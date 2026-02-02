Advertisement
Airtel यूजर्स सावधान! कंपनी ने रातों-रात छीन ली आपकी पसंदीदा फ्री सर्विस, कंपनी ने बताई यह वजह

Airtel यूजर्स सावधान! कंपनी ने रातों-रात छीन ली आपकी पसंदीदा फ्री सर्विस, कंपनी ने बताई यह वजह

अब Airtel यूजर्स को Perplexity Pro का मुफ्त सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा. यह वही प्रीमियम सर्विस थी जिसे कंपनी कुछ समय से बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के दे रही थी. जैसे ही यह खबर सामने आई, कई ग्राहकों को लगा कि कंपनी ने अचानक फायदा छीन लिया है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Feb 02, 2026, 08:41 AM IST
Airtel यूजर्स सावधान! कंपनी ने रातों-रात छीन ली आपकी पसंदीदा फ्री सर्विस, कंपनी ने बताई यह वजह

Airtel ने अपने लाखों ग्राहकों को चौंकाते हुए एक बड़ा फैसला लिया है. कंपनी ने अपने लोकप्रिय फ्री बेनिफिट को चुपचाप बंद कर दिया है, जिससे कई यूजर्स हैरान रह गए हैं. अब Airtel यूजर्स को Perplexity Pro का मुफ्त सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा. यह वही प्रीमियम सर्विस थी जिसे कंपनी कुछ समय से बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के दे रही थी. जैसे ही यह खबर सामने आई, कई ग्राहकों को लगा कि कंपनी ने अचानक फायदा छीन लिया है.

हालांकि, Airtel ने साफ किया है कि यह फैसला कंपनी की पहले से तय शर्तों के मुताबिक ही लिया गया है. जब यह ऑफर शुरू किया गया था, तभी कंपनी ने बताया था कि यह स्थायी या लाइफटाइम फ्री बेनिफिट नहीं है, बल्कि सीमित समय के लिए ही उपलब्ध रहेगा.

₹17,000 की वैल्यू वाला प्रीमियम ऑफर
Perplexity Pro सब्सक्रिप्शन की कीमत करीब 17,000 रुपये बताई जाती है, जो इसे एक महंगा डिजिटल एड-ऑन बनाती है. Airtel इसे अपने ग्राहकों को मुफ्त में दे रहा था, जिससे यूजर्स को काफी फायदा मिल रहा था. लेकिन अब यह सुविधा आधिकारिक तौर पर खत्म कर दी गई है. जिन लोगों ने इसे एक्टिवेट नहीं किया था, उनके लिए अब यह पूरी तरह बंद हो चुका है. कई यूजर्स को उम्मीद थी कि यह ऑफर लंबे समय तक जारी रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. कंपनी ने इसे एक प्रमोशनल बेनिफिट के तौर पर ही पेश किया था.

कब शुरू हुआ था यह ऑफर
Airtel ने Perplexity Pro का यह ऑफर साल 2025 में लॉन्च किया था. शुरुआत से ही कंपनी ने साफ शब्दों में बताया था कि यह केवल अस्थायी फायदा है. ऑफर की वैधता 16 जनवरी 2026 तक तय की गई थी. यानी इस तारीख के बाद इसे अपने-आप खत्म हो जाना था. अब उसी टाइमलाइन के अनुसार, Airtel ने अपने प्रीपेड प्लान्स से इस सब्सक्रिप्शन को हटा दिया है. नए या लेट यूजर्स अब इस बेनिफिट का फायदा नहीं उठा पाएंगे.

पुराने यूजर्स के लिए क्या रहेगा फायदा
जो ग्राहक 16 जनवरी 2026 से पहले इस ऑफर को क्लेम कर चुके थे, उनके लिए राहत की खबर है. वे पहले की तरह Perplexity Pro का इस्तेमाल करते रहेंगे. उनका सब्सक्रिप्शन एक्टिवेशन की तारीख से पूरे एक साल तक वैध रहेगा. इसका मतलब है कि जिन लोगों ने समय रहते इसे चालू कर लिया था, उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा. वे बिना किसी रुकावट के सर्विस का लाभ उठा सकते हैं.

नए यूजर्स को नहीं मिलेगा एक्सेस
अब यह ऑफर नए ग्राहकों या उन लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है जिन्होंने समय सीमा के अंदर इसे एक्टिवेट नहीं किया. चूंकि इसकी कीमत 17,000 रुपये है, इसलिए यह Airtel के सबसे महंगे डिजिटल बेनिफिट्स में से एक माना जाता है. ऐसे में इसे फ्री में पाना अब संभव नहीं होगा. इस फैसले से कई यूजर्स निराश जरूर हुए हैं, लेकिन कंपनी का कहना है कि यह पहले से तय शर्तों के अनुसार ही किया गया कदम है.

बिलिंग डिटेल देना होगा जरूरी
अब जो यूजर्स Perplexity Pro को एक्टिवेट करते हैं, उन्हें अपनी बिलिंग डिटेल्स देनी होंगी. अगर फ्री ट्रायल खत्म होने के बाद सब्सक्रिप्शन कैंसिल नहीं किया गया, तो यह अपने-आप पेड प्लान में बदल जाएगा और चार्ज लगना शुरू हो जाएगा. इसलिए कंपनी ने सलाह दी है कि जो लोग पेड सर्विस जारी नहीं रखना चाहते, वे ट्रायल पीरियड खत्म होने से पहले सब्सक्रिप्शन रद्द कर दें, ताकि किसी तरह का अतिरिक्त बिल न आए.

