अब घर के हर कोने में दौड़ेगा हाई स्पीड इंटरनेट! बस कर लें Airtel की सिर्फ 99 रुपये वाली इस सर्विस का इस्तेमाल

इंटरनेट अगर बंद हो जाए या इसकी स्पीड कम होने लगे तो इससे हमारा काम ही नहीं हो पाता. ऐसे में गुस्सा और झुंझलाहट और अलग से हो जाती है. हालांकि, एयरटेल ने आपकी ये समस्या भी दूर करने के लिए एक समाधन खोज निकाला है. चलिए जानते हैं क्या है ये सर्विस.
इंटरनेट आज हम जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है. इसके बिना कई काम रुक जाते हैं. ऐसे में आज लगभग हर घर में Wifi कनेक्शन दिख जाता है. हालांकि, लोगों को इस बात से भी परेशान होते हुए देखा गया है कि Wifi की कवरेज पूरे घर में नहीं मिल पाती है. वहीं, ऑफिस का काम करना हो, स्टडीज करनी हो या फिर OTT प्लेटफॉर्म ही क्यों न देखने हो, Wifi की जरूरत पड़ती ही है. कई लोगों को हम इसलिए परेशान होते हुए देख चुके हैं कि उनके घर के किसी हिस्से में बहुत अच्छा Wifi कनेक्शन मिलता है तो किसी दूसरे हिस्से में बिल्कुल रेंज ही नहीं आती. लेकिन अब Airtel ने आपकी इस समस्या का भी समाधान निकाल लिया है. चलिए जानते हैं क्या है कंपनी की ये खास सर्विस.
Airtel ऑफर की ये सर्विस
ब्रॉडबैंड ऑपरेटर एयरटेल ने अपने यूजर्स को Airtel Coverage+by Xstream Fiber ऑफर किया है. यह ऑफर पुराने और दोनों ही यूजर्स को दिया जा रहा है. इसके जरिए कंपनी एक Mesh Wifi Extender की सर्विस देती है. इस डिवाइस के जरिए यूजर्स को घर के हर कोने में एक पावरफुल हाई स्पीड और स्टेबल इंटरनेट मिल पाएगा. चलिए जानते हैं कि क्या है ये सर्विस और कैसे करती है काम.
कैसे काम करता है Wifi
दरअसल, Airtel Coverage+ एक ऐसा ऑफर है जो Mesh Wifi का इस्तेमाल करते हुए Wifi पॉड्स (Nodes) को मेन राउटर और एक दूसरे के साथ जोड़ता है. इस तरह सिस्टम को सेल्फ हीलिंग के साथ-साथ एडॉप्टिव नेटवर्क भी बनाया जाता है, जिसकी वजह से सिस्टम लगभग 4,000 स्क्वेयर फीट तक कवर कर पाता है. बता दें कि एक Mesh नेटवर्क में एक साथ 60 से ज्यादा डिवाइसेज को कनेक्ट किया जा सकता है.
Mesh Wifi के फायदे
अगर Mesh Wifi के बेनेफिट्स की बात करें तो इसका सबसे बड़ा फायदा है कि एक ही SSID और पासवर्ड हर डिवाइस में काम करता है, ऐसे में अलग-अलग लॉगिन की समस्या ही नहीं रहती. अगर कोई Nodes खराब हो जाए तो आपके Wifi का कनेक्शन खुद से ही ऑफ होकर दूसरे पॉड के साथ कनेक्ट हो जाता है. इस सर्विस का सेटअप भी बहुत आसान है. एयरटेल के एक्सपर्ट्स खुद आपके घर आकर मैपिंग करते हैं और पॉड्स भी लगाते हैं.
जानें क्या है कीमत
अगर आप नई सर्विस ले रहे हैं तो यूजर्स का Airtel Xstream Fiber के साथ जुड़ा होना अनिवार्य होता है. कंपनी के ऑफर के मुताबिक 99 रुपये प्रति माह से इस सर्विस का फायदा उठाया जा सकता है. इसके लिए शुरुआत में आपको 1000 रुपये का रिफेंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट देना होता है. कंपनी की तरफ से फ्री डिवाइस इंस्टॉलेशन और मेंटिनेंस ऑफर की जाती है. इसके अलावा जितने भी पॉड्स लगाए जाएंगे उसी के हिसाब से रेंट और डिपॉजिट अमाउंट भी देना होगा.