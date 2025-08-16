Airtel लाया ₹200 से भी सस्ता प्लान, Free Sony Liv के साथ मिल रहा है कूट कूट पर फीचर्स
Airtel लाया ₹200 से भी सस्ता प्लान, Free Sony Liv के साथ मिल रहा है कूट कूट पर फीचर्स

अगर आप अपने मोबाइल पर ज्यादा डेटा और साथ में ओटीटी प्लेटफॉर्म का मजा लेना चाहते हैं तो एयरटेल ने आपके लिए खास प्लान लाया है. सिर्फ ₹181 में कंपनी दे रही है 15GB डेटा और 22 से ज्यादा पॉपुलर ओटीटी प्लेटफॉर्म का फ्री सब्सक्रिप्शन. तो बिना देर किए जल्दी से कीजिए रीचार्ज और लीजिए ज्यादा डेटा और ओटीटी प्लेटफॉर्म का मजा.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 16, 2025, 06:31 AM IST
Airtel लाया ₹200 से भी सस्ता प्लान, Free Sony Liv के साथ मिल रहा है कूट कूट पर फीचर्स

Airtel 181 Plan: अगर आप Airtel यूजर हैं और महंगे OTT सब्सक्रिप्शन से परेशान हैं तो यह खबर खास आपके ही लिए है! Airtel ने अपने यूजर्स को बड़ा तोहफा दे दिदाया है. अगर एयरटेल यूजर्स को OTT सब्सक्रिप्शन के लिए ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेगें, सिर्फ ₹181 के रिचार्ज प्लान में 22 से भी ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स का मजा ले सकेंगे. साथ ही कंपनी के इस ऑफर में सब्सक्रिफ्शन के साथ ही साथ डेटा भी मिलता है. मतलब अब सीरीज हो या फेवरेट मूवी देखने के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस 181 का यह प्लान लीजिए और सब्सक्रिप्शन के साथ डेटा भी फ्री पाइए. आइए विस्तार से जानते हैं इस प्लान के बेनिफिट्स और पूरी डिटेल.

Airtel का धांसू प्लान 
अगर आपके पास एयरटेल की सिम है और आप डेटा और OTT सब्सक्रिप्शन के लिए कोई प्लॉन खोज रहे हैं तो 181 का यह प्लान आपके लिए सबसे बेस्ट है. इस प्लान में कंपनी अपने यूजर्स को OTT सब्सक्रिप्शन के साथ 15GB मोबाइल डेटा भी बिलकुल मुफ्त ऑफर करती है. इसके साथ ही इस प्लान में यूजर्स को Airtel XStream Play का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलता है. इसके साथ ही इस प्लॉन में 22 से भी ज्यादा ओटीटी का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है, जिसमें Sony LIV, Lionsgate Play, SunNxt, Aha, Chaupal जैसे पॉपुलर ऐप्‍स शामि‍ल हैं.

हालांकि एयरटेल के 181 रुपये के रिचार्ज वाले प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन मिलने वाले 100 फ्री एसएमएस नहीं मिलते हैं. इसमें हर दिन डेटा नहीं मिलता है, बल्कि एक साथ ही डेटा मिल जाता है. यह एक डेटा पैक है.

ये भी पढ़ेंः  BSNL का धमाकेदार सेफ्टी फीचर लॉन्च, अब मैसेज Scam से मिलेगा छुटकारा

कितने दिनो की मिलती है वैलेडिटी?

अब आपके मन में यह सवाल भी जरूर आ रहा होगा कि एयरटेल के इस प्लान की वैलिडिटी कितने दिनों की होती है. तो इस सवाल का जवाब है पूरे एक महीने. यानी 181 के रीचार्ज में आपको 22 से भी ज्यादा ओटीटी का फ्री सब्सक्रिप्शन 30 दिनों तक के लिए मिलता है. तो अगर आप डेटा पैक के साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म का फ्री सब्सक्रिप्शन चाहते हैं तो बिना देर किए यह रीचार्ज कर लीजिए. बस आपको इस पैक में अनलिमिटेड कॉलिंग जैसी सुविधाएं इस प्‍लान पर नहीं म‍िलेंगी.

ये प्लान भी है स्पेशल
अगर आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन के साथ-साथ ज्यादा डेटा चाहिए तो भी एयरटेल के पास आपके लिए प्लान है. हालांकि इनकी कीमत ज्यादा है. एयरटेल का प्लान 979 भी बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है. कंपनी के इस प्लान में एयरटेल Xstream का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है. इस प्‍लान में 2 जीबी डेटा दिन मिलता है. साथ ही अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 भी बिलकुल फ्री एसएमएस भी मिलते हैं. इस प्लान की वैलेडिटी 84 दिनों की होती है. 

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

Airtel 181 planFree ott subscription

