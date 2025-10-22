Advertisement
trendingNow12970713
Hindi Newsटेक

599 रुपए में Jackpot! रॉकेट जैसी स्पीड, Disney+ Hotstar और ₹17K वाला AI टूल फ्री... इस कंपनी ने कर दी यूजर्स की मौज!

Airtel Recharge Offer: महंगे इंटरनेट और अलग-अलग OTT सब्सक्रिप्शन्स से परेशान यूजर्स के लिए एक जबरदस्त खुशखबरी है! अब एक ऐसा ब्रॉडबैंड प्लान लॉन्च किया गया है जिसमें आपको सिर्फ तेज रफ्तार इंटरनेट ही नहीं बल्कि Disney+ Hotstar जैसे प्रीमियम OTT प्लेटफॉर्म्स, ₹17,000 की वैल्यू वाला AI-सपोर्टेड Perplexity Pro सब्सक्रिप्शन और 350 से ज्यादा टीवी चैनल्स तक का एक्सेस भी बिलकुल फ्री मिल रहा है. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 22, 2025, 08:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

599 रुपए में Jackpot! रॉकेट जैसी स्पीड, Disney+ Hotstar और ₹17K वाला AI टूल फ्री... इस कंपनी ने कर दी यूजर्स की मौज!

Airtel Recharge Offer: महंगाई के इस दौर में अगर आपसे कहा जाए कि आपको मात्र 599 रुपये में रॉकेट जैसा सुपर फास्ट इंटरनेट स्पीड, Disney+ Hotstar जैसे प्रीमियम OTT प्लेटफॉर्म्स, ₹17,000 की कीमत वाला Perplexity Pro का सब्सक्रिप्शन और 350 से भी ज्यादा टीवी चैनल्स का एक्सेस मिल सकता है तो आपको शायद ही यकीन हो! लेकिन यह पूरी तरह का सच है. देश की दूसरी बड़ी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी अपने एक खास प्लान में यूजर्स को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई जबरदस्त फायदे दे रही है. यह ऑल-इन-वन प्लान न सिर्फ आपकी एंटरटेनमेंट की सभी जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि आपकी जेब पर भी ज्यादा असर नहीं डालेगा. आइए आज के इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं इस धमाकेदार ऑफर की पूरी डिटेल.

Airtel के 599 रुपए वाला की डिटेल जान लीजिए
एयरटेल का यह प्लान आपके लिए बेस्ट प्लान हो सकता है. इसमें आपको 30 Mbps की अच्छी इंटरनेट स्पीड मिलती है, जो डेलीयूज के लिए बेस्ट है. इस प्लान का सबसे बड़ा खास बात यह है कि आपको Disney+ Hotstar समेत 20 से ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है. साथ ही 350 से भी ज्यादा टीवी चैनल (HD सहित) का एक्सेस भी इसी पैक में शामिल है. एयरटेल का यह प्लान उन लोगों के लिए तो एकदम परफेक्ट साबित हो सकता है जो लोग टीवी और OTT दोनों देखना पसंद करते हैं. मात्र 599 रुपए में इतने सारे फीचर्स मिलना वाकई में बड़ी बात है.

Wifi Router बिलकुल फ्री
इस प्लान की दूसरी सबसे खास बात यह है कि अगर आप इस प्लान को लगातार 6 महीने तक कराते हैं तो Airtel की तरफ से आपको फ्री Wifi राऊटर भी दिया जाएगा. यानी आपको राऊटर खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. हालांकि, Airtel के ब्रॉडबैंड इंस्टॉलेशन की नार्मल कीमत की बात की जाए तो यह ₹1500 है, लेकिन कई बार कंपनी इसे भी डिस्काउंट या प्रमोशनल ऑफर के तहत छूट पर देती है. इसलिए अगर आप नया कनेक्शन लेने का प्लान बना रहे हैं तो Airtel के ऑफिशियल स्टोर या वेबसाइट पर चल रहे ऑफर्स भी चेक कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कंपनी का यह प्लान Airtel Thanks Benefits के साथ आता है जिससे आपको Airtel के चुनिंदा ऐप्स, रिवॉर्ड्स और कुछ OTT बेनिफिट्स जैसे कई तरफ के फायदे मिल सकते हैं. एयरटेल का यह ऑफर उन यूजर्स के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है जो एक कम रेट में अनलिमिटेड इंटरनेट का फायदा लेना चाहते हैं.

कौन-कौन से OTT प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं फ्री
Airtel के 599 रुपए वाले प्लान में यूजर्स को सिर्फ Disney+ Hotstar ही नहीं बल्कि कई दूसरे ऐप्स जैसे SonyLIV, Lionsgate Play, Eros Now, Hoichoi, ManoramaMax का एक्सेस बिलकुल फ्री मिलता है.

ये भी पढ़ेंः अमेरिका के एक नियम से तिलमिलाया चीन! पेन से खींची ड्रैगन के सीने पर लकीर

17,000 की कीमत वाला Perplexity Pro फ्री

इस प्लान की एक और बड़ी खासियत यह है कि इसमें आपको Perplexity Pro का सब्सक्रिप्शन भी फ्री में दिया जा रहा है जिसकी सालाना कीमत करीब ₹17,000 है. Perplexity Pro एक एडवांस्ड AI-पावर्ड सर्च और आंसर इंजन है. इसकी सहायता से एयरटेल ग्राहक रियल-टाइम में सही और अच्छी तरह से रिसर्च किए गए जवाब तुरंत पा सकते हैं. यह खास फीचर इस ब्रॉडबैंड प्लान के प्राइज को कई गुना तक बढ़ा देता है खासकर उन यूजर्स के लिए जो रिसर्च या जानकारी खोजने के लिए अक्सर AI टूल्स का इस्तेमाल करते हैं.

ये भी पढ़ेंः WhatsApp पर अब स्टेटस डालने की जरूरत नहीं! AI खुद बनाएगा इमेज और करेगा पोस्ट

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Airtel Recharge Offerbroadband plan with OTTAirtel 599 recharge plan

Trending news

कौन हैं फ्रांसेस्का ऑर्सिनी? हिंदी से खास रिश्ता फिर भी भारत में नहीं मिली एंट्री
visa
कौन हैं फ्रांसेस्का ऑर्सिनी? हिंदी से खास रिश्ता फिर भी भारत में नहीं मिली एंट्री
रिश्ते के भाई ने एक साल तक शारीरिक संबंध बनाए... रेप में सजा, अब कोर्ट का बड़ा फैसला
delhi high court news
रिश्ते के भाई ने एक साल तक शारीरिक संबंध बनाए... रेप में सजा, अब कोर्ट का बड़ा फैसला
दिवाली के बाद बारिश कहां-कहां मचाएगी कहर? किन राज्यों में जमकर तांडव, जानें डिटेल्स
Weather
दिवाली के बाद बारिश कहां-कहां मचाएगी कहर? किन राज्यों में जमकर तांडव, जानें डिटेल्स
सवाल करें तो हम हिंदू विरोधी, कमियां सिर्फ इंडिया...' कांग्रेस ने BJP पर साधा निशाना
Bihar elections
सवाल करें तो हम हिंदू विरोधी, कमियां सिर्फ इंडिया...' कांग्रेस ने BJP पर साधा निशाना
21 अक्टूबर नहीं होता, तो 15 अगस्त भी नहीं होता.. नेताजी के पोते ने क्यों कही ये बात?
Subhash chandra bose
21 अक्टूबर नहीं होता, तो 15 अगस्त भी नहीं होता.. नेताजी के पोते ने क्यों कही ये बात?
कश्मीरी पंडितों ने सूर्य मंदिर में मनाई दिवाली, जानिए क्यों खास है मार्तंड मंदिर ?
Jammu and Kashmir
कश्मीरी पंडितों ने सूर्य मंदिर में मनाई दिवाली, जानिए क्यों खास है मार्तंड मंदिर ?
'जाकर जयशंकर से पूछिए...', रूसी तेल और ट्रंप की धमकी पर बोले कांग्रेस नेता
Manishankar aiyer
'जाकर जयशंकर से पूछिए...', रूसी तेल और ट्रंप की धमकी पर बोले कांग्रेस नेता
CM मान ने DIG भुल्लर को किया निलंबित, दोहराई भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' नीति
DIG HS Bhullar
CM मान ने DIG भुल्लर को किया निलंबित, दोहराई भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' नीति
अधर में लटका कर्नाटक का 'विकास' तो CM सिद्धारमैया हुए केंद्र सरकार से नाराज
karnatka CM
अधर में लटका कर्नाटक का 'विकास' तो CM सिद्धारमैया हुए केंद्र सरकार से नाराज
भारत में छिपी है 'आग'! क्या आप जानते हैं देश का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी कहां है?
Active volcano in India
भारत में छिपी है 'आग'! क्या आप जानते हैं देश का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी कहां है?