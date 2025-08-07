Plane Crash के बाद Air India लाया नया App! अब पायलट और कैबिन क्रू को मिलेगी ये मदद

एयर इंडिया ने अपने पायलट, केबिन क्रू और उनके परिवारों के लिए एक खास Mental Wellness App लॉन्च किया है. इसका मकसद एविएशन स्टाफ की मानसिक और भावनात्मक सेहत का ख्याल रखना है. यह कदम जून 2025 में हुए अहमदाबाद-लंदन विमान हादसे के बाद उठाया गया है, जिसमें 260 लोगों की मौत हो गई थी. इस हादसे ने फ्लाइंग क्रू पर गहरा मनोवैज्ञानिक असर डाला.

ऐप में क्या-क्या सुविधाएं हैं?

यह Wellness App 600 से ज्यादा एक्सपर्ट-डिजाइन की गई सेल्फ-केयर तकनीकें प्रदान करता है, जिनमें शामिल हैं—

• गाइडेड मेडिटेशन

• स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रैक्टिस

• इमोशनल रेजिलियंस टूल्स

• एक-से-एक थेरेपी और साइकियाट्री सेशन

• एआई-पावर्ड चैटबॉट सपोर्ट

• जर्नलिंग टूल

• मूड और गोल ट्रैकिंग

ये सभी फीचर्स पूरी तरह कंफिडेंशियल हैं. क्रू मेंबर्स अपनी सुविधा के अनुसार पसंदीदा प्रोफेशनल के साथ सेशन बुक कर सकते हैं, जिससे उन्हें पर्सनलाइज्ड मेंटल हेल्थ जर्नी मिलती है.

ऐप लॉन्च करने की वजह

12 जून को हुए विमान हादसे के बाद क्रू मेंबर्स पर मानसिक दबाव साफ नजर आया. 16 जून को 112 पायलटों ने बीमार होने की वजह से उड़ान से छुट्टी ली. हालांकि सरकार ने इसे “सिक लीव में मामूली बढ़ोतरी” कहा, लेकिन मानसिक असर गहरा था.

यह ऐप DGCA के 2023 के निर्देशों के अनुरूप है, जिसमें एयरलाइंस को मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग और Peer Support Programmes (PSPs) देने की अनिवार्यता है. PSP एक ऐसा सिस्टम है जो गोपनीय तरीके से एविएशन स्टाफ को ट्रॉमा और तनाव से उबरने में मदद करता है.

ऐप का इस्तेमाल कैसे करें?

फिलहाल यह ऐप केवल एयर इंडिया के इंटरनल सिस्टम में उपलब्ध है. पायलट, केबिन क्रू और उनके परिवार एयरलाइन के HR या क्रू मैनेजमेंट टीम से मिले लिंक और क्रेडेंशियल्स के जरिए लॉग-इन कर सकते हैं. लॉग-इन के बाद वे तुरंत सेल्फ-केयर टूल्स का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं या फिर प्राइवेट सेशन बुक कर सकते हैं.

क्यों है यह कदम अहम?

भारतीय एविएशन सेक्टर में यह एक बड़ा बदलाव है. उड़ानों की सुरक्षा और क्रू के बेहतर प्रदर्शन के लिए मेंटल हेल्थ पर फोकस करना जरूरी है. एयर इंडिया का यह कदम न सिर्फ अपने स्टाफ की देखभाल का उदाहरण है, बल्कि यह उद्योग में नए मानक भी तय करता है.

FAQs

Q1. एयर इंडिया का मेंटल वेलनेस ऐप किनके लिए है?

यह ऐप पायलट, केबिन क्रू और उनके परिवारों के लिए है.

Q2. क्या यह ऐप पब्लिक के लिए उपलब्ध है?

नहीं, फिलहाल यह केवल एयर इंडिया के इंटरनल यूज के लिए है.

Q3. इस ऐप में क्या सुविधाएं हैं?

गाइडेड मेडिटेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, थेरेपी सेशन, AI चैटबॉट, जर्नलिंग टूल्स और मूड ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं हैं.

Q4. यह कदम क्यों उठाया गया?

जून 2025 के अहमदाबाद-लंदन हादसे के बाद क्रू मेंबर्स की मानसिक सेहत को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया.