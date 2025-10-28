Advertisement
Diwali के बाद बढ़ा Pollution! घर में साफ हवा के लिए ये हैं बेस्ट बजट Air Purifiers, नहीं होगी सांस लेने में तकलीफ

दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में इस साल Air Quality Index (AQI) 800 तक पहुंच गया है. इसका मतलब है कि हवा में PM2.5 और PM10 जैसे खतरनाक कण मौजूद हैं, जो फेफड़ों के लिए बेहद नुकसानदेह हैं. ऐसे में अब घर या ऑफिस में साफ हवा के लिए एयर प्यूरीफायर जरूरी हो गया है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 28, 2025, 10:57 AM IST
दीवाली के बाद जब पटाखों का धुआं और मौसम की ठंडक मिलती है, तो देश के कई शहरों की हवा सांस लेने लायक नहीं रहती. इस समय लोगों को दो चीजों से सबसे ज्यादा दिक्कत होती है- “पोस्ट दीवाली ब्लूज” और “पोस्ट दीवाली पॉल्यूशन”. पहले वाले के लिए तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हवा की खराब क्वालिटी से बचने के लिए एक अच्छा एयर प्यूरीफायर जरूर मदद कर सकता है. दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में इस साल Air Quality Index (AQI) 800 तक पहुंच गया है. इसका मतलब है कि हवा में PM2.5 और PM10 जैसे खतरनाक कण मौजूद हैं, जो फेफड़ों के लिए बेहद नुकसानदेह हैं. ऐसे में अब घर या ऑफिस में साफ हवा के लिए एयर प्यूरीफायर जरूरी हो गया है.

10000 रुपये में बेस्ट 5 एयर प्यूरीफायर – HEPA फिल्टर और स्मार्ट फीचर्स के साथ
अगर आपका बजट ₹10,000 तक है, तो नीचे दिए गए 5 एयर प्यूरीफायर Amazon पर सबसे बेहतर रिव्यू और फीचर्स वाले मॉडल हैं — ये सभी HEPA फिल्टर, स्मार्ट कंट्रोल और लार्ज कवरेज कैपेसिटी के साथ आते हैं.

1. Honeywell Air Touch V5
Honeywell का यह मॉडल चार-स्तरीय फिल्ट्रेशन सिस्टम के साथ आता है — जिसमें प्री-फिल्टर, HEPA फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन और एंटीबैक्टीरियल कोटिंग शामिल हैं. यह लगभग 589 स्क्वायर फीट तक के बड़े कमरे की हवा साफ कर सकता है. इसका CADR रेट 380 m³/h है, यानी यह काफी तेजी से काम करता है. Wi-Fi और Alexa कनेक्टिविटी के साथ आप इसे ऐप से भी कंट्रोल कर सकते हैं. टच पैनल पर एयर क्वालिटी भी दिखती है. यह 35 वॉट बिजली पर चलता है और लगभग ₹10,190 में उपलब्ध है. क्रेडिट कार्ड ऑफर्स से इसे और सस्ते में खरीदा जा सकता है.

2. Eureka Forbes Air Purifier 355
यह मॉडल True HEPA H13 फिल्टर के साथ आता है, जो हवा में मौजूद 99.97% धूल और प्रदूषक कणों को हटा देता है. इसमें भी प्री-फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन और एंटीबैक्टीरियल लेयर दी गई है. CADR रेटिंग 355 m³/h है, जो 480 स्क्वायर फीट तक के कमरों के लिए पर्याप्त है. डिस्प्ले पर PM2.5 लेवल और एयर क्वालिटी दिखाई देती है. यह बहुत शांत तरीके से चलता है और ₹9,999 में उपलब्ध है.

3. Sharp Air Purifier FP-F40E-W (White)
Sharp का यह एयर प्यूरीफायर अपनी Plasmacluster Technology के लिए मशहूर है, जो धूल, धुआं और बदबू को खत्म करता है. इसमें HEPA और Activated Carbon दोनों फिल्टर लगे हैं. यह 320 स्क्वायर फीट तक का कवरेज देता है और CADR 240 m³/h है. यह शोर रहित चलता है और इसकी फिल्टर लाइफ भी लंबी होती है. हालांकि इसमें स्मार्ट फीचर्स नहीं हैं, लेकिन यूज करने में बेहद आसान है. कीमत लगभग ₹9,996 है.

4. Philips Air Purifier AC0950
Philips का यह मॉडल कॉम्पैक्ट और एनर्जी-इफिशिएंट है. इसमें HEPA और Activated Carbon फिल्टर लगे हैं, जो धूल, एलर्जन और गंध को हटाते हैं. यह 300 स्क्वायर फीट तक का एरिया कवर करता है और इसका CADR 250 m³/h है. इसमें रियल-टाइम एयर क्वालिटी दिखाने वाला स्मार्ट डिस्प्ले है और Philips ऐप से कंट्रोल किया जा सकता है. ऑटो मोड के जरिए यह खुद से फैन स्पीड एडजस्ट करता है. कीमत ₹9,299 है.

5. Qubo Q500 Air Purifier
Qubo का यह मॉडल स्मार्ट होम्स के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें चार लेयर फिल्ट्रेशन सिस्टम है — प्री-फिल्टर, HEPA H13, एक्टिवेटेड कार्बन और एंटीबैक्टीरियल कोटिंग. यह 500 स्क्वायर फीट तक का एरिया कवर करता है और CADR 350 m³/h है. Wi-Fi, ऐप और वॉइस कमांड सपोर्ट इसे और स्मार्ट बनाते हैं. रियल-टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग भी इसमें मौजूद है. कीमत ₹9,990 है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

