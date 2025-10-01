Airtel वालों की हो गई मौज! कंपनी दे रही 1GB एक्स्ट्रा डेटा, प्लान के बेनिफिट्स जान नाखून चबाने लगेंगे Jio यूजर्स

Airtel & Jio Recharge Plans Comparison: एयरटेल और जियो दोनों ही टेलीकॉम कंपनियों में जबरदस्त टक्कर देखने को मिलती है. Jio को सस्ती कीमत में बेहतरीन बेनिफिट्स देने के लिए जाना जाता है. वहीं Airtel भी अपने यूजर्स के लिए किफायती प्लान्स पेश करता रहता है. दोनों ही कंपनियां 449 रुपये में प्रीपेड प्लान देती करती है. लेकिन इन प्लान में एयरटेल इंटरेनट सुविधा के मामले में आगे निकल गया है. इस प्लान में यूजर्स को 1GB अधिक डेटा का बेनिफिट मिलता है.

इसके अलावा इसमें 17 हजार रुपये की कीमत का Perplexity Pro AI का सालाना सब्सक्रिप्शन मिलता है. वहीं जियो को प्लान में 9th एनिवर्सरी के मौके पर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स का लाभ भी मिल रहा है, जो एयरटेल के प्लान्स में नहीं मिलता है. आइए विस्तार से जानते हैं इन प्लान के बारे में...

Airtel का 449 रुपये वाला रिचार्ज प्लान

Airtel का 449 रुपये वाला प्लान में 28 दिनों की वैलिडिटी दी जाती है. इसमें यूजर्स को रोजाना 4GB डेटा दिया जाता है. साथ ही 5G नेटवर्क कवरेज क्षेत्र में यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा का लाभ भी मिलता है. एयरटेल के इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ 100 SMS फ्री भी मिलते हैं. 449 वाले प्लान में 28 दिनों के लिए Jio Hotstar मोबाइल का एक्सेस दिया जाता है.

इसके अलावा Airtel Xstream Play Premium का सब्सक्रिप्शन भी शामिल है. जिसमें 22+ से भी ज्यादा OTT ऐप्स का एक्सेस दिया जाता है. इस प्लान की खासियत है कि यूजर्स को Apple Music का बेनिफिट भी मिलता है. इन सब के साथ 449 रुपये वाले प्लान में 17 हजार की कीमत का Perplexity Pro AI का साल भर का सब्सक्रिप्शन भी दिया गया है. प्लान में आपको Google One का 30GB क्लाउड स्टोरेज का भी फायदा मिलेगा.

Jio दे रहा 449 रुपये वाला रिचार्ज प्लान

जियो का 449 रुपये के प्लान में 28 दिनों की वैलिडिटी दी गई है. इस प्लान में आपको डेली 3GB डेटा मिलता है. इसमें 5G कवरेज एरिया वाले यूजर्स को 5G डेटा का लाभ भी मिलता है. डेली 100 फ्री SMS के साथ आपको अनलिमिटेड कॉलिंग भी ऑफर की जाती है. जियो की 9th एनिवर्सरी के खास मौके पर यूजर्स को Jio Gold पर 2% एक्स्ट्रा दिया जाएगा.

साथ ही इस ऑफर में Jio Home का दो महीने का बिलकुल फ्री ट्रायल मिल रहा है. इसके अलावा यूजर्स के लिए Jio Hotstar का फ्री सब्सक्रिप्शन भी शामिल है. जियो के 449 वाले प्लान में AI क्लाउड पर 50GB स्टोरेज का बेनिफिट भी मिलता है.