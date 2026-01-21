अब इंसान नहीं, चीन के 'बैटरी वाले इंसान' बनाएंगे हवाई जहाज! क्या अब खतरे में है इंजीनियर्स की नौकरियां?

Airbus China Humanoid Robot: अब तक हवाई जहाज बनाने का काम इंसानी इंजीनियर्स और टेक्नीशियनों के पास था लेकिन अब यह तस्वीर भी पूरी तरह से बदलने वाली है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के आ जाने के बाद हर क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. इसकी शुरुआत सबसे पहले भारत के पड़ोसी मुल्क चीन में बने रोबोट से. चीन ने ऐसे ह्यूमनॉइड रोबोट तैयार कर लिया है जो इंसानों की तरह चलते-फिरते हैं और बिना रुके 24×7 काम कर सकते हैं. इतना ही नहीं अब यही रोबोट दुनिया की सबसे बड़ी विमान निर्माता कंपनियों की फैक्ट्रियों में एंट्री कर चुके हैं.

यूरोप की दिग्गज कंपनी एयरबस (Airbus) ने चीन में बने बैटरी-स्वैपिंग ह्यूमनॉइड रोबोट को अपने एयरक्राफ्ट असेंबली प्लांट में टेस्ट करने का निर्णय लिया है. अब सवाल यह है कि क्या ये ‘बैटरी वाले इंसान’ भविष्य में इंजीनियर्स की भी नौकरी ले लेंगे? या फिर इंसानों के लिए सिर्फ एक स्मार्ट मदद करने वाले बनकर रहेंगे?

Airbus अब अपने एयरक्राफ्ट असेंबली लाइन्स पर इंसानों की तरह दिखने वाले रोबोट लगाने जा रही है. इसके लिए एयरबस ने चीन की मशहूर रोबोटिक्स कंपनी UBTech Robotics के साथ डील भी किया है. इस समझौते के तहत एयरबस चीन के एडवांस्ड Walker S2 ह्यूमनॉइड रोबोट का यूज करेगी. यह रोबोट विमान बनाने जैसे कठिन और बारीकी वाले कामों में हाथ बटाएंगे.

जानिए Walker S2 की खासियत?

Walker S2 का इंसानों जैसा कद और काम भी इंसानों जैसा करता है. इसकी लंबाई करीब 5.8 फीट है. इसमें विशेष हाथ और विजन सिस्टम है जिससे यह इंसानों की तरह ही फैक्ट्री के माहौल को समझकर काम कर सकता है. चीन में बने इस रोबोट की सबसे बड़ी खूबी है इसका ऑटोनॉमस बैटरी-स्वैपिंग सिस्टम. बैटरी डिसचार्ज होने पर यह खुद उसे बदल सकता है जिससे इसे चार्जिंग के लिए काम रोकने की जरूरत नहीं पड़ती है और यह बिना रुके 24 घंटे काम कर सकता है वो भी लगातार. यह रोबोट 15 किलोग्राम तक का वजन आसानी से उठा सकता है.

इस चीनी रोबोट में Co Agent नाम का AI सिस्टम लगा है जो इसे वस्तुओं को पहचानने और प्रोडक्शन लाइनों के हिसाब से खुद को बदलने में मदद करता है.

सेफ्टी वाला है काम

प्लेन बनाना एक बहुत ही चुनौती भराकाम है जिसमें सेफ्टी और सटीकता का खास ख्याल रखना पड़ता है. एयरबस और UBTech मिलकर यह टेस्ट करेंगे कि क्या ये रोबोट विमानन क्षेत्र की सख्त जरूरतों को पूरा कर पाते हैं. अगर यह ट्रायल सफल होता है तो आने वाले समय में विमान बनाने की गति और भी बढ़ जाएगी.

दुनिया भर में बढ़ रही है मांग

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिर्फ एयरबस ही नहीं बल्कि कार बनाने वाली कंपनी BYD, इलेक्ट्रॉनिक्स दिग्गज Foxconn और अमेरिकी चिप निर्माता Texas Instruments भी इन रोबोट्स का इस्तेमाल कर रही हैं. UBTech ने पिछले साल ही 1,000 से ज्यादा Walker S2 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया है और इस साल हजारों रोबोट्स की शिपिंग की तैयारी में है.

