टाइम इंवेस्ट में ही सालों-साल अपने दोनों मौसम निकाल सकते हैं, जबकि हर गर्मी के सीजन में AC का इस्तेमाल करने से पहले इसकी सर्विस करवाना जरूरी हो जाता है. वहीं, सर्दियों के मौसम में चलने वाले हीटर पुरानी टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, जो सिर्फ आपका बिजली का बिल बढ़ाती है. दूसरी ओर Hot & Cold AC में इंवर्टर टेक्नोलॉजी फिट जाती है, जिसकी वजह से बिजली की खपत कम हो जाती है और इसका असर आपको बिजली के बिल में भी देखने को मिल जाएगा.

सुरक्षा के साथ नहीं समझौता

सर्दियों में हीटर चलाना जितना जरूरी लगता है, उतना ही जोखिम भरा भी हो सकता है, कई बार ओवरहीटिंग या आग लगने जैसी घटनाएं सामने आ चुकी है, लेकिन अगर आप किसी भी खतरे से बचना चाहते हैं तो Hot & Cold AC एक बेहतरीन ऑप्शन है. इस तरह के AC को आप बिल्कुल उसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे गर्मियों में करते हैं, फर्क बस इतना है कि ये ठंडी हवा की जगह पूरे कमरे में गर्माहट फैलाते हैं. इसमें किसी तरह से जलने का डर नहीं होता, जिससे यह बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी ज्यादा सुरक्षित साबित होता है. जहां हीटर सिर्फ अपने पास की जगह को गर्म करता है, वहीं Hot & Cold AC पूरे कमरे को आरामदायक तापमान में ढाल देता है.

स्मार्ट फीचर्स के साथ आने लगे हैं Hot & Cold AC

Hot & Cold AC अगर अच्छी क्वालिटी का खरीद लिया जाए तो यह कई सालों तक बिना किसी परेशानी के काम करता है. इसके मुकाबले हीटर जल्दी खराब हो जाते हैं और बार-बार रिपेयर या रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है, जिससे खर्च भी बढ़ता है और झंझट भी. AC की एक और बड़ी खासियत यह है कि इसे दीवार या खिड़की में आसानी से फिट किया जा सकता है, जबकि हीटर को रखने के लिए अलग से जगह चाहिए. यही वजह है कि छोटे घरों या फ्लैट्स में Hot & Cold AC ज्यादा सुविधाजनक साबित होता है. आज के स्मार्ट घरों के लिए Hot & Cold AC एक बेहतरीन अपग्रेड बन चुके हैं. अब इनमें वाई-फाई से कंट्रोल करना, ऑटोमैटिक मोड में तापमान सेट करना और कमरे के हिसाब से खुद ही एडजस्ट हो जाने जैसे स्मार्ट फीचर्स शामिल होते हैं.