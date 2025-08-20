Jio के बाद Airtel ने दिया 30 करोड़ यूजर्स को जोरदार झटका! बंद किया अपना सबसे सस्ता Plan
Advertisement
trendingNow12888870
Hindi Newsटेक

Jio के बाद Airtel ने दिया 30 करोड़ यूजर्स को जोरदार झटका! बंद किया अपना सबसे सस्ता Plan

Airtel ने अपने सबसे सस्ते 1GB डेली डेटा वाले प्लान को बंद कर दिया है. अब Airtel की वेबसाइट पर यह प्लान दिखाई नहीं देता. इसके बजाय यूजर्स को ₹299 प्लान लेना होगा. आइए जानते हैं क्या मिलता है इस प्लान में...

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 20, 2025, 10:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jio के बाद Airtel ने दिया 30 करोड़ यूजर्स को जोरदार झटका! बंद किया अपना सबसे सस्ता Plan

Airtel Discontinues Cheapest Plan: भारत की दूसरी सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनी Airtel ने अपने सबसे सस्ते 1GB डेली डेटा वाले प्लान को बंद कर दिया है. अब Airtel की वेबसाइट पर यह प्लान दिखाई नहीं देता. कंपनी के इस कदम से खासतौर पर लो-इनकम यूजर्स प्रभावित होंगे, जो पहले कम कीमत पर डेटा और कॉलिंग का फायदा उठा रहे थे.

पुराना और नया प्लान
Airtel का बंद किया गया ₹249 प्लान यूजर्स को 24 दिन के लिए यह फायदे देता था:
• 1GB डेली डेटा
 • अनलिमिटेड कॉलिंग
 • रोजाना 100 SMS
 • साथ ही मुफ्त HelloTunes, Perplexity Pro AI और Xstream Play जैसी सर्विसेज

लेकिन अब Airtel ने यह प्लान हटा दिया है. इसके बजाय यूजर्स को ₹299 प्लान लेना होगा. इस प्लान में:
 • 1GB डेली डेटा
 • अनलिमिटेड कॉलिंग
 • रोजाना 100 SMS
 • वही एक्स्ट्रा फायदे (HelloTunes, Xstream Play, AI सर्विस)

फर्क बस इतना है कि इसमें 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है. यानी 50 रुपये ज्यादा देकर 4 दिन की अतिरिक्त वैलिडिटी और 4GB ज्यादा डेटा मिलेगा.

Jio ने भी हटाया था 249 रुपये का प्लान
Airtel से पहले Jio ने भी अपना ₹249 प्लान हटा दिया था. Jio का यह प्लान 28 दिन के लिए 1GB डेली डेटा देता था. अब Jio के पास 1GB डेली डेटा वाला कोई भी प्लान नहीं है. Jio का सबसे सस्ता मासिक (28 दिन) प्लान ₹299 का है, जिसमें 1.5GB डेली डेटा मिलता है.

Airtel क्यों बढ़ा रहा है दाम?
Airtel के वाइस-चेयरमैन और MD गोपाल विट्टल ने हाल ही में कहा था कि भारत में डेटा की कीमतें दुनिया के मुकाबले बहुत कम हैं. उन्होंने बताया कि यहां लोग बहुत सस्ता डेटा, कॉलिंग और मैसेजिंग पा रहे हैं, जिसकी वजह से वे महंगे प्लान लेने की जरूरत महसूस नहीं करते.

विट्टल का कहना है कि असल में भारत में अमीर लोग भी बहुत सस्ते दाम पर डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि गरीबों को और ज्यादा चार्ज नहीं करना चाहिए. उनका मानना है कि टेलिकॉम इंडस्ट्री में प्राइसिंग का सिस्टम असंतुलित है.

लेकिन Airtel के ताजा फैसले को देखें तो यह उनके बयान से मेल नहीं खाता. कंपनी ने सीधे-सीधे सबसे सस्ता प्लान हटाकर 50 रुपये ज्यादा वाला प्लान अनिवार्य कर दिया है.

यूजर्स पर असर
इस कदम से सबसे ज्यादा असर उन ग्राहकों पर होगा जो सस्ता डेटा पैक लेकर गुजारा करते थे. अब उन्हें कम से कम ₹299 खर्च करने होंगे.
 • लो-इनकम यूजर्स को सीधा नुकसान होगा.
 • जो लोग सिर्फ कॉलिंग और बेसिक डेटा यूज करते हैं, उन्हें मजबूरी में ज्यादा खर्च करना पड़ेगा.
 • इससे ग्रामीण इलाकों और छोटे कस्बों में रहने वाले लोग प्रभावित होंगे.

FAQs

Q1. Airtel का कौन सा प्लान बंद किया गया है?
Airtel ने ₹249 वाला प्लान बंद किया है, जिसमें 24 दिन के लिए 1GB डेली डेटा मिलता था.

Q2. अब 1GB डेली डेटा के लिए कौन सा प्लान लेना होगा?
अब Airtel का ₹299 प्लान लेना होगा, जो 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है.

Q3. Jio के पास अब कौन सा सबसे सस्ता प्लान है?
Jio का सबसे सस्ता मासिक प्लान ₹299 का है, जिसमें 1.5GB डेली डेटा मिलता है.

Q4. Airtel के इस कदम से किसे सबसे ज्यादा असर होगा?
लो-इनकम और ग्रामीण यूजर्स को, क्योंकि अब उन्हें ज्यादा खर्च करना पड़ेगा.

Q5. क्या कंपनी आगे और महंगे प्लान ला सकती है?
हां, टेलिकॉम इंडस्ट्री में लगातार टैरिफ हाइक की चर्चा हो रही है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

Airtel

Trending news

देश में कंप्यूटर क्रांति लाए थे पूर्व पीएम राजीव गांधी, आज है जन्म दिवस
Rajiv Gandhi
देश में कंप्यूटर क्रांति लाए थे पूर्व पीएम राजीव गांधी, आज है जन्म दिवस
सीएम रेखा गुप्‍ता पर हमले के मामले में बड़ा खुलासा, मौके पर मौजूद लोगों ने बताया सच
rekha gupta
सीएम रेखा गुप्‍ता पर हमले के मामले में बड़ा खुलासा, मौके पर मौजूद लोगों ने बताया सच
उद्धव-राज ठाकरे पहले टेस्‍ट में फेल, इस चुनाव में बुरी तरह हारे; नहीं मिली एक भी सीट
Maharashtra Best Elections
उद्धव-राज ठाकरे पहले टेस्‍ट में फेल, इस चुनाव में बुरी तरह हारे; नहीं मिली एक भी सीट
शशि थरूर ने तो पाकिस्‍तान का लोड ही नहीं लिया, एक झटके में बोले- भारत को संबंध...
Shashi Tharoor
शशि थरूर ने तो पाकिस्‍तान का लोड ही नहीं लिया, एक झटके में बोले- भारत को संबंध...
पीएम के साथ काला सूटकेस लेकर क्यों चलते हैं SPG कमांडो? इसके भीतर क्या छिपा है राज
SPG Commando
पीएम के साथ काला सूटकेस लेकर क्यों चलते हैं SPG कमांडो? इसके भीतर क्या छिपा है राज
एक तरफ भारी बारिश से तबाही तो दूसरी ओर उमस ने किया परेशान, यहां सताएगी भीषण गर्मी
Weather
एक तरफ भारी बारिश से तबाही तो दूसरी ओर उमस ने किया परेशान, यहां सताएगी भीषण गर्मी
Aaj Ki Taza Khabar Live: स्कूल बंद, जीवन त्रस्त...समुद्र में उठने वाली हैं 3.87 मीटर ऊंची लहरें, भारी बारिश के बीच महाराष्ट्र में कोहराम का अलर्ट!
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: स्कूल बंद, जीवन त्रस्त...समुद्र में उठने वाली हैं 3.87 मीटर ऊंची लहरें, भारी बारिश के बीच महाराष्ट्र में कोहराम का अलर्ट!
नेताओं की खत्म होगी मनमानी, गिरफ्तारी के 30 दिन बाद चला जाएगा पद; आज पेश होगा बिल
Sansad News in Hindi
नेताओं की खत्म होगी मनमानी, गिरफ्तारी के 30 दिन बाद चला जाएगा पद; आज पेश होगा बिल
सीधी उड़ान बहाल करेंगे भारत-चीन, कैलाश यात्रा का होगा विस्तार; दोनों में बनी सहमति
india china news
सीधी उड़ान बहाल करेंगे भारत-चीन, कैलाश यात्रा का होगा विस्तार; दोनों में बनी सहमति
केरल में क्यों हो रही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को छोटा बनाने की साजिश, किस बात का डर
DNA
केरल में क्यों हो रही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को छोटा बनाने की साजिश, किस बात का डर
;