Airtel Down: एयरटेल सर्विस हुई ठप, कॉल और इंटरनेट का इस्तेमाल करने में आई समस्या, कंपनी ने मांगी माफी

देशभर में इस समय Airtel यूजर्स अचानक सर्विस अचानक ठप हो गई है. इस टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से हजारों यूजर्स परेशान हो गए हैं. इस समस्या की जानकारी यूजर्स ने सोशल मीडिया पर दोपहर बाद से ही देनी शुरू कर दी है. कई यूजर्स ने शिकायत की कि वे अपने एयरटेल नंबर से कॉल नहीं कर पा रहे हैं और डेटा सेवाओं का इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा हैं. आउटेज ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म्स के अनुसार, दोपहर में समस्याओं की शिकायतें अचानक बढ़ गईं, जिससे कई ग्राहक डेटा और कॉल सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाए.

देश के कई हिस्सों में दिखी समस्या

डाउनडिटेक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक, दोपहर करीब 4 बजे से एयरटेल नेटवर्क से जुड़ी शिकायतों में अचानक उछाल देखा गया. जहां आम दिनों में शिकायतों की संख्या दर्जनों में होती है, वहीं इस बार यह आंकड़ा 2,500 से भी पार चला गया, जो इस तकनीकी गड़बड़ी की गंभीरता को दिखाया है. यह समस्या किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रही, देश के कई हिस्सों से यूजर्स ने नेटवर्क ठप होने की बात कही. खासतौर पर बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों के लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी परेशानी खुलकर सामने आई.

Hi Amit, we are currently experiencing a network outage, our team is actively working to resolve the issue and restore services promptly. We sincerely apologize for the inconvenience caused. Team Airtel https://t.co/2G23qpK1Kp — Airtel Cares (@Airtel_Presence) August 18, 2025

कॉलिंग से जुड़ी दिखी ज्यादा समस्याएं

नेटवर्क ठप होने की शिकायतें एयरटेल की कई सेवाओं से जुड़ी थीं. करीब 56% यूजर्स ने कॉलिंग से जुड़ी दिक्कतें बताईं, जबकि 26% ने मोबाइल इंटरनेट की रफ्तार या कनेक्टिविटी में समस्या से परेशान हुए. वहीं, 18% लोगों ने नेटवर्क सिग्नल पूरी तरह गायब होने की बात कही. लाइव आउटेज मैप पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि शहरी इलाकों में शिकायतें बड़े पैमाने पर दर्ज की गई थीं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वॉयस कॉलिंग और डेटा दोनों ही सेवाएं प्रभावित हुईं.

बेंगलुरु यूजर्स ज्यादा हुए परेशान

फोरम और आउटेज ट्रैकिंग साइट्स पर आई यूजर्स की प्रतिक्रियाओं से यह तो स्पष्ट है कि लोगों की नाराजगी कितनी गंभीर है. कई यूजर्स ने यह शिकायत की कि उन्होंने हाल ही में रिचार्ज किया था, फिर भी मोबाइल डेटा चालू नहीं हो रहा. कुछ ने तो यह भी बताया कि उनकी सिम इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पा रही है. खासकर बेंगलुरु के यूजर्स ने बताया कि एयरटेल की 4G सेवा लंबे वक्त तक बंद रही, जिससे उनका ऑनलाइन कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ.

यूजर्स ने दी Airtel को धमकी

कुछ यूजर्स ने को एयरटेल सर्विस की तुलना दूसरी टेलीकॉम कंपनियों से भी करनी शुरू कर दी, और कहा कि अगर सेवा की विश्वसनीयता में सुधार नहीं हुआ तो वे अपना नंबर पोर्ट कर लेंगे. इस दौरान कई यूजर्स ने बता कि शहरी क्षेत्रों में, जहां आमतौर पर कवरेज स्थिर रहता है, वहां भी उन्हें सिग्नल ड्रॉप की समस्या का सामना करना पड़ा.

Airtel ने मांगी माफी

दूसरी ओर Airtel ने सोशल मीडिया पर एक बयान में नेटवर्क आउटेज की बात को स्वीकार किया. कंपनी ने कहा, 'हम अभी नेटवर्क में रुकावट का सामना कर रहे हैं, हमारी टीम इसे जल्द से जल्द ठीक करने और सेवाएं बहाल करने के लिए काम कर रही है. असुविधा के लिए हम दिल से माफी मांगते हैं.'