फीफा वर्ल्ड कप 2026 (FIFA World Cup 2026) का रोमांच पूरी दुनिया के सिर चढ़कर बोल रहा है और इस मौके को भुनाने के लिए भारत की दिग्गज टेलीकॉम कंपनियों ने बड़ा दांव खेल दिया है. भारती एयरटेल (Airtel), रिलायंस जियो (Jio) और वोडाफोन आइडिया (Vi) तीनों ने ही मार्केट में 798 रुपये का एक स्पेशल प्रीपेड डेटा पैक उतारा है. यह प्लान उन लोगों के लिए सबसे शानदार है जो फुटबॉल सीजन के दौरान बिना किसी रुकावट के हाई-स्पीड डेटा के साथ ZEE5 और फीफा वर्ल्ड कप मैचों का लाइव आनंद लेना चाहते हैं. आइए जानते हैं कि इस कीमत में कौन सी कंपनी सबसे बेहतरीन फायदे दे रही है.
एयरटेल का यह प्रीपेड डेटा पैक कुल 40 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है. इसमें ग्राहकों को हर दिन 1 GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है, जिसका मतलब है कि पूरे प्लान में कुल 40 GB डेटा दिया जा रहा है. अगर आपका डेली डेटा खत्म हो जाता है, तो उसके बाद 50 पैसे प्रति MB के हिसाब से चार्ज लगेगा. इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें यूजर्स को 90 दिनों के लिए ZEE5 का सब्सक्रिप्शन मिलता है, जिस पर फीफा वर्ल्ड कप का कंटेंट देखा जा सकता है. इस प्लान का रोज का प्रभावी खर्च लगभग 19.95 रुपये बैठता है.
रिलायंस जियो ने भी अपने प्लान को सीधे टक्कर देते हुए 798 रुपये का 'फुटबॉल पास' पेश किया है. इस प्लान में भी 40 दिनों के लिए रोज 1 GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है. हालांकि, जियो में फायदा यह है कि डेली लिमिट खत्म होने के बाद भी इंटरनेट बंद नहीं होता, बल्कि 64 Kbps की स्पीड पर अनलिमिटेड डेटा चलता रहता है. जियो ग्राहकों को 3 महीने के लिए ZEE5 फीफा वर्ल्ड कप ऑल एक्सेस पैकेज दे रहा है. इस ओटीटी का लाभ उठाने के लिए यूजर्स को मायजियो (MyJio) ऐप के कूपन सेक्शन में जाकर कोड को रिडीम करना होगा. इसका भी दैनिक खर्च 19.95 रुपये ही है.
वोडाफोन आइडिया (Vi) का 798 रुपये का प्लान बाकी दोनों कंपनियों से काफी अलग रणनीति पर काम करता है. इसकी वैलिडिटी 30 दिनों की है और इसमें कुल 10 GB डेटा ही मिलता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पैक में कोई आउटगोइंग SMS या सर्विस वैलिडिटी नहीं मिलती है. लेकिन डेटा कम होने के बदले Vi मनोरंजन का पूरा खजाना दे रहा है. इसमें 90 दिनों के लिए फीफा वर्ल्ड कप और ZEE5 ऑल एक्सेस के साथ-साथ MX Player, Times Play, Shemaroo, nexGTv, YuppTV और Pocket Films का भी सब्सक्रिप्शन मुफ्त मिलता है. इसका दैनिक खर्च 26.60 रुपये है.
अगर आपका मुख्य मकसद रोज ज्यादा डेटा पाना और कम खर्च में फुटबॉल मैच देखना है, तो एयरटेल और जियो के प्लान आपके लिए सबसे वैल्यू फॉर मनी साबित होंगे. दोनों का प्रतिदिन का खर्च काफी कम है और वैलिडिटी भी 40 दिनों की मिल रही है. लेकिन अगर आप डेटा से ज्यादा ओटीटी कंटेंट के शौकीन हैं और एक साथ कई क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्में, लाइव टीवी चैनल्स और शॉर्ट फिल्में देखना चाहते हैं, तो वोडाफोन आइडिया का प्लान आपके लिए ज्यादा बेहतर विकल्प साबित हो सकता है.