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₹200 में Amazon Prime, ZEE5 और JioHotstar तीनों! Airtel के इस 5G वाले प्लान ने मचाया तहलका, जानें बेनिफिट्स

Airtel 200 Plan: एयरटेल ने अपने ₹200 वाले एंटरटेनमेंट पैक को अपडेट कर यूजर्स को बड़ा सरप्राइज दिया है. अब इस प्लान में Amazon Prime Video और ZEE5 भी मिलेंगे. 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ इसमें 30GB डेटा, अनलिमिटेड 5G और JioHotstar समेत कई OTT ऐप्स का एक्सेस शामिल है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 04, 2026, 03:45 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 03:45 PM IST
₹200 में Amazon Prime, ZEE5 और JioHotstar तीनों! Airtel के इस 5G वाले प्लान ने मचाया तहलका, जानें बेनिफिट्स

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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