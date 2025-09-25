Airtel यूजर्स को फिर लगा झटका! कंपनी ने बंद किया ये सस्ता प्लान, अब चार गुना ज्यादा देना होगा पैसा

Airtel Postpaid Plan IR: एयरटेल ने एक बार फिर अपने प्लान्स में बड़ा बदलाव किया है जिससे यूजर्स और विदेश में यात्रा करने वालों को झटका लगा है. बता दें कि कंपनी ने अपने 648 रुपये वाला एंट्री लेवल वन-डे इंटरनेशल रोमिंग (IR) पोस्टपेड पैक को बंद कर दिया है. इस प्लान को बंद करने से यूजर्स के पास अब 2,999 रुपये वाला आईआर पैक एंट्री लेवल नया ऑप्शन है. इसमें 10 दिनों की वैलिडिटी दी जाती है.

यह भी पढ़ें: अब iPhone होगा और भी एडवांस, Apple ने जारी किया iOS 26.1 बीटा अपडेट! जानिए कैसे करें इंस्टॉल

साथ ही टेलीकॉमटॉक की रिपोर्ट के मुताबिक, हालिया ट्रेंड के चलते आने वाले महीनों में ट्रैरिफ को लेकर नए बदलाव हो सकते हैं. इसके अलावा प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने अपने रोजाना 1GB डेटा वाले प्लान्स को बंद कर दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Airtel 648 रुपये वाला IR प्लान हुआ बंद

एयरटेल के 648 रुपये वाले इंटरनेशनल रोमिंग पैक में 1GB हाई-स्पीड डेटा के साथ यूजर्स को अनलिमिटेड डेटा दिया जाता था. इसके अलावा ग्राहकों को लोकल नंबर और देश में 100 मिनट की इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल मिलती थी. 10 आउटगोइंग SMS और 45 रुपये हर मिनट की दर से इंटरनेशनल कॉल की सेवा दी जाती थी. लेकिन कंपनी ने अब इस प्लान को पूरी तरह बंद कर दिया है.

Airtel 2999 एंट्री लेवल आईआर प्लान

एक दिन वाले 648 पोस्टपेड पैक को हटाने के बाद Airtel PostPaid यूजर्स के पास अब सिर्फ 2,999 रुपये वाला IR प्लान मौजूद है, जो एंट्री लेवल 10 दिनों की वैलिडिटी वाला ऑप्शन बचा है. 2,999 वाले प्लान में ग्राहकों को 10GB हाई स्पीड यूसेज और अनलिमिटेड डेटा के साथ रोजाना 100 मिनट की इनकमिंग (लोकल और भारतीय) और आउटगोइंग कॉल की सुविधा देता है. इसके अलावा 20 आउटगोइंग SMS और 45 रुपये प्रति मिनट की दर से इंटरनेशनल कॉल दी जाती है.

यह भी पढ़ें: WhatsApp का नया धमाका! अब हर मैसेज की कन्फ्यूजन दूर करेगा AI, सवाल पूछते ही मिलेगा झटपट जवाब

Airtel International Roaming डेटा टॉप-अप प्लान में अपडेट

कंपनी ने पोस्टपेड IR डेटा टॉप-अप प्लान में भी बड़े बदलाव किए है. 699 रुपये का Top-Up पैक जिसमें बेस प्लान की वैलिडिटी के साथ 2GB हाई स्पीड डेटा मिलता था. अब यह 5 दिनों की लिमिटेड वैलिडिटी के साथ आने लगा है. इसके अलावा Airtel पोस्टपेड ग्राहकों के लिए दो नए हाई वैल्यू डेटा टॉप-अप पैक लेकर आए है. इसमें 2,499 रुपये वाला प्लान है, जो 10 दिनों की वैलिडिटी और 8GB डेटा देता है. दूसरा 15,000 रुपये वाला पैक जिसमें 30 दिनों की वैलिडिटी और 40GB डेटा दिया जाता है.