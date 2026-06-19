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Jio VS Airtel VS Vi: तीनों कंपनियों ने लॉन्च किया ₹798 का एक जैसा प्लान, लेकिन फायदा किसमें है सबसे ज्यादा?

Rs 798 Data Plan Comparison: भारत की तीनों बड़ी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां Airtel, Jio और Vi के बीच मुकाबला तेज हो गया है. तीनों ने ₹798 कीमत वाला नया डेटा पैक पेश किया है, जिसमें इंटरनेट बेनिफिट्स के साथ ZEE5 सब्सक्रिप्शन और FIFA World Cup 2026 का एक्सेस दिया जा रहा है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 19, 2026, 08:58 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 08:58 PM IST
Jio VS Airtel VS Vi: तीनों कंपनियों ने लॉन्च किया ₹798 का एक जैसा प्लान, लेकिन फायदा किसमें है सबसे ज्यादा?

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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