Airtel ने यूजर्स को दिया बड़ा झटका! चुपके से बंद किया 2 सबसे सस्ते प्लान, अब रीचार्ज के लिए देनी होगी ज्यादा कीमत

Airtel Discontinued Plan: Airtel ने एक बार फिर से अपने यूजर्स को बड़ा झटका दिया है. कंपनी ने अपने दो सबसे सस्ते रीचार्ज पैक को अचानक बंद कर दिए हैं. ये पैक 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ हाई-स्पीड डेटा और Airtel Xtreme Play के OTT सब्सक्रिप्शन ऑफर करते थे. अब यूजर्स को डेटा रीचार्ज के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 05, 2025, 03:01 PM IST
Airtel Discontinued Plan: भारतीय टेलिकॉम जगत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है. Airtel ने एक बार फिर से अपने यूजर्स को बड़ा झटका दे दिया है. कंपनी ने अपने दो सस्ते डेटा रीचार्ज पैक को बंद करने का फैसला लिया है. Airtel के इस फैसले अब यूजर्स को डेटा पैक के रीचार्ज के लिए ज्यादा पैसे खर्च करना पड़ेगा. ₹121 और ₹181 के वाले प्लान को Airtel ने बंद करने का फैसला लिया है जो 30 दिनों के लिए हाई-स्पीड डेटा और Airtel Xtreme Play के OTT सब्सक्रिप्शन के साथ आते थे. अब यूजर्स डेटा रिचार्ज के लिए नए पैक विकल्पों में से चुन सकते हैं. 

Airtel के रीचार्ज पैक ₹121 और ₹181 में पूरे महीने भर यानी 30 दिनों की वैलिडिटी मिलती थी. इसके साथ ही इसमें 25 से अधिक OTT प्लेटफॉर्म जैसे Netflix, JioHotstar, SonyLIV का भी एक्सेस मिलता था. अब डेटा-ओनली रीचार्ज करने वाले लोगों के लिए ग्राहकों को एयरटेल के दूसरे प्रीपेड डेटा पैक चुनने होंगे.

अब डेटा के लिए यूजर्स के पास क्या ऑप्शन हैं?
Airtel ने ग्राहकों के लिए अभी भी कई डेटा-ओनली पैक रखे हैं-

₹100 का पैक
Airtel का यह सबसे सस्ता डेटा प्लान के साथ आता है. इसमें 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ 6GB डेटा मिलता है. साथ ही इस प्लान में रिचार्ज प्लान की लिमिट के साथ ही SonyLIV और 20 दूसरे OTT ऐप्स के साथ एयरटेल एक्सट्रीम प्ले का एक्सेस भी मिलता है.

₹161 का पैक
इस रीचार्ज पैक में महीने भर यानी 30 दिनों के लिए 12GB डेटा मिलता है.

₹195 का पैक
Airtel के इस प्लान में 12GB डेटा के साथ एक महीने के लिए JioHotstar Mobile और फ्री एयरटेल एक्सट्रीम प्ले सब्सक्रिप्शन मिलता है.

एयरटेल के सब्सक्राइबर बेस में उछाल
Airtel ने अपने रीचार्ज पैक में यह बदलाव ऐसे समय किया है जब हाल ही में खुलासा हुआ है कि भारत में Airtel के वायरलेस ग्राहकों की संख्या बढ़कर 393.7 मिलियन हो गई है. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी TRAI के नए डेटा के मुताबिक एयरटेल ने 12.52 लाख नए वायरलेस यूजर्स जोड़े हैं जिससे मर्केट में उसकी हिस्सेदारी 33.59 प्रतिशत हो गई है.

