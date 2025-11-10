Airtel लाया सबसे सस्ता 28 दिन वाला Plan! अब Maharani 4 और Indian Idol देखिए फ्री में, कीमत सिर्फ...

Airtel 28-day recharge plan: भारत की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी Airtel अब अपने यूजर्स के लिए ऐसे प्लान लेकर आई है, जिनमें सिर्फ कॉलिंग या डेटा नहीं बल्कि फ्री एंटरटेनमेंट का भी तड़का है. कंपनी ने दो बजट-फ्रेंडली प्रीपेड रिचार्ज प्लान लॉन्च किए हैं जिनकी वैधता 28 दिन की है. इन प्लान्स में ग्राहकों को 20 से ज्यादा OTT ऐप्स तक फ्री एक्सेस मिलता है- जिनमें SonyLIV, Zee5, और ErosNow जैसे बड़े प्लेटफॉर्म शामिल हैं. यानी अब आप Maharani 4 और Indian Idol जैसे शोज बिना किसी अतिरिक्त खर्च के देख सकते हैं.

₹349 वाला Airtel प्लान – बजट में धमाल

अगर आप कम कीमत में बेहतरीन प्लान चाहते हैं तो Airtel का ₹349 वाला रिचार्ज आपके लिए परफेक्ट है. यह प्लान 28 दिन की वैधता के साथ आता है और इसमें आपको रोजमर्रा के लिए जरूरी सभी फीचर्स मिलते हैं. इस प्लान में आपको पूरे देश में अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री नेशनल रोमिंग की सुविधा मिलती है. इसके साथ ही 100 SMS प्रतिदिन भी बिल्कुल फ्री मिलते हैं. इस प्लान में 1.5GB डेटा प्रतिदिन मिलता है, जिससे आप सोशल मीडिया ब्राउजिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और गेमिंग आराम से कर सकते हैं. Airtel इस प्लान में Airtel Xstream Play Premium की फ्री सब्सक्रिप्शन देता है, जिसके जरिए यूजर्स SonyLIV और Zee5 समेत 20 से अधिक OTT ऐप्स पर प्रीमियम कंटेंट देख सकते हैं. यानी Maharani 4 और Indian Idol का नया सीजन अब बिना किसी सब्सक्रिप्शन के आपके मोबाइल पर उपलब्ध है.

₹499 वाला Airtel प्लान – ज्यादा डेटा, ज्यादा एंटरटेनमेंट

अगर आप ज्यादा डेटा इस्तेमाल करते हैं या 5G फोन यूज करते हैं, तो Airtel का ₹499 वाला प्लान आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा. यह प्लान भी 28 दिनों की वैधता के साथ आता है और इसमें पहले से ज्यादा डेटा और स्पीड दोनों मिलते हैं. इस प्लान में भी अनलिमिटेड कॉलिंग, फ्री रोमिंग, और 100 फ्री SMS प्रतिदिन दिए जाते हैं. इसमें यूजर्स को 2.5GB हाई-स्पीड डेटा प्रतिदिन मिलता है. साथ ही Airtel 5G स्मार्टफोन यूजर्स के लिए अनलिमिटेड 5G डेटा भी फ्री में देता है, जिससे स्ट्रीमिंग और डाउनलोडिंग पहले से कहीं तेज हो जाती है. इस प्लान में भी Airtel Xstream Play Premium की फ्री सब्सक्रिप्शन शामिल है, जिससे आप 20+ OTT प्लेटफॉर्म्स (SonyLIV, Zee5, ErosNow आदि) पर बिना रुके मूवी और वेब सीरीज का मजा ले सकते हैं.

Airtel का अपग्रेडेड 5G नेटवर्क – अब और तेज इंटरनेट

Airtel अब अपने यूजर्स को और बेहतर इंटरनेट एक्सपीरियंस देने के लिए देशभर में डुअल-चैनल 5G सर्विस लॉन्च कर रहा है. कंपनी ने 2022 में पहली बार 5G नेटवर्क पेश किया था, लेकिन अब यह नई Standalone 5G टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है. नई टेक्नोलॉजी के साथ यूजर्स को अब मिलेगा तेज डाउनलोड, स्मूद ब्राउजिंग और बेहतर नेटवर्क कनेक्टिविटी. यानी चाहे आप OTT पर शो देख रहे हों या गेम खेल रहे हों, इंटरनेट स्पीड अब पहले से ज्यादा स्टेबल और पावरफुल होगी.