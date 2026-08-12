Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /टेक
  • /Airtel यूजर्स को बड़ा झटका! कंपनी ने चुपचाप बंद किए 4 सस्ते रिचार्ज प्लान, 299 वाला पैक भी लिस्ट से गायब

Airtel यूजर्स को बड़ा झटका! कंपनी ने चुपचाप बंद किए 4 सस्ते रिचार्ज प्लान, 299 वाला पैक भी लिस्ट से गायब

एयरटेल ने करोड़ों यूजर्स को झटका देते हुए ₹299 से ₹649 वाले 4 प्रीपेड रीचार्ज बंद कर दिए हैं. Airtel Thanks ऐप और Google Pay से हटे इन पैक्स से आम यूजर्स का रीचार्ज बजट बढ़ना तय है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 12, 2026, 02:09 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 02:09 PM IST
Airtel यूजर्स को बड़ा झटका! कंपनी ने चुपचाप बंद किए 4 सस्ते रिचार्ज प्लान, 299 वाला पैक भी लिस्ट से गायब
Image Credit: Freepik

About the Author

Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Automatic Washing Machine: बड़ी फैमिली के लिए कितनी काम की है ये मशीन? जानिए डिटेल्स
2
3
4
5