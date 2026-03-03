Advertisement
trendingNow13128884
Hindi Newsटेकअब फर्जी कॉल्स की खैर नहीं! Airtel और Google ने मिलाया हाथ, स्पैम कॉल्स रोकने के लिए बनाया सुपर कवच

अब 'फर्जी' कॉल्स की खैर नहीं! Airtel और Google ने मिलाया हाथ, स्पैम कॉल्स रोकने के लिए बनाया 'सुपर कवच'

Airtel and Google against Spam Calls: भारतीय टेलिकॉम कंपनी Airtel और Google स्पैम कॉल्स को रोकने के लिए एक साथ आ गए हैं. गूगल की क्लाउड टेक्नोलॉजी और एआई (AI) का इस्तेमाल करते हुए एयरटेल एक ऐसा नेटवर्क सुरक्षा कवच तैयार कर रहा है, जो फर्जी और फ्रॉड कॉल्स को आप तक पहुंचने से पहले ही पहचानकर ब्लॉक कर देगा.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 03, 2026, 01:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब 'फर्जी' कॉल्स की खैर नहीं! Airtel और Google ने मिलाया हाथ, स्पैम कॉल्स रोकने के लिए बनाया 'सुपर कवच'

Airtel and Google against Spam Calls: क्या आप भी दिन भर आने वाली लोन या लॉटरी वाली स्पैम कॉल्स से परेशान हैं? अगर हां, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है. भारत की दिग्गज टेलिकॉम कंपनी Airtel और दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन Google ने हाथ मिलाकर इसका समाधान खोज लिया है. इन दोनों दिग्गजों ने साथ मिलकर एक ऐसा AI वाला स्पैम डिटेक्शन सिस्टम तैयार किया है, जो फ्रॉड करने वालों की छुट्टी कर देगा.

क्या है यह एयरटेल-गूगल का महागठबंधन?

अक्सर जब स्पैम कॉल आती है, तो हमें पता नहीं चलता और हम धोखे का शिकार हो जाते हैं. एयरटेल अब गूगल की क्लाउड टेक्नोलॉजी और अपने नेटवर्क डेटा का इस्तेमाल करके एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार कर रहा है, जो कॉल आने से पहले ही उसे भांप लेगा. जैसे ही कोई संदिग्ध नंबर आपके फोन पर कॉल करेगा, एयरटेल का नेटवर्क गूगल के एआई (AI) की मदद से उसे 'स्पैम' के तौर पर मार्क कर देगा. यह सिस्टम केवल आपके फोन पर नहीं, बल्कि एयरटेल के नेटवर्क लेवल पर ही काम करेगा. इसके बाद फर्जी कॉल्स आप तक पहुंच ही नहीं पाएंगी.

यह भी पढ़ें:- लद गए FREE चैटिंग के दिन? WhatsApp कर रहा प्रीमियम प्लान की तैयारी, जानिए डिटेल्स

Add Zee News as a Preferred Source

आपको क्या फायदा होगा?

दोनों कंपनियों की इस साझेदारी का सबसे बड़ा फायदा एयरटेल के उन करोड़ों ग्राहकों को होगा जो स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं. आजकल केवाईसी (KYC) या बिजली बिल के नाम पर बहुत सी फ्रॉड कॉल्स आती हैं. यह नया सिस्टम ऐसे नंबरों को तुरंत पहचान लेगा. इसके आने से फालतू की मार्केटिंग कॉल्स आपका कीमती समय बर्बाद नहीं कर पाएंगी. आपको स्क्रीन पर पहले ही दिख जाएगा कि कॉल करने वाला असली है या कोई बॉट.

71 अरब स्पैम कॉल्स ब्लॉक हो चुके हैं

कंपनी ने बताया कि पिछले डेढ़ साल में एयरटेल ने AI-बेस्ड इनिशिएटिव की मदद से कॉल और मैसेज के जरिए होने वाले स्पैम और डिजिटल फ्रॉड के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है. अलग-अलग स्पैम प्रोटेक्शन की मदद से कंपनी अब तक 71 अरब स्पैम कॉल्स और 2.9 अरब स्पैम SMS ब्लॉक कर चुकी है.

ट्रूकॉलर (Truecaller) की बढ़ेगी टेंशन?

अभी तक स्पैम कॉल्स की पहचान के लिए लोग Truecaller जैसे थर्ड-पार्टी ऐप्स पर निर्भर रहते थे. लेकिन अब जब एयरटेल और गूगल खुद यह सुविधा दे रहे हैं, तो लोगों को अलग से कोई ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एयरटेल का दावा है कि उनका एआई सिस्टम किसी भी अन्य ऐप के मुकाबले ज्यादा सटीक और तेज है क्योंकि यह सीधे टेलिकॉम नेटवर्क से जुड़ा है.

कब से मिलेगा यह फीचर?

रिपोर्ट्स के अनुसार एयरटेल ने इस सिस्टम की टेस्टिंग शुरू कर दी है और जल्द ही इसे देशभर के ग्राहकों के लिए रोलआउट कर दिया जाएगा. इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए ग्राहकों को शायद कोई अलग से ऐप इंस्टॉल करने या पैसे देने की जरूरत नहीं होगी. अभी इस पर कंपनी का कन्फर्मेशन आना बाकी है.

यह भी पढ़ें:- मस्क का हंटर और इन्फ्लुएंसर्स की टेंशन! X पर आया नया फीचर, जानें आपके फीड पर क्या...

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

Airtel Google partnershipblock spam callsAI spam detection Airtel

Trending news

DMK-कांग्रेस में नहीं बन पा रही है बात;कांग्रेस की किस मांग को नकार रहे हैं स्टालिन?
Tamil Nadu news
DMK-कांग्रेस में नहीं बन पा रही है बात;कांग्रेस की किस मांग को नकार रहे हैं स्टालिन?
बंगाल में चुनावी बिगुल बजने वाला है? 6–7 चरणों में चुनाव की तैयारी, क्या है प्लान?
West Bengal Election 2026
बंगाल में चुनावी बिगुल बजने वाला है? 6–7 चरणों में चुनाव की तैयारी, क्या है प्लान?
इतिहास की 5 सबसे 'खूंखार' सेनाएं! 10 लाख की सेना और हजारों लड़ाके हाथी; बहा देते...
5 largest ancient armies
इतिहास की 5 सबसे 'खूंखार' सेनाएं! 10 लाख की सेना और हजारों लड़ाके हाथी; बहा देते...
खामेनेई की वो 4 भूलें याद हैं! अब कांग्रेस पूछ रही, हमले पर खामोश क्यों है भारत
Iran isreal war
खामेनेई की वो 4 भूलें याद हैं! अब कांग्रेस पूछ रही, हमले पर खामोश क्यों है भारत
ओमान में ईरान के हमलों से हड़कंप, एमकेडी व्योम पर लगी भीषण आग; 3 भारतीयों की मौत
Oman Ship Attack
ओमान में ईरान के हमलों से हड़कंप, एमकेडी व्योम पर लगी भीषण आग; 3 भारतीयों की मौत
मिडिल ईस्ट से शुरू भारतीयों का रेस्क्यू मिशन, ये एयरलाइंस चलाएंगे राहत ऑपरेशन
Iran-Israel War
मिडिल ईस्ट से शुरू भारतीयों का रेस्क्यू मिशन, ये एयरलाइंस चलाएंगे राहत ऑपरेशन
जंग में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए PM मोदी ने की दिग्गजों से बात, दिया ये प्लान
PM Modi
जंग में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए PM मोदी ने की दिग्गजों से बात, दिया ये प्लान
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, घाटी में विरोध प्रदर्शन; प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध
Kashmir protests
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, घाटी में विरोध प्रदर्शन; प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध
युवाओं को नशे के खतरे से बचाने के लिए पंजाब सरकार की लड़ाई लगातार जारी रहेगी: CM
Punjab War On Drugs
युवाओं को नशे के खतरे से बचाने के लिए पंजाब सरकार की लड़ाई लगातार जारी रहेगी: CM
जंग के बीच मिडिल ईस्ट में फंसे पंजाबियों को बड़ी राहत, CM ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर
Punajb news
जंग के बीच मिडिल ईस्ट में फंसे पंजाबियों को बड़ी राहत, CM ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर