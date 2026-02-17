गर्मी आने वाली है! AC चलाने से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, वरना बिजली बिल और रिपेयरिंग के चक्कर में कट जाएगी जेब

Advertisement
AC Maintenance Tips: मार्च लगते ही हल्की-हल्की गर्मी शुरू हो जाती है. ऐसे में जिन घरों में एयर कंडीशनर लगा है, वहां जल्द ही AC चालू होने लगता है. लेकिन कई लोग AC चलाने से पहले एक बड़ी गलती कर देते हैं. वो महीनों बंद पड़े AC को सीधे ऑन कर देते हैं. इससे मशीन पर दबाव पड़ता है और बिजली का बिल भी बढ़ सकता है. इसलिए बेहतर है कि गर्मी शुरू होने से पहले AC की ठीक से जांच कर ली जाए.

 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 17, 2026, 02:57 PM IST
AC Maintenance Tips: फरवरी का आधा महीना बीत चुका है और मार्च लगते ही गर्मी दस्तक देनी शुरू कर देगी. दिल्ली-NCR समेत पूरे उत्तर भारत में अब पंखे चलने शुरू हो गए हैं और जल्द ही वह समय भी आएगा जब आपको एसी (AC) के रिमोट की जरूरत पड़ेगी. ऐसे में कई लोग महीनों बंद पड़े AC को सीधे ऑन कर देते हैं. यहीं आपसे बड़ी गलती हो जाती है. ऐसा करना न सिर्फ आपके एसी को खराब कर सकता है, बल्कि यह आपके बिजली के बिल को भी रॉकेट बना सकता है. इसलिए बेहतर है कि गर्मी शुरू होने से पहले AC की ठीक से जांच कर ली जाए. यहां हम आपको इसकी कुछ टिप्स दे रहे हैं. 

AC चलाने से पहले फिल्टर की सफाई है जरूरी
AC चलाने से पहले उसके फिल्टर की सफाई बेहद जरूरी है. क्योंकि महीनों से बंद AC के अंदर जमी धूल उसकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है. कई बार एसी के फिल्टर में धूल की मोटी परत जम जाती है. इसलिए AC चलाने से पहले उसका फिल्टर निकालें और उसे साफ पानी से धो लें. अगर फिल्टर बहुत ज्यादा गंदा होगा, तो हवा का फ्लो कम हो जाएगा और कंप्रेसर पर दबाव बढ़ेगा, जिससे बिजली की खपत ज्यादा होगी. 

आउटडोर यूनिट को न भूलें
विंडो AC हो या स्प्लिट उन सबकी आउटडोर यूनिट (जो बाहर की तरफ होती है) अक्सर धूल और पत्तों से भर जाती है. इसे चलाने से पहले हल्के पानी से साफ कर लें. ध्यान रहे कि पानी सीधे बिजली के तारों या सेंसर्स पर न गिरे. आउटडोर यूनिट जितना साफ होगा आपके AC की कूलिंग उतनी ही बेहतर होगी. अगर आपको जरूरत लगे तो सर्विस इंजीनियर को बुला लें.

कूलिंग कॉइल्स की करें जांच
AC के अंदर मौजूद एल्युमीनियम की बारीक कॉइल्स को चेक करें. अगर ये मुड़ी हुई हैं या इनमें बहुत ज्यादा गंदगी है, तो एसी कमरा ठंडा नहीं करेगा. बाजार में 'कॉइल कॉम्ब' मिलते हैं जिनसे आप इन्हें ठीक कर सकते हैं, या फिर किसी प्रोफेशनल से सर्विस करा सकते हैं. 

गैस लीकेज और तार जरूर चेक करें
कई बार बंद पड़े एसी की पाइप्स में चूहे तार काट देते हैं या गैस लीक होने की समस्या आ जाती है. ऐसे में एसी चलाने से पहले एक बार प्लग और तारों को बारीकी से देख लें. अगर एसी चालू करने पर 'हिस' जैसी आवाज आए या कूलिंग बिल्कुल न हो, तो समझ लीजिए कि गैस टॉप-अप की जरूरत है. 

ड्रेन पाइप का रास्ता साफ रखें
सर्दियों में कई बार AC के ड्रेन पाइप में कचरा या जाले लग जाते हैं. अगर यह ब्लॉक रहा, तो पानी आपके कमरे के अंदर टपकने लगेगा और दीवारें खराब हो जाएगी. इसे एक बार फूंक मारकर या पतले तार से साफ कर लें. अगर AC से पानी गिर रहा हो तो इसे नजरअंदाज न करें. इसको समय रहते ठीक करवा लें.

इनका भी रखें ध्यान
कई बार AC ठीक होता है, लेकिन रिमोट की वजह से वह सही से काम नहीं करता. AC का तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच रखें. इससे कमरा आराम से ठंडा होगा और बिजली की खपत भी कम रहेगी. अगर AC चालू करते समय अजीब आवाज आए या बदबू महसूस हो तो तुरंत बंद कर दें. यह गैस की कमी या अंदर गंदगी की निशानी हो सकती है. ऐसे में खुद से छेड़छाड़ ना करें. 

