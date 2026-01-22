AC चलाने पर नहीं आएगा ज्यादा बिजली बिल, बिना कंप्रेसर वाली इस जादुई तकनीक ने मचाया तहलका, गैस भरने का झंझट भी खत्म!

Advertisement
AC New Technology 2026: मई-जून के महीने में जब गर्मी अपना विकराल रूप दिखाती है तब AC सबसे बड़ा सहारा बन जाता है. लेकिन इसके साथ ही हर महीने आने वाला भारी बिजली बिल और बार-बार गैस रिफिलिंग का खर्च लोगों को परेशान कर देता है. अब इसी परेशानी का समाधान बनकर एक नई और कमाल की टेक्नोलॉजी. बिना कंप्रेसर और बिना रेफ्रिजरेंट गैस के काम करने वाली सॉलिड-स्टेट कूलिंग टेक्नोलॉजी कूलिंग की दुनिया में बड़ा बदलाव लाने का दावा कर रही है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 22, 2026, 11:40 AM IST
AC New Technology 2026: भीषण गर्मी के दौर में AC अब हमारी जरूरत बन गई है. लेकिन इसके साथ आने वाला भारी-भरकम बिजली का बिल और हर साल गैस रिफिलिंग का झंझट आम आदमी की जेब पर बड़ा असर डालता है. लेकिन जरा सोचिए, एसी भी खूब चलाएं और बिल भी कम आए और गैस रिफिलिंग का झंझट भी न होतो कैसा रहेगा? अब यह सच होने जा रहा है. कूलिंग की दुनिया में एक जादुई टेक्नोलॉजी ने दस्तक दे दी है, जिसे सॉलिड-स्टेट कूलिंग (Solid-State Cooling) कहा जा रहा है. यह टेक्नोलॉजी न सिर्फ पुराने एसी को रिप्लेस करेगी बल्कि पर्यावरण के लिए भी वरदान साबित होगी.

क्या है सॉलिड-स्टेट कूलिंग?
अभी हम जो AC इस्तेमाल करते हैं वे 19वीं सदी के सिद्धांतों पर काम करता है. इन AC में बड़ा कंप्रेसर होता है जो जहरीली रेफ्रिजरेंट गैसों को कंप्रेस करके ठंडक पैदा करता है. साथ ही बजली का भी ज्यादा इ्सतेमाल करते हैं. वहीं इसके विपरीत सॉलिड-स्टेट कूलिंग में थर्मोइलेक्ट्रिक कूलिंग की मदद ली जाती है. इसमें बिस्मथ, टेल्यूरियम और सुरमा जैसे ठोस पदार्थों के अन्दर इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के जरिए गर्मी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है. इसमें बिजली की भी बचत होती है.

क्यों खास है यह नई टेक्नोलॉजी?
इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होगा. यानी मशीन में टूट-फूट का खतरा भी न के बराबर होगा और शोर भी कम होगा. इसमें किसी भी प्रकार की कूलिंग गैस का इस्तेमाल नहीं होता जिससे लीकेज की समस्या हमेशा नहीं होगी. भविष्य के घरों में आपको छतों या दीवारों पर भारी आउटडोर यूनिट लगाने की जरूरत नहीं होगी. इसकी जगह छोटे-छोटे मॉड्यूल होंगे जिन्हें दीवारों में कहीं भी आसानी से लगाया जा सकेगा.

अभी जो AC हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे निकलने वाली हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैसें ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं. यह नई टेक्नोलॉजी पूरी तरह से ईको-फ्रेंडली है.

AC मार्केट की स्थिति और भविष्य की चुनौतियां
ग्लोबल लेवल पर AC का मार्केट अभी करीब 15 लाख करोड़ रुपये का है. यही मार्केट 2035 तक 28 लाख करोड़ होने की उम्मीद है. वहीं सॉलिड-स्टेट कूलिंग का मार्केट भी तेजी से बढ़ रहा है. 2024 में यह 9 हजार करोड़ से कम था लेकिन 2032 तक इसके 32 हजार करोड़ तक पहुंच सकता है. हालांकि इस टेक्नोलॉजी के सामने अभी दो बड़ी समस्या है. कीमत और दक्षता.

फिलहाल यह टेक्नोलॉजी नार्मल एसी के मुकाबले दोगुनी महंगी है. बड़े कमरों को उतनी ही तेजी से ठंडा करना जितनी तेजी से मौजूदा कंप्रेसर वाले एसी करते हैं अभी भी इंजीनियरों के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है.

