Airtel यूजर्स की तो चांदी हो गई! अब ₹4,000 वाला प्रीमियम ऐप सबको मिलेगा फ्री, फटाफट ऐसे करें एक्टिवेट!

Airtel Free offer: अगर आप Airtel का सिम इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए खुश कर देगी! Perplexity AI का फ्री सब्सक्रिप्शन देने के बाद अब Airtel ने अपने करोड़ों ग्राहकों को एक और बड़ा तोहफा दे दिया है. कंपनी ने दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनी Adobe के साथ साझेदारी कर सभी Airtel यूजर्स को ₹4,000 कीमत वाला सब्सक्रिप्शन फ्री में दे दिया है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 29, 2026, 01:27 PM IST
Airtel Free offer: अगर आप Airtel यूजर हैं तो आपको कंपनी ने एक और बड़ा तोहफा दे दिया है! भारत की दूसरी सबसे बड़ी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी अपने यूजर्स के लिए बड़ी घोषणा कर दी है. जिसके तहत अब एयरटेल के यूजर्स को परप्लेक्सिटी एआई के बाद अब एक और नया सब्सक्रिप्शन बिलुकल फ्री में मिलेगा. जिससे आपको फोटो एडिटिंग, शानदार रील बनाने या प्रोफेशनल डिजाइनिंग के लिए महंगे ऐप्स पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होगी. यूजर को नई सुविधा देने के लिए  Airtel ने दुनिया की मशहूर टेक कंपनी Adobe के साथ हाथ मिलाया है जिसके बाद अब एयरटेल के करोड़ों ग्राहकों को ₹4,000 की कीमत वाला Adobe Express Premium सब्सक्रिप्शन पूरे एक साल के लिए बिल्कुल फ्री मिलेगा. आइए जानते हैं इस खास ऑफर की पूरी डिटेल्स.

चाहे आप एक स्टूडेंट हों, यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हैं या कोई छोटा बिजनेस चलाते हैं यह ऑफर आपके डिजिटल काम करने के अंदाज को पूरी तरह से बदल देगा. Airtel ने सॉफ्टवेयर कंपनी Adobe के साथ हाथ मिलाया है. जिसके तहत एयरटेल के सभी 36 करोड़ यूजर्स को Adobe Express Premium का सब्सक्रिप्शन एक साल के लिए बिलकुल फ्री में मिलेगा. अगर आप इसे खरीदने जाएं तो इसकी कीमत लगभग ₹4,000 है.

Perplexity AI के बाद दूसरी बड़ी डील
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Airtel की यह दूसरी बड़ी ग्लोबल AI साझेदारी है. इससे पहले कंपनी ने Perplexity AI के साथ पाटरनरशिप किया था जिसमें यूजर्स को ₹17,000 वाला प्रो सब्सक्रिप्शन बिलकुल फ्री दिया गया था. अब Airtel एक बार फिर यूजर को फ्री सब्सक्रिप्शन देने के लिए  Adobe से हाथ मिलाया है.

कैसे करें ऑफर एक्टिवेट
यह ऑफर एयरटेल के सभी मोबाइल, Broadband और DTH यूजर्स के लिए है. सबसे अच्छी बात यह है कि इसे एक्टिवेट करने के लिए किसी क्रेडिट कार्ड की भी जरूरत नहीं होगी. यूजर्स सीधे Airtel Thanks App के माध्यम से इस ऑफर को क्लेम कर सकते हैं. क्लेम करने के बाद यह ऑफर एक्टिवेट हो जाएगा.

Adobe Express Premium में क्या है खास? 

Adobe Express Premium पैक में यूजर्स को कई एडवांस्ड AI टूल्स मिलते हैं, जिनसे उनका डिजिटल काम आसान हो जाता है.

Generative AI की सहायता से चुटकियों में बैकग्राउंड हटाना और टेक्स्ट से इमेज बनाना.

प्रोफेशनल टेम्पलेट्स की मदद से त्योहारों, शादियों और बिजनेस के लिए हजारों रेडी-मेड डिजाइन बना सकेंगे.

वीडियो एडिटिंग की हेल्प से वन-टैप एडिटिंग और ऑटो कैप्शन की सुविधा.

इस ऑफर के तहत 100 GB क्लाउड स्टोरेज और 30,000 से ज्यादा प्रोफेशनल फोंट्स.

बिना किसी लोगो या वॉटरमार्क के हाई-क्वालिटी वीडियो और फोटो एक्सपोर्ट.

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं.

