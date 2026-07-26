/अलग-अलग रीचार्ज का झंझट खत्म! 100 Mbps स्पीड के संग फ्री मिलेंगे Netflix, Prime और 350+ टीवी चैनल्स, ये है प्लान की डिटेल्स

आज के समय में मोबाइल रीचार्ज की कीमतें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं. हर महीने रीचार्ज कराने में आम लोगों के जेब से खूब पैसे खर्च हो रहे हैं. सिरदर्द सिर्फ मोबाइल रीचार्ज तक सीमित नहीं है, घर में टीवी और एंटरटेनमेंट के लिए अलग से भारी-भरकम रीचार्ज कराना पड़ता है. यानी इंटरनेट, कॉल, टीवी और OTT इन सब का कुल मंथली बिल बजट बिगाड़ने के लिए काफी है. लेकिन क्या आपको पता है कि थोड़ी सी समझदारी से आप इस फिजूलखर्ची को आधा कर सकते हैं? आज के डिजिटल दौर में ब्रॉडबैंड कंपनियां ऐसे ऑल-इन-वन प्लाई लाई हैं, जिनमें आपको अलग-अलग बिल भरने की कोई जरूरत नहीं है. सिर्फ एक रिचार्ज में आपको 100 Mbps की हाई स्पीड के साथ Netflix, Amazon Prime, Zee5 जैसे बड़े OTT ऐप्स और 350 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल्स बिल्कुल फ्री मिल जाते हैं.