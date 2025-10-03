पैसों की महा-बचत! सिर्फ एक रिचार्ज में चलेंगे घर के चार नंबर, साथ में पाएं Prime और Hotstar Free

Airtel Add On Sim Postpaid Plan: टेलीकॉम कंपनियां अपने अलग-अलग प्लान्स ऑफर करती हैं और जल्द ही इनके दाम 10 से 12% तक बढ़ा सकती है. इससे यूजर्स को इंटरनेट सेवा और कॉलिंग पर ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है. लेकिन अगर आप एक ऐसे प्लान की तलाश में है जिसमें चार फोन नंबर एक साथ काम कर सकें, तो एयरटेल का पोस्टपेड रिचार्ज प्लान आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. इसमें एक ही पैक से चार लोग कनेक्शन यूज कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: Jio-Airtel रह गए पीछे? इस कंपनी की है दुनिया की बेस्ट 5G सर्विस! जानें किसे मिला ग्लोबल अवॉर्ड्स 2025

जानें पोस्टपेड प्लान के बारे में

Add Zee News as a Preferred Source

आपको बता दें कि टेलीकॉम कंपनियां दो तरह की सर्विस देती हैं- प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान. प्रीपेड प्लान्स में आप अपनी जरूरत और सुविधा के हिसाब से रिचार्ज करा सकते हैं. साथ ही बैलेंस खत्म होने पर आपको दोबारा से रिचार्ज करना पड़ता है. लेकिन पोस्टपेड पैक में महीने का प्लान होता है. जैसे गैस और बिजली का बिल.

पोस्टपेड में एड ऑन सिम का बेनिफिट मिलता है

पोस्टपेड सर्विस में दो तरह के प्लान मिलते है. पहला इंडिविजुअल जो सिर्फ एक यूजर के लिए होता है. दूसरा ऐड-ऑन प्लान जिसमें आप अपने साथ फैमिली के लोगों के नंबर भी एड कर सकते हैं. मतलब एक प्लान से कई लोग फायदा ले सकते हैं.

Airtel का शानदार पोस्टपेट रिचार्ज प्लान

एयरटेल के एक खास पोस्टपेड प्लान में आप एक साथ चार नंबर आसानी से चला सकते हैं. इसमें 1 इंडिविजुअल और 3 ऐड-ऑन कनेक्शन का ऑप्शन मिलता हैं. Airtel के इस प्लान की कीमत 1,199 रुपये है. इस पैक में यूजर्स को 190GB डेटा के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री एसएमएस की सेवा मिलती है. इस प्लान में 100GB डेटा इंडिविजुअल नंबर के लिए है और बाकी का 30GB डेटा ऐड-ऑन नंबरों के लिए होता है. यानी एड हुए सभी नंबर इसका लाभ उठा सकते हैं.

पोस्टपेड प्लान में मिलते हैं ढे़रों बेनिफिट्स

1199 रुपये में 6 महीने के लिए Amazon Prime और Google One 100GB क्लाउड स्टोरेज मिलता है. इसके साथ ही Apple TV+, Apple Music और सालभर का JioHotstar सब्सक्रिप्शन मिलता है. इसमें Perplexity Pro AI भी शामिल है.

यह भी पढ़ें: इस दिवाली घर में लगाएं म्यूजिक का तड़का! सिर्फ ₹7,499 में खरीदें JBL-Sony के ये धांसू स्पीकर्स, पड़ोसी भी कहेंगे गर्दा उड़ा दिया!

ध्यान देने वाली बातें

इस बात का खास ध्यान दें कि 1,199 रुपये के साथ इस पोस्टपेड प्लान पर GST भी लगेगी. जबकि प्लान के फायदे देखें तो यह बेहद अच्छे ऑप्शन है. एक ही प्लान के जरिए आप 4 नंबर आसानी से चला सकते हैं और साथ में म्यूजिक, AI और OTT का बिलकुल फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है.