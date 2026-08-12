/Airtel यूजर्स को बड़ा झटका! कंपनी ने चुपचाप बंद किए 4 सस्ते रिचार्ज प्लान, 299 वाला पैक भी लिस्ट से गायब

देश की दूसरी सबसे बड़ी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने एक बार फिर से अपने करोड़ों प्रीपेड यूजर्स को बड़ा झटका दिया है. Airtel ने अपने करोड़ों यूजर्स को बड़ा झटका देते हुए 4 सस्ते प्लान को बंद कर दिया है. कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो से 299 रुपये से लेकर 649 रुपये तक की कीमत वाले 4 प्रीपेड रिचार्ज प्लान्स को चुपचाप बंद कर दिया है.
एयरटेल के इस फैसले के बाद अब इन प्लान्स को रीचार्ज कराने की सुविधा Airtel Thanks App और थर्ड-पार्टी रीचार्ज ऐप्स जैसे Google Pay से हटा दी गई है. एयरटेल ने जो प्लान बंद करिए हैं, इसमें 299 रुपये, 579 रुपये, 619 रुपये और 649 रुपये वाले प्लान्स शामिल हैं. इन चारों रीचार्ज प्लान्स के बंद होने की चर्चा इंटरनेट पर करीब एक सप्ताह से चल रही थी, लेकिन ये प्लान Airtel Thanks ऐप मौजूद थे. वहीं 12 अगस्त, बुधवार को जब Airtel Thanks ऐप पर इन प्लान्स को सर्च किया गया, तो नहीं मिले. सिर्फ Airtel Thanks ऐप पर ही नहीं गूगल पे के रीचार्ज सेक्शन में भी ये प्लान नहीं दिखाई दे रहे हैं. वहीं सोशल मीडिया यूजर और टिप्सटर अभिषेक यादव ने अपने सोशळ मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करके बताया है कि कंपनी ने 12 अगस्त, 2026 से देशभर में अपने चार प्लान बंद कर दिए हैं.
एयरटेल के इस फैसले के फीचे की सबसे बड़ी वजह प्रति ग्राहक औसतन आय यानी Average Revenue Per User में सुधार करना माना जा रहा है. टेलिकॉम कंपनियां अपनी कमाई बढ़ाने, नेटवर्क टैरिफ को सही करने और ग्राहकों को लंबी वैलिडिटी वाले महंगे पैक्स चुनने के उद्देश्य से समय-समय पर ऐसे बदलाव करती हैं.
कंपनी द्वारा हटाए गए ये चारों प्लान 28 से 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ हर दिन 1.5GB से 2GB डेटा का लाभ देते थे. मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन पैक्स को बंद करके एयरटेल न सिर्फ अपने रीचार्ज पोर्टफोलियो को री-स्ट्रक्चर कर रही है, बल्कि यूजर्स को अन्य डेटा लिमिट और प्रीमियम डिजिटल सर्विसेज वाले नए प्लान्स की ओर शिफ्ट करने की प्लानिंग पर भी काम कर रही है.
From today, Airtel has discontinued 299, 579, 619 and 649 prepaid plans across India.
Check your Airtel plan before recharging.
Abhishek Yadav (@yabhishekhd) August 12, 2026
एयरटेल के इस फैसले का सबसे बड़ा झटका उन करोड़ों बजट यूज़र्स को लगा है, जो हर महीने अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली-डेटा के लिए 299 रुपये वाले रीचार्ज को चुनते थे. इसी तरह 579, 619 और 649 रुपये वाले मिड-टर्म पैक्स का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को भी अब अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी. मार्केट के जानकारों की मानें तो कंपनी ने सीधे तौर पर प्लान्स के दाम तो नहीं बढ़ाए, लेकिन कम कीमत वाले ऑप्शन को खत्म करके यूजर्स को महंगे पैक्स लेने पर मजबूर कर दिया है. इससे आम ग्राहकों का मासिक मोबाइल खर्च बढ़ेगा.
एक्स पर कई ट्वीट किए जा रहे हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि टेलीकॉम कंपनियां जल्द रिचार्ज प्लान महंगे करने जा रही हैं. भारतीय मोबाइल यूजर्स को एक बार फिर महंगाई का बड़ा झटका लग सकता है. मार्केट रिपोर्ट्स और रिसर्च एनालिसिस के अनुसार, देश की तीन प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां रिलायंस जिओ (Reliance Jio), भारती एयरटेल (Airtel) और वोडाफोन-आइडिया (Vi) आने वाले कुछ ही महीनों में अपने प्रीपेड और पोस्टपेड टैरिफ प्लान्स में 12% से 15% तक की बढ़ोतरी करने की तैयारी में हैं.
सिर्फ यही नहीं, इसके साथ ही सोशल मीडिया पर यह भी चर्चा है कि टेलीकॉम कंपनियां जल्द रिचार्ज प्लान महंगा कर सकती हैं. भारतीय मोबाइल यूजर्स को एक बार फिर महंगाई का बड़ा झटका लग सकता है. चर्चा है कि आने वाले कुछ ही महीनों में अपने प्रीपेड और पोस्टपेड टैरिफ प्लान्स में 12% से 15% तक की बढ़ोतरी हो सकती है.
अब लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि जो यूजर्स पहले 299 रुपये वाला रिचार्ज करवाते थे, अब उन्हें कौन सा रीचार्ज कराना होगा? इसका जवाब है कि उसी तरह के फायदे के लिए अब 349 रुपये वाला रिचार्ज कराना होगा. इस प्लान की वैलिडिटी भी 28 दिनों की होती है. हालांकि, इस प्लान में यूजर्स को पहले के मुकाबले ज्यादा डेटा मिल जाएगा.
इसमें यूजर्स को हर दिन 2GB हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और प्रतिदिन 100 SMS मिलते हैं. वहीं 6 महीने के लिए Apple Music का फ्री सब्सक्रिप्शन, Airtel Hello Tunes और 12 महीने के लिए Adobe Express Premium का एक्सेस भी मिल जाता है.