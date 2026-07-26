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अलग-अलग रीचार्ज का झंझट खत्म! 100 Mbps स्पीड के संग फ्री मिलेंगे Netflix, Prime और 350+ टीवी चैनल्स, ये है प्लान की डिटेल्स

हर महीने Wi-Fi, DTH और OTT का अलग-अलग बिल जेब पर भारी पड़ रहा है? अगर आप भी इस तरह के रीचार्ज से परेशान हैं, और एक ही रीचार्ज में इंटरनेट के साथ एंटरनेटमेंट सब खोज रहे हैं, तो एयरटेल के कुछ प्लान्स आपकी परेशानी दूर कर सकते हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 26, 2026, 12:31 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 12:31 PM IST
अलग-अलग रीचार्ज का झंझट खत्म! 100 Mbps स्पीड के संग फ्री मिलेंगे Netflix, Prime और 350+ टीवी चैनल्स, ये है प्लान की डिटेल्स

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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