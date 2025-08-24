Airtel Down: एक बार फिर एयरटेल सर्विस ने किया यूजर्स को परेशान, इन जगहों पर अचानक उड़ गए फोन के नेटवर्क

Airtel Down: एयरटेल यूजर्स एक बार फिर कंपनी के नेटवर्क की वजह से परेशान हो गए हैं. अचानक रविवार को यूजर्स को कनेक्टिविटी का सामना करना पड़ रहा है. इससे पहले पिछले सप्ताह भी इसी तरह की परेशानी आई थी.
Trending Photos
Airtel Down: Airtel की सर्विस की वजह से एक बार फिर यूजर्स परेशान हो गए हैं. लोगों को एयरटेल का SMS, कॉलिंग और डेटा सर्विस का इस्तेमाल करने में दिक्कतें आ रही है. इससे पहले पिछले ही सप्ताह की बात है जब दिल्ली NCR में एयरटेल की सर्विस ठप पड़ गई थी. यूजर्स को डेढ़ घंटे से ज्यादा वक्त तक इस समस्या से जूझना पड़ा था. इसके बाद कंपनी ने यूजर्स से माफी भी मांगी थी. अब फिर से यूजर्स को इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
इस जगहों पर आ रही सबसे ज्यादा समस्या
बताया जा रहा है कि खातौर पर बेंगलुरू, हैदराबाद, कोलकाता और चेन्नई के Airtel यूजर्स को सर्विस में आ रही गड़बड़ी झेलनी पड़ रही है. Downdetector पर एयरटेल यूजर्स ने सर्विस में आ रही परेशानी को लेकर रिपोर्ट भी करना शुरू कर दिया है. एयरटेल की सर्विस में 24 अगस्त, दोपहर 12:11 बजे से शुरू हुई. ऐसे में एक के बाद एक 7,019 से भी ज्यादा यूजर्स ने सर्विस को लेकर रिपोर्ट कर दिया है.
Airtel ने मांगी माफी
इस रिपोर्ट के अनुसार, बेंगलुरू, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता के ज्यादातर Airtel यूजर्स सर्विस में आने वाली समस्या से प्रभावित हुए हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी यूजर्स ने एयरटेल की सर्विस में आई परेशानियों पर अपनी भड़ास निकाली है. दूसरी ओर एयरटेल केयर ने भी कंफर्म किया है कि सर्विस में कुछ परेशानी आई है. कंपनी ने यूजर्स के X पोस्ट पर रिप्लाई देते हुए माफी मांगी है.
Elon Musk के Grok 2.5 मॉडल का अब हर कोई करेगा इस्तेमाल, Grok 3 का टाइम भी आया सामने
एयरटेल केयर्स ने बताई ये वजह
एयरटेल केयर्स का कहना है कि कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से यूजर्स को कनेक्टिविटी में परेशानी आ रही है. टेलीकॉम कंपनी का कहना है कि उनकी टीम इस समस्या को जल्द से जल्द ठीक करने की पूरी कोशिश कर रही है. इसे 1 घंटे में दूर कर दिया जाएगा.
ChatGPT चुपचाप Google से चुरा रहा डेटा? रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा
करें सकते हैं ये काम
अगर, आपको भी अपने एयरटेल नेटवर्क से कॉलिंग और SMS में परेशानी आ रही है तो ऐसे में आप अपने डिवाइस में कुछ मिनटों के लिए एयरप्लेन मोड ऑन कर दें. फिर कुछ देर बार इसे ऑन कर लीजिए. ऐसे करने से आपके फोन के नेटवर्क रिफ्रेश हो जाएंगे और कनेक्टिविटी की समस्या भी दूर हो जाएगी.