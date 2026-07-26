/अलग-अलग रीचार्ज का झंझट खत्म! 100 Mbps स्पीड के संग फ्री मिलेंगे Netflix, Prime और 350+ टीवी चैनल्स, ये है प्लान की डिटेल्स

आज के समय में मोबाइल रीचार्ज की कीमतें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं. हर महीने रीचार्ज कराने में आम लोगों के जेब से खूब पैसे खर्च हो रहे हैं. सिरदर्द सिर्फ मोबाइल रीचार्ज तक सीमित नहीं है, घर में टीवी और एंटरटेनमेंट के लिए अलग से भारी-भरकम रीचार्ज कराना पड़ता है. यानी इंटरनेट, कॉल, टीवी और OTT इन सब का कुल मंथली बिल बजट बिगाड़ने के लिए काफी है. लेकिन क्या आपको पता है कि थोड़ी सी समझदारी से आप इस फिजूलखर्ची को आधा कर सकते हैं? आज के डिजिटल दौर में ब्रॉडबैंड कंपनियां ऐसे ऑल-इन-वन प्लाई लाई हैं, जिनमें आपको अलग-अलग बिल भरने की कोई जरूरत नहीं है. सिर्फ एक रिचार्ज में आपको 100 Mbps की हाई स्पीड के साथ Netflix, Amazon Prime, Zee5 जैसे बड़े OTT ऐप्स और 350 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल्स बिल्कुल फ्री मिल जाते हैं.
प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी एयरटेल के पास ऐसे कई प्लान मौजूद हैं, जिनको लेने के बाद आपको एंटरटेनमेंट के लिए अलग से रीचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
अगर आप भी घर के लिए अलग-अलग रीचार्ज के झंझट से बचना चाहते हैं, तो आपके लिए एयरटेल 799 प्लान बेस्ट हो सकता है. इस प्लान में आपको 100mbps स्पीड के साथ अनलिमिटेड डेटा, Airtel Xstream ऐप के जरिए 22OTT प्लेटफॉर्म का एक्सेस और Google One का सब्सक्रिप्शन मिलता है. यानी OTT के लिए आपको अलग से रीचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
वहीं अगर आपको और भी ज्यादा फायदे चाहिए तो आप, एयरटेल का 899 वाला प्लान ले सकते हैं. इस प्लान में आपको स्पीड को 100mbps की ही मिलती है, लेकिन इसमें फायदे बढ़ जाते हैं. इसमें आपको 22 OTT प्लेटफॉर्म के साथ Google One, Jio Hotstar, Zee5 और 350 से ज्यादा टीवी चैनल का एक्सेस मिल जाता है.
अगर आपको एंटरटेनमेंट ज्यादा चाहिए, तो ₹1199 वाला प्लान आपके लिए परफेक्ट हो सकता है. हालांकि, इसमें भी आपको 100 Mbps की ही समान अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड मिलती है, लेकिन इसके साथ मिलने वाले फीचर्स इसे सबसे खास बनाते हैं. इस प्लान में Netflix, Amazon Prime, Apple TV+, ZEE5 और JioHotstar जैसे सभी बड़े OTT ऐप्स का कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस मिलता है. साथ ही, Airtel Xstream के जरिए 22 से ज्यादा दूसरे OTT प्लेटफॉर्म्स और 350 से ज्यादा HD लाइव TV चैनल्स बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के देखने को मिलते हैं. सिर्फ इतना ही नहीं, इस प्लान में Google One और पूरे 1 साल के लिए Adobe Express Premium का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है, जो इसे एंटरटेनमेंट के साथ-साथ क्रिएटिव काम करने वालों के लिए भी परफेक्ट बनाता है.