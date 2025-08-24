Airtel Down: एक बार फिर एयरटेल सर्विस ने किया यूजर्स को परेशान, इन जगहों पर अचानक उड़ गए फोन के नेटवर्क
Advertisement
trendingNow12894755
Hindi Newsटेक

Airtel Down: एक बार फिर एयरटेल सर्विस ने किया यूजर्स को परेशान, इन जगहों पर अचानक उड़ गए फोन के नेटवर्क

Airtel Down: एयरटेल यूजर्स एक बार फिर कंपनी के नेटवर्क की वजह से परेशान हो गए हैं. अचानक रविवार को यूजर्स को कनेक्टिविटी का सामना करना पड़ रहा है. इससे पहले पिछले सप्ताह भी इसी तरह की परेशानी आई थी.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Aug 24, 2025, 02:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Airtel Down: एक बार फिर एयरटेल सर्विस ने किया यूजर्स को परेशान, इन जगहों पर अचानक उड़ गए फोन के नेटवर्क

Airtel Down: Airtel की सर्विस की वजह से एक बार फिर यूजर्स परेशान हो गए हैं. लोगों को एयरटेल का SMS, कॉलिंग और डेटा सर्विस का इस्तेमाल करने में दिक्कतें आ रही है. इससे पहले पिछले ही सप्ताह की बात है जब दिल्ली NCR में एयरटेल की सर्विस ठप पड़ गई थी. यूजर्स को डेढ़ घंटे से ज्यादा वक्त तक इस समस्या से जूझना पड़ा था. इसके बाद कंपनी ने यूजर्स से माफी भी मांगी थी. अब फिर से यूजर्स को इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

इस जगहों पर आ रही सबसे ज्यादा समस्या
बताया जा रहा है कि खातौर पर बेंगलुरू, हैदराबाद, कोलकाता और चेन्नई के Airtel यूजर्स को सर्विस में आ रही गड़बड़ी झेलनी पड़ रही है. Downdetector पर एयरटेल यूजर्स ने सर्विस में आ रही परेशानी को लेकर रिपोर्ट भी करना शुरू कर दिया है. एयरटेल की सर्विस में 24 अगस्त, दोपहर 12:11 बजे से शुरू हुई. ऐसे में एक के बाद एक 7,019 से भी ज्यादा यूजर्स ने सर्विस को लेकर रिपोर्ट कर दिया है. 

Airtel ने मांगी माफी
इस रिपोर्ट के अनुसार, बेंगलुरू, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता के ज्यादातर Airtel यूजर्स सर्विस में आने वाली समस्या से प्रभावित हुए हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी यूजर्स ने एयरटेल की सर्विस में आई परेशानियों पर अपनी भड़ास निकाली है. दूसरी ओर एयरटेल केयर ने भी कंफर्म किया है कि सर्विस में कुछ परेशानी आई है. कंपनी ने यूजर्स के X पोस्ट पर रिप्लाई देते हुए माफी मांगी है.

Add Zee News as a Preferred Source

Elon Musk के Grok 2.5 मॉडल का अब हर कोई करेगा इस्तेमाल, Grok 3 का टाइम भी आया सामने

एयरटेल केयर्स ने बताई ये वजह
एयरटेल केयर्स का कहना है कि कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से यूजर्स को कनेक्टिविटी में परेशानी आ रही है. टेलीकॉम कंपनी का कहना है कि उनकी टीम इस समस्या को जल्द से जल्द ठीक करने की पूरी कोशिश कर रही है. इसे 1 घंटे में दूर कर दिया जाएगा.

ChatGPT चुपचाप Google से चुरा रहा डेटा? रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

करें सकते हैं ये काम
अगर, आपको भी अपने एयरटेल नेटवर्क से कॉलिंग और SMS में परेशानी आ रही है तो ऐसे में आप अपने डिवाइस में कुछ मिनटों के लिए एयरप्लेन मोड ऑन कर दें. फिर कुछ देर बार इसे ऑन कर लीजिए. ऐसे करने से आपके फोन के नेटवर्क रिफ्रेश हो जाएंगे और कनेक्टिविटी की समस्या भी दूर हो जाएगी.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

TAGS

Airtelkolkata

Trending news

IB से लेकर CRPF तक: आखिर कौन हैं अनीश दयाल सिंह,अब अजीत डोभाल की टीम में मिली एंट्री
Anish Dayal Singh
IB से लेकर CRPF तक: आखिर कौन हैं अनीश दयाल सिंह,अब अजीत डोभाल की टीम में मिली एंट्री
संसद और विधानसभा नहीं चले तो लोकतंत्र पर उठेंगे सवाल... रिजिजू ने क्यों कही ये बात
Kiren Rijiju
संसद और विधानसभा नहीं चले तो लोकतंत्र पर उठेंगे सवाल... रिजिजू ने क्यों कही ये बात
बराबरी का मतलब सभी को एक जैसा मानना नहीं... किस फैसले पर CJI गवई की हुई आलोचना
CJI
बराबरी का मतलब सभी को एक जैसा मानना नहीं... किस फैसले पर CJI गवई की हुई आलोचना
कभी पॉकेट में थे 7000 रुपये, फिर शुरू किया बिजनेस;खड़ा किया 67,550,000,000 का एंपायर
chandrababu naidu
कभी पॉकेट में थे 7000 रुपये, फिर शुरू किया बिजनेस;खड़ा किया 67,550,000,000 का एंपायर
भारी बारिश से बेहाल जम्मू-कश्मीर! तावी नदी उफान पर, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट
Jammu Kashmir Weather Update
भारी बारिश से बेहाल जम्मू-कश्मीर! तावी नदी उफान पर, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट
आसमान में भारत का नया 'कवच'..DRDO ने किया ऐसा मिसाइल टेस्ट, दुश्मनों में डर का माहौल
drdo missile test
आसमान में भारत का नया 'कवच'..DRDO ने किया ऐसा मिसाइल टेस्ट, दुश्मनों में डर का माहौल
गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, जानें पूरा मामल
ED
गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, जानें पूरा मामल
रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
Dharmasthala Mass Burial Case
रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
PM Narendra Modi
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
Aaj ka itihas
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
;