/₹200 में Amazon Prime, ZEE5 और JioHotstar तीनों! Airtel के इस 5G वाले प्लान ने मचाया तहलका, जानें बेनिफिट्स

आज के डिजिटल दौर में स्मार्टफोन का रीचार्ज सिर्फ डेटा या कॉलिंग ही नहीं, बल्कि अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट भी बन चुका है. ऐसे दौर में अगर आपको सिर्फ ₹200 में हाई-स्पीड इंटरनेट के साथ-साथ ढेर सारे OTT प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस मिल जाए, तो कुछ और ही बात होती है. प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी Airtel ने अपने यूजर्स को बड़ा सरप्राइज देते हुए अपने ₹200 वाले एंटरटेनमेंट पैक को अपडेट कर दिया है. एयरटेल ने इसे अब Box Office Pack का नाम देकर इसमें दो बड़े प्लेटफॉर्म्स भी जोड़ दिए हैं. अगर आप भी कम खर्च में बेहतरीन डेटा और एंटरटेनमेंट का मजा लेना चाहते हैं, तो एयरटेल का यह नया ऑफर आपके लिए परफेक्ट हो सकता है.
एयरटेल के इस पैक की खास बात यह है कि कंपनी ने इसकी कीमत या मेन वैलिडिटी और डेटा बेनिफिट्स में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन इसमें दो नए और बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शन को जोड़कर यूजर्स को एक बड़ा तोहफा दिया है.
एयरटेल के इस अपडेटेड ₹200 बॉक्स ऑफिस पैक में सबसे बड़ा बदलाव हुआ है Amazon Prime Video Mobile Edition और ZEE5 Premium का जुड़ना. इन दोनों ही सब्सक्रिप्शन की वैलिडिटी 28 दिनों की रखी गई है, जो रिचार्ज प्लान की पूरी वैलिडिटी के साथ मैच करती है. अमेजन प्राइम वीडियो मोबाइल एडिशन के तहत यूजर्स सिंगल मोबाइल स्क्रीन पर Ads के साथ SD क्वालिटी में अपनी पसंदीदा फिल्में और शो स्ट्रीम कर सकते हैं. वहीं, ZEE5 Premium सब्सक्रिप्शन से यूजर्स अलग-अलग डिवाइसेस पर प्लेटफॉर्म की लंबी लाइब्रेरी, जिसमें वेब सीरीज, फिल्में और टीवी शो शामिल हैं, का मजा ले सकते हैं.
नए OTT ऐप्स जोड़ने के बाद भी कंपनी ने इस प्लान की पुरानी सुविधाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यूजर्स को इसमें पहले की तरह ही 30GB हाई-स्पीड डेटा मिलेगा, जिसकी वैलिडिटी 28 दिनों की होगी. ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप एयरटेल के 5G नेटवर्क कवरेज एरिया में रहते हैं और आपके पास 5जी डिवाइस है, तो आपको इस पैक के साथ अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलेगा. प्लान की दी गई जानकारी के मुताबिक, जब आपका तय 30GB डेटा खत्म हो जाएगा, तो इसके बाद डेटा इस्तेमाल पर 50 पैसे प्रति MB के हिसाब से चार्ज लगेगा.
इसके साथ ही, एंटरटेनमेंट के लिए इस प्लान में 28 दिनों के लिए JioHotstar Mobile का सब्सक्रिप्शन और Airtel Xstream Play Premium की सुविधा भी मिलती रहेगी. एयरटेल एक्सस्ट्रीम प्ले के तहत यूजर्स Aha Premium, Sony LIV, Lionsgate Play, Sun NXT और Chaupal समेत 18 से ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स का कंटेंट एक ही जगह देख सकते हैं.