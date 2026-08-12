/Airtel यूजर्स को बड़ा झटका! कंपनी ने चुपचाप बंद किए 4 सस्ते रिचार्ज प्लान, 299 वाला पैक भी लिस्ट से गायब

एयरटेल के इस फैसले के बाद अब इन प्लान्स को रीचार्ज कराने की सुविधा Airtel Thanks App और थर्ड-पार्टी रीचार्ज ऐप्स जैसे Google Pay से हटा दी गई है. एयरटेल ने जो प्लान बंद करिए हैं, इसमें 299 रुपये, 579 रुपये, 619 रुपये और 649 रुपये वाले प्लान्स शामिल हैं. इन चारों रीचार्ज प्लान्स के बंद होने की चर्चा इंटरनेट पर करीब एक सप्ताह से चल रही थी, लेकिन ये प्लान Airtel Thanks ऐप मौजूद थे. वहीं 12 अगस्त, बुधवार को जब Airtel Thanks ऐप पर इन प्लान्स को सर्च किया गया, तो नहीं मिले. सिर्फ Airtel Thanks ऐप पर ही नहीं गूगल पे के रीचार्ज सेक्शन में भी ये प्लान नहीं दिखाई दे रहे हैं. वहीं सोशल मीडिया यूजर और टिप्सटर अभिषेक यादव ने अपने सोशळ मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करके बताया है कि कंपनी ने 12 अगस्त, 2026 से देशभर में अपने चार प्लान बंद कर दिए हैं.