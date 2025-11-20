Air Purifier तो खरीद लिया, पर जेब कितनी ढीली होगी? फिल्टर बदलने का खर्च और सही समय जानकर उड़ जाएंगे होश!

Air Purifier Maintenance: सर्दियों का मौसम सिर्फ ठंडक ही नहीं लाता है बल्कि हवा में घुला हुआ धुआं-धूल भी आपके घर की हवा को जहरीला बना देता है. ऐसे में एयर प्यूरीफायर ही एकमात्र सहारा बनते हैं. जो हवा को साफ करता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एयर प्यूरीफायर का भी फिल्टर समय पर बदलाव आपकी हेल्थ के लिए कितना जरूरी है? कई लोग महंगी मशीन तो ले आते हैं पर फिल्टर रिप्लेसमेंट की लागत और सही टाइमिंग को इग्नोर कर देते हैं. तो आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं एयर प्यूरीफायर फिल्टर में बदलने में कितना आता है खर्च, कितनी बार इन्हें रिप्लेस करना चाहिए और किन संकेतों से समझें कि अब नया फिल्टर लगाना जरूरी है.

एयर प्यूरीफायर जब भी हम चलाते हैं तो यह आस-पास की हवा से धूल-धुआं और बारीक कणों को खींचकर अपने फिल्टर में जमा करता रहता है. समय के साथ यह गंदगी इतनी बढ़ जाती है कि फिल्टर की पॉवर कम होने लगती है. यही वजह है कि फिल्टर की समय-समय पर सफाई जरूरी होती है और जब गंदगी हद से ज्यादा जम जाए तो उसे बदल देना चाहिए. अगर समय पर फिल्टर रिप्लेस न किया जाए तो प्यूरीफायर हवा को ठीक से साफ नहीं कर पाएगा जिससे इसका इस्तेमाल बेहार हो जाता है. इसलिए अगर आप पहली बार एयर प्यूरीफायर खरीदने की सोच रहे हैं तो इसके फ़िल्टर की मेंटेनेंस और रिप्लेसमेंट पर आने वाले खर्च को भी जान लीजिए

कितनी होती है फिल्टर की लाइफ?

किसी भी एयर प्यूरीफायर फिल्टर की ऐज लगभग 3 महीने की होती है. अगर आप इसे बीच-बीच में इस्तेमाल करते हैं तो यह 5-6 महीने तक भी बिना खराब हुए चलेगा. हर ब्रांड अपने मॉडल के लिए अलग फिल्टर लाइफ बताता है इसलिए सही यह है कि जब आप इसे खरीदने जाएं तब ही यह चेक कर लें.

फिल्टर बदलने पर कितना खर्च आता है?

एयर प्यूरीफायर का सबसे ज्यादा खर्च उसके रिप्लेसमेंट फिल्टर में छिपी होती है. लगातार चलने पर फिल्टर में इतनी धूल जमा हो जाती है कि उसे समय पर बदलना जरूरी हो जाता है. ज्यादातर कंपनियां तीन महीने के अंतराल पर नया फिल्टर लगाने की सलाह देती हैं. मार्केट में कई ब्रांड्स के फिल्टर 5,000 से 6,000 रुपये तक मिलते हैं वहीं कुछ बजट मॉडल्स के फिल्टर लगभग 1,000-2,000 रुपये में भी मिल जाते हैं. इसलिए एयर प्यूरीफायर खरीदने से पहले यह जरूर चेंक कर लें कि आपके मॉडल के रिप्लेसमेंट फिल्टर ऑनलाइन या दुकानों पर मिल जा रहे हैं या नहीं.

प्री-फिल्टर वाला मॉडल चुनना फायदेमंद

एयर प्यूरीफायर फर्श पर रखा जाता है जहां यह सबसे ज्यादा धूल अपनी ओर खींचता है. ऐसे में क्लॉथ प्री-फिल्टर वाला मॉडल खरीदना सबसे बेस्ट रहता है. यह एक धुलाई वाले कपड़े की लेयर होती है जो मशीन के वेंट को कवर करती है और बड़े धूलकणों को अंदर जाने से रोकती है. इससे मेन फिल्टर की ऐज बढ़ती है और आपका मोटा खर्च बचता है. साथ ही यह पालतू जानवरों के बाल और अन्य बड़े कणों को भी अन्दर जाने से रोकता है.

