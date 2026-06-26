भारतीय टेलीकॉम मार्केट में इस समय ग्राहकों को लुभाने की जंग बेहद दिलचस्प हो चुकी है. हर महीने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) के आंकड़े यह साफ करते हैं कि देश की जनता किस कंपनी पर सबसे ज्यादा भरोसा जता रही है. मई महीने की ताजा रिपोर्ट सामने आ चुकी है और इस बार के नतीजे काफी चौंकाने वाले हैं.
जहां एक तरफ रिलायंस जियो (Reliance Jio) अब भी देश की नंबर वन टेलीकॉम कंपनी बनी हुई है, वहीं नए ग्राहक जोड़ने के मामले में भारती एयरटेल (Bharti Airtel) ने बाजी मार ली है. इसके अलावा, पिछले काफी समय से संकट से जूझ रही वोडाफोन-आइडिया (Vi) के लिए भी एक बहुत अच्छी खबर आई है.
मई महीने में भारती एयरटेल ने सबको पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा नए वायरलेस ग्राहक जोड़े हैं. ट्राई के आंकड़ों के मुताबिक, एयरटेल के नेटवर्क से मई में 29.3 लाख (2.93 million) नए यूजर जुड़े हैं. इस शानदार बढ़त के साथ एयरटेल का कुल यूजर बेस बढ़कर 48.38 करोड़ हो गया है. एक्टिव यूजर्स के मामले में भी एयरटेल सबसे आगे है, जिसके 99.28 प्रतिशत ग्राहक पूरी तरह एक्टिव हैं.
भले ही मई महीने में सबसे ज्यादा ग्राहक एयरटेल ने जोड़े हों, लेकिन मार्केट लीडर की गद्दी पर अब भी रिलायंस जियो का ही कब्जा है. जियो ने मई में 21.5 लाख (2.15 million) नए वायरलेस ग्राहक अपने साथ जोड़े हैं. इसके साथ ही जियो का कुल ग्राहक आधार 50.14 करोड़ के पार पहुंच गया है. जियो देश की इकलौती ऐसी कंपनी है जिसके पास 50 करोड़ से ज्यादा का यूजर बेस है.
इस पूरी रिपोर्ट में सबसे राहत भरी खबर वोडाफोन-आइडिया (Vi) के लिए है. सालों तक लगातार ग्राहक गंवाने के बाद, वीआई ने मई में लगातार तीसरे महीने अपने यूजर्स की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की है. कंपनी ने मई महीने में 1.21 लाख से ज्यादा नए वायरलेस ग्राहक जोड़े हैं, जिससे उनका कुल यूजर बेस बढ़कर 19.86 करोड़ हो गया है. इसे कंपनी की एक मजबूत और धीरे-धीरे होने वाली रिकवरी के रूप में देखा जा रहा है.
एक तरफ जहां तीनों प्राइवेट कंपनियां (Airtel, Jio, Vi) मुनाफे में रहीं, वहीं सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL को एक बार फिर झटका लगा है. मई महीने में BSNL ने 1.04 लाख से ज्यादा ग्राहक गंवा दिए हैं, जिसके बाद उसका कुल यूजर बेस घटकर 9.29 करोड़ रह गया है. इतना ही नहीं, BSNL के एक्टिव यूजर्स का प्रतिशत भी सिर्फ 55.85 ही है, जो चिंता का विषय है.
इस रिपोर्ट से यह भी साफ हुआ है कि भारतीय यूजर्स अब खराब नेटवर्क या महंगे प्लान्स को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं. मई महीने में ही 1.44 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) के लिए रिक्वेस्ट डाली, यानी उन्होंने अपना पुराना ऑपरेटर बदलकर नई कंपनी का सिम चुना. कुल मिलाकर, भारत में कुल फोन इस्तेमाल करने वालों की संख्या बढ़कर 134.3 करोड़ तक पहुंच चुकी है.