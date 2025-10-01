GPS की होगी छुट्टी? Airtel ला रहा है AI-पावर्ड लोकेशन सर्विस: मिलेगी 100X सटीक लोकेशन

Airtel location Service: आज के समय जब हर दिन टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है तो हर काम लोकेशन पर निर्भर हो गया है. चाहे वह ऑनलाइन ऑर्डर की डिलीवरी हो, टैक्सी बुकिंग हो, स्मार्ट टोलिंग हो या फिर इमरजेंसी रिस्पॉन्स. लेकिन अक्सर जीपीएस की लिमिटेड सटीकता बड़ी चुनौती का कारण बन जाती है. अब इसी समस्या का समाधान Airtel लाने जा रहा है. कंपनी ने एक नई AI-पावर्ड लोकेशन सर्विस लॉन्च करने की घोषणा कर दी है. कंपनी का दावा है कि यह सर्विस GNSS टेक्नोलॉजी से 100 गुना ज्यादा सटीक लोकेशन देगी जिससे भारत में लोकेशन-बेस्ड सेवाओं की दुनिया पूरी तरह बदल सकती है.

एयरटेल बिजनेस ने इस धमाकेदार सर्विस के लिए Swift Navigation के साथ पार्टनरशिप की है. इस नई पार्टनरशिप को AI/ML-पावर्ड क्लाउड-आधारित लोकेशन सर्विस को एयरटेल-स्काईलार्क (Airtel-Skylark) नाम कंपनी ने दिया है. कंपनी का दावा है कि यह सर्विस सेंटीमीटर-स्तर की सटीक लोकेशन बता देगी.

जान लीजिए इस नई टेक्नोलॉजी को

एयरटेल-स्काईलार्क सर्विस एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो स्विफ्ट नेविगेशन की स्काईलार्क टेक्नोलॉजी और एयरटेल के मजबूत 4G/5G नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करती है. इस तालमेल से एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा जो बहुत ही सटीक और भरोसेमंद लोकेशन बताएगा. यह खास तौर पर उन एप्लिकेशंस के लिए बनाया गया है जहां लोकेशन की सही जानकारी नहीं मिल पाती है.

एयरटेल बिजनेस के डायरेक्टर और CEO शरद सिन्हा के मुताबिक देश में जहां छोटी-छोटी गलियां हैं वहां सटीक लोकेशन खोजना बहुत मुश्किल काम होता है. खासकर फर्स्ट रेस्पोंडर जैसी जरूरी सेवाओं के लिए. उन्होंने आगे कहा कि यह तकनीक इमरजेंसी सर्विस में बड़ा बदलाव लाएगी और ऑटो पायलट वाहनों और सैटेलाइट-आधारित टोल कलेक्शन जैसे इनोवेशन को भी तेजी से आगे बढ़ाएगी.

कहां होगा इस सर्विस का इस्तेमाल?

Airtel की इस नई सर्विस का इस्तेमाल बड़े-बड़े बिजनेस को बदल सकती है. कंपनी के बयान के मुताबिक इसका इस्तेमाल इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किया जा सकता है.

टोल कलेक्शन

यह बैरियर फ्री और लेन-स्तर पर सटीक स्मार्ट टोलिंग में मदद करेगा.

इमरजेंसी सर्विस

संकट के समय सही लोकेशन पर तेज़ी से पहुंचने में सहायक.

ऑटो पायलट वाहन

ऑटो पायलट वाहन और खुद से चलने वाले वाहनों में सुरक्षा बढ़ाएगी.

सामान के डिलीवरी में

बेड़े और लास्ट-माइल डिलीवरी को बेहद सटीक तरीके से मैनेज करना.

मोबाइल एप्लीकेशन

यूजर्स एप्लीकेशन के लिए रियल-टाइम लोकेशन सेवाओं को बेहतर बनाना.

इस सर्विस का शुरुआती रोलआउट इसी साल नेशनल कैपिटल रीजन NCR के आस-पास 35,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करेगा. इसके कुछ समय बाद इसे बाकी शहरों में शुरू करने की योजना है.

साइबर फ्रॉड मामलों में आई कमी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसी बीच एयरटेल ने साइबर अपराध से लड़ाई में भी बड़ी कामयाबी हासिल की है. कंपनी ने बताया कि उसके एंटी-फ्रॉड पहलों के कारण उसके नेटवर्क पर साइबर अपराध में बड़ी कमी आई है. इंडियन साइबर क्राइम कोआर्डिनेशन सेंटर के नए आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के सितंबर के जून 2025 के बीच, एयरटेल ग्राहकों के साइबर फ्रॉड के मामलों में 68.7% की भारी कमी आई है.

