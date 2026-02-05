Airtel यूजर्स को लगा जोर का झटका! कंपनी ने रातों-रात ₹999 बढ़ाए इस प्लान के दाम, रिचार्ज करने से पहले देखें नई लिस्ट

Airtel Tariff Hike 2026: साल 2026 में भी मोबाइल यूजर्स की जेब पर बोझ बढ़ना शुरू हो गया है. आए दिन रीचार्ज कीमतों में हो रहे बदलाव ने यूजर्स की चिंता बढ़ा दी है. इसी बीच देश की दूसरी सबसे बड़ी प्राइवेटी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने अपने ग्राहकों को जोर का झटका दिया है. कंपनी ने नए साल की पहली बड़ी टैरिफ बढ़ोतरी कर दी है. कंपनी ने अपने सबसे लोकप्रिय और प्रीमियम ग्लोबल इंटरनेशनल रोमिंग पैक की कीमतों में सीधा ₹999 की बढ़ोत्तरी की है. जो प्लान लेने के लिए अभी तक सिर्फ ₹4,000 खर्च करने होते थे, अब उसी प्लान के लिए यूजर्स को ₹4,999 खर्च करने होंगे. अगर आप भी अक्सर विदेश यात्रा करते हैं या लंबी वैलिडिटी वाला प्लान की तलाश में रहते हैं तो रिचार्ज कराने से पहले जान लीजिए कि कीमतों में हुए बदलवा से आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे.

नए साल के दूसरे ही महीने में भारतीय टेलिकॉम सेक्टर में महंगाई ने दस्तक दे दी है. Airtel ने अपने लोकप्रिय प्री-पेड ग्लोबल इंटरनेशनल रोमिंग पैक की कीमतों में एक साथ 999 रुपये की बढ़ोतरी की है. कंपनी ने एक साथ लगभग रीचार्ज प्लान में 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी है.

क्या हैं नए पैक के फायदे?

यह ग्लोबल पैक खासतौर पर उन यात्रियों के लिए है जो अक्सर विदेश यात्रा करते हैं. इस प्लान की सबसे खास बात यह है कि यह भारत और विदेश दोनों जगह काम करता है.

एयरटेल के इस रीचार्ज पैक में 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ 5 GB डेटा, 100 मिनट की इनकमिंग/आउटगोइंग कॉल भारत और लोकल और 100 SMS मिलते हैं.

अगर आप भारत में ही इस प्लान का इस्तेमाल करते हैं तो हर दिन 1.5 GB हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और हर दिन 100 SMS की सुविधा मिलती है.

कीमत बढ़ने के पीछे की वजह?

हालांकि एयरटेल ने कीमतों में हुई बढ़ोत्तरी को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया है. लेकिन टेक जगत के जानकारों का मानना है कि 5G इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश और AI सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कंपनी अपनी सर्विस को मोनेटाइज कर रही है. यह बढ़ी हुई कीमत एयरटेल की वेबसाइट और ऐप पर लाइव हो गई है. बता दें कि यह प्लान अप्रैल 2025 में ₹4,000 की कीमत पर लॉन्च किया गया था जो अपनी तरह का पहला ऑल-इन-वन पैक था.

