Airtel ने इस छोटू प्लान की वैलिडिटी कर दी 90 दिन, अब होगी यूजर्स की बल्ले-बल्ले!
Airtel ने एक बार फिर से अपने यूजर्स को खुश कर दिया है. इस बार कंपनी ने अपने छोटे रिचार्ज पैक की वैलिडिटी को पूरे 60 दिनों के लिए बढ़ा दिया है, जिसके बाद वैलिडिटी 90 दिन हो गई है.

Aug 17, 2025, 05:05 PM IST
Airtel अपने यूजर्स को खुश करने का कोई न कोई मौका तलाश ही लेता है. ऐसे में अब कंपनी ने अपने प्लान की वैलिडिटी से यूजर्स को खुश कर दिया है. दरअसल, कंपनी ने हाल ही में अपने 361 रुपये वाले डेटा पैक में बड़ा बदलाव किया है. Airtel ने अपने इस पैक की वैलिडिटी को बढ़ाया है. पहले जहां यह पैक सिर्फ 30 दिनों के लिए वैलिड हुआ करता था, वहीं अब कंपनी ने इसकी वैलिडिटी को 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरे 60 दिनों के लिए बढ़ा दिया है और इसी के साथ अब पैक में 90 दिनों की वैलिडिटी मिल रही है.

90 दिनों की मिलेगी वैलिडिटी
यूजर्स को इस पैक में पूरा 50GB डेटा मिलता है और मजेदर बात यह है कि अब इतना डेटा इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स के पास 90 दिनों का वक्त है. यानी इत्मीनान से आप 50GB डेटा का लुत्फ उठा सकेंगे. हालांकि, वह अगर डेटा खत्म हो जाता है अतिरिक्त डेटा का इस्तेमाल करने के लिए 50 पैसे प्रति MB की दर से चार्जेस देने पड़ेंगे. वहीं, आपको बता दें कि यह सिर्फ डेटा पैक है, यानी इसमें कॉलिंग और SMS बेनिफिट नहीं दिए जाएंगे.

451 रुपये वाला पैक भी शानदार
Airtel का 451 रुपये वाला डेटा पैक भी यूजर्स के लिए बहुत फायदेमंद है. इसमें भी 50GB डेटा का इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि, यह पैक सिर्फ 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ ही आता है. अच्छी बात यह है कि यूजर्स को इस पैक के साथ JioHotstar Mobile का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जा रहा है, जो तीन महीनों तक वैलिड रहेगा. इस पैक में भी डेटा खत्म होने के बाद अतिरिक्त डेटा के लिए 50 पैसे प्रति MB की दर से शुल्क देना होगा.

Vi ने भी नहीं छोड़ी कमी
दूसरी ओर अगर बाकी कंपनियों के डेटा पैक की बात करें तो Vi अपने 348 रुपये वाले डेटा पैक के साथ भी 50GB डेटा दे रहा है. हालांकि, इस पैक की वैलिडिटी सिर्फ 28 दिनों की ही होगी. इसके अलावा Vi के 1189 रुपये वाले डेटा में 50GB का इस्तेमाल पूरे सालभर यानी 365 दिनों तक किया जा सकता है. वहीं, Vi अपने 488 रुपये वाले डेटा पैक 100GB डेटा की सुविधा दे रहा है. यह पैक 56 दिनों के लिए वैलिड होता है. इसे कंपनी के बेस्ट डेटा पैक में से एक माना जाता है.

Jio भी नहीं पीछे
उधर, Jio कंपनी अपने 359 रुपये वाले डेटा पैक पर पूरे 30 दिनों की वैलिडिटी दे रही है. इसमें भी 50GB डेटा का लुत्फ उठाया जा सकता है. वहीं, डेटा समाप्त हो जाने के बाद भी आपको कोई चार्जेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हालांकि, इंटरनेट स्पीड 64Kbps हो जाएगी.

