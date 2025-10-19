Airtel को भारी पड़ गई ये लापरवाही! DoT ने ठोका 2.14 लाख रुपये का जुर्माना, जानें मामला

भारत की दूसरी सबसे ज्यादा यूजर्स वाली टेलिकॉम कंपनी भारती एयरटेल (Bharti Airtel) इस वक्त मुश्किलों में फंसी नजर आ रही है. दरअसल, कंपनी पर हाल ही में दूरसंचार विभाग (DoT) का डंडा चला है. ऐसे में DoT ने Airtel पर पूरे 2.14 लाख रुपये का जुर्माना कर दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक, यह जुर्माना कर्नाटक सर्कल में सब्सक्राइबर से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने पर लगाया गया है. इस बात की जानकारी हाल में एक रेगुलेटरी फाइलिंग के दौरान सामने आई.

सैंपल ऑडिट में सामने आया उल्लंघन

बताया जा रहा है कि DoT ने Airtel को कोल लाइसेंस अग्रिमेंट सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया. लाइसेंस एग्रीमेंट के मुताबिक, कंपनी को अपने ग्राहकों को सब्सक्राइबर बनाने से पहले उनकी सही तरीके से पहचान की जांच करनी होती है. साथ ही, DoT की ओर से दिए गए निर्देशों का पालन करना भी जरूरी है. DoT ने अगस्त 2025 के लिए कस्टमर एप्लिकेशन फॉर्म (CAF) का सैंपल ऑडिट किया, जिसमें पाया गया कि Airtel ने सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया है. यह उल्लंघन लाइसेंस एग्रीमेंट की शर्तों के खिलाफ है.

आधार कार्ड भी हुआ स्मार्ट! इम्प्रेस कर देगा PVC Aadhaar Card, जानें कैसे पहुंचेगा घर

Add Zee News as a Preferred Source

जानें क्या है पूरा मामला

टेलीकॉम कंपनियों द्वारा नए यूजर्स को जोड़ते समय जो कस्टमर फॉर्म भरे जाते हैं, उनकी जांच दूरसंचार विभाग नियमित रूप से करता है. हाल ही में किए गए एक ऑडिट में यह सामने आया कि Airtel ने कर्नाटक सर्किल में ग्राहकों की जानकारी को ठीक से जांचे बिना ही उन्हें सिम कार्ड इश्यू कर दिए. इस गलती के चलते विभाग ने कंपनी को नोटिस जारी किया और 2.14 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया. दूसरी ओर Airtel ने इस कार्रवाई को स्वीकार करते हुए जुर्माना भरने की सहमति दे दी है.

WhatsApp ने दिखाया AI चैटबॉट्स को बाहर का रास्ता, लिया बड़ा फैसला, Meta ने कसी कमान

अक्सर टेलिकॉम कंपनियां करती रहती हैं नियमों का उल्लघन

बता दें कि यह कोई पहली बार नहीं है कि जब किसी टेलिकॉम कंपनी ने नियमों का उल्लंघन किया है. बल्कि, इससे पहले भी कई टेलिकॉम कंपनियां ऐसा कर चुकी हैं. वहीं, DoT की ओर से साइबर ठगी को रोकने के लिए सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन के नार्म्स पर सख्ती की गई है. ताकि अधूरे या गलत डॉक्यूमेंट्स के आधार पर सिम कार्ड न जारी हो पाए.