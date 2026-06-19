Jio vs Airtel vs Vi 798 Plan: अगर आप भी अपनी डेली डेटा लिमिट खत्म होने से परेशान रहते हैं और साथ ही साथ बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के फ्री OTT का मजा उठाना चाहते हैं, तो भारत की प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के बीच चल रहा नया मुकाबला आपके बड़े काम का है. देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनियों Jio, Airtel और Vi ने मार्केट में ₹798 का एक जैसा दमदार प्लान लॉन्च किया है. इन प्लान के बेनिफिट्स एक-दूसरे मिलते हुए और कड़ी टक्कर देने वाले हैं. आइए जानते हैं आखिर इन तीनों प्लान्स में आपके लिए क्या बेस्ट है और क्या अंतर है....
फुटबॉल फैंस और एंटरटेनमेंट के शौकीनों के लिए भारत की तीनों बड़ी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने ₹798 की कीमत वाला एक नया प्रीपेड डेटा पैक निकाला है. इस पैक में न सिर्फ दमदार इंटरनेट डेटा मिल रहा है, बल्कि ZEE5 का सब्सक्रिप्शन और FIFA World Cup 2026 देखने का एक्सेस भी बिल्कुल फ्री मिल रहा है.
बात करें एयरटेल के ₹798 वाले प्लान की, तो इसमें हर दिन आपको 1 GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है. साथ प्लान की वैलि़डिटी 40 दिनों की है, यानीआपको कुल 40 GB डेटा इस रीचार्ज में मिलने वाला है. डेटा के साथ ही ग्राहकों को 90 दिनों के लिए ZEE5 और फीफा वर्ल्ड कप कंटेंट का एक्सेस बिल्कुल फ्री मिल रहा है. इस प्लान का रोजाना का खर्च लगभग ₹19.95 आता है.
जियो ने भी ₹798 रुपये का डेटा प्लान लॉन्च किया है. इसमें रोजाना 1 GB हाई-स्पीड डेटा मिल रहा है. इस प्लान की भी वैलिडिटी एयरटेल के बराबर 40 दिनों की है. खास बात है कि इसमें 3 महीने के लिए ZEE5 FIFA World Cup 2026 ऑल एक्सेस पैकेज मिलता है. यूजर MyJio ऐप में जाकर कूपन कोड के जरिए इसे ऑफर को एक्टिवेट कर सकते हैं. जियो के इस प्लान की एक और खास बात यह है कि डेली लिमिट खत्म होने के बाद भी इंटरनेट बंद नहीं होगा, बल्कि 64 Kbps की स्पीड से चलता रहेगा. इसका भी रोज का खर्च ₹19.95 आता है.
Vi के पास भी ₹798 का डेटा पैक है. लेकिन वीआई के इस ₹798 वाले प्लान की वैलिडिटी एक महीने यानी 30 दिनों की है, साथ ही इसमें आपको कुल 10 GB डेटा मिलता है. ध्यान दें कि इसमें आउटगोइंग SMS या सर्विस वैलिडिटी नहीं मिलती है. इस पैक के साथ 90 दिनों के लिए FIFA World Cup 2026 और ZEE5 ऑल एक्सेस का सब्सक्रिप्शन मिलता है.