Airtel ने किया बड़ा ऐलान! अब 'दोगुनी' होगी 5G इंटरनेट की रफ्तार, क्या इस स्पीड के लिए अब महंगे होंगे प्लान?

Airtel Advanced 5G: तेजी से बढ़ते 5G नेटवर्क की रेस में अब Airtel बड़ा कदम उठाने जा रहा है. कंपनी देशभर में जल्द ही अपने यूजर्स को पहले से कहीं तेज और स्मूथ इंटरनेट स्पीड देने के लिए एडवांस्ड 5G सर्विस शुरू करने की तैयारी में है. इस नई सर्विस से एयरटेल यूजर्स को न सिर्फ बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी बल्कि इंटरनेट की स्पीड भी लगभग दोगुनी हो जाएगी. Airtel की डुअल-मोड 5G टेक्नोलॉजी 4G इंफ्रास्ट्रक्चर और 5G कोर नेटवर्क की ताकत को जोड़ती है. आइए जानते हैं क्या है ये ड्यूल-मोड 5G नेटवर्क और कैसे बदलेगा आपका इंटरनेट एक्सपीरियंस.

पहले जानिए क्या है ड्यूल-मोड 5G सर्विस

Airtel की नई ड्यूल-मोड 5G सर्विस पुराने 4G नेटवर्क और नए 5G कोर सिस्टम दोनों की ताकत को जोड़ती है. इसमें दो हिस्से होते हैं NSA (Non-Standalone) और SA (Standalone) NSA टेक्नोलॉजी 4G नेटवर्क पर आधारित होती है. जिसकी वजह से कवरेज ज्यादा और नेटवर्क कनेक्शन स्थिर बना रहता है. वहीं SA टेक्नोलॉजी पूरी तरह नए 5G कोर नेटवर्क पर चलती है जो क्लाउड-बेस्ड है और इसमें लेटेंसी बहुत कम होती है. यानी इंटरनेट रिस्पॉन्स काफी ज्यादा तेज हो जाएगा जिससे रियल-टाइम गेमिंग, स्मार्ट फैक्ट्री जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी आसानी से चल सकेगी.

बिना तार के ही मिलेगा सुपरफास्ट इंटरनेट

Airtel ने अपनी ड्यूल-मोड 5G सर्विस की शुरुआत अभी देश के 13 टेलीकॉम सर्किलों में की है. शुरुआत में यह सर्विस Fixed Wireless Access यानी AirFiber यूजर्स के लिए लॉन्च की गई है. इसके जरिए घरों और छोटे बिजनेस को बिना किसी तार के हाई स्पीड कनेक्शन मिलेगा, ठीक वैसे ही जैसे ब्रॉडबैंड नेटवर्क देता है. इसके साथ ही कुछ चुनिंदा शहरों में कंपनी ने इसका मोबाइल नेटवर्क पायलट भी शुरू किया है. जिससे यूजर्स को 5G की नई स्पीड और परफॉर्मेंस का एक्सपीरियंस मिल सके. Airtel का कहना है कि आने वाले समय में यह एडवांस्ड 5G टेक्नोलॉजी पूरे देश में तभी लॉन्च की जाएगी जब डेटा ट्रैफिक की मांग बढ़ेगी और 5G डिवाइस इकोसिस्टम पूरी तरह तैयार हो जाएगा.

Jio से कैसे अलग है Airtel का 5G नेटवर्क?

एयरटेल ने साल 2022 में अपने मौजूदा 4G नेटवर्क पर आधारित NSA 5G लॉन्च किया था जिससे यूजर्स को तेज इंटरनेट का एक्सपीरियंस मिलता है. अब कंपनी SA 5G नेटवर्क पर भी काम कर रही है जो पूरी तरह 4G से स्वतंत्र होगा. वहीं Reliance Jio पहले से ही पूरे भारत में Standalone 5G नेटवर्क चला रहा है. इस नए कदम से Airtel यूजर्स को भी अब बेहतर नेटवर्क और ज्यादा स्थिर इंटरनेट स्पीड मिल सकेगी.

क्या बढ़ेंगे रिचार्ज प्लान के दाम?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एयरटेल अगले महीने यानी दिसंबर से अपने रिचार्ज प्लान महंगे कर सकती है. इसके साथ ही वोडाफोन-आइडिया यानी Vi भी अपने प्लान्स के दाम बढ़ाने की तैयारी में है. इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के अनुसार टेलीकॉम कंपनियां Average Revenue Per User बढ़ाने के लिए यह कदम उठा सकती हैं. पिछली बार जुलाई 2024 में रिचार्ज प्लान्स में 20-25% तक की बढ़ोतरी हुई थी. लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी फिलहाल एयरटेल या Vi की तरफ से इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

