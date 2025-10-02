Advertisement
trendingNow12944767
Hindi Newsटेक

Jio Vs Airtel Vs BSNL: ये हैं 60 दिन वाले Top-5 Plans, किसका है सबसे बेस्ट? कौन सस्ता या महंगा? यहां जानिए

Cheapest Recharge Plan: अगर आप बजट फ्रेंडली कीमत में रिचार्ज प्लान ढूंढ रहे हैं, तो इन 60 दिनों की वैलिडिटी वाले पैक में अनलिमिटेड कॉल्स और डेटा का फायदा उठा सकते हैं.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 02, 2025, 12:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jio Vs Airtel Vs BSNL: ये हैं 60 दिन वाले Top-5 Plans, किसका है सबसे बेस्ट? कौन सस्ता या महंगा? यहां जानिए

60 Days Vailidity Plans: अगर आप किफायती कीमत में लंबे समय तक चलने वाले रिचार्ज प्लान्स की तलाश में है, तो जियो एरटेल और बीएसएनएल के प्लान में करीब 2 महीने तक की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड डेटा और कॉलिंग जैसे फीचर्स शामिल है. इनकी रिचार्ज प्लान्स की कीमत 345 रुपये से शुरू है. आइए डिटेल में जानते हैं इनके बारे में...

यह भी पढ़ें: ऑनलाइन शॉपिंग में Offers के नाम पर नहीं लगेगा 'चूना'! AI खोजकर निकालेगा असली दाम, काम आएगा ये टूल

BSNL का 345 रुपये का प्लान

Add Zee News as a Preferred Source

ये प्लान कम कीमत में लंबी वैलिडिटी का बेनिफिट देता है. इसमें यूजर्स को 60 दिनों की वैलिडिटी दी जाती है, जिससे बार-बार रिचार्ज करने की टेंशन से छुटकारा मिलता है. इस प्लान में डेली 1GB डेटा के साथ फ्री अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 एसएमएस का बेनिफिट दिया गया है. यानी यह पैक रोजाना सिर्फ 5.75 रुपये की कीमत में पड़ता है.

BSNL 347 रुपये का प्लान
बीएसएनएल के इस बेहतरीन प्लान का दाम सिर्फ 347 रुपये है. इसमें यूजर्स को 56 दिनों की वैलिडिटी के साथ डेली 2GB डेटा मिलता है. साथ ही अनलिमिटेड कॉलिंग और रोजाना 100 SMS दिए जाते हैं. अगर आप ज्यादा डेटा यूज करते हैं और कम कीमत में अधिक बेनिफिट्स ढूंढ रहे हैं, तो यह प्लान आपके लिए अच्छा ऑप्शन है. 

Jio का 579 रुपये का रिचार्ज प्लान
Jio के 579 रुपये वाले प्लान में आपको डेटा के साथ ज्यादा बेनिफिट्स ऑफर किए जाते हैं. इसमें 56 दिन की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली 100 SMS मिलते हैं. इसके अलावा JioTV, JioCloud और JioCinema का फ्री एक्सेस दिया जाता है. इस प्लान में आपके रोजाना करीब 10 रुपये लगते हैं.

Airtel का 649 रुपये वाला रिचार्ज प्लान
एयरटेल के 49 रुपये वाले प्लान में 56 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. इस पैक में अनलिमिटेड कॉलिंग और रोजाना 100 एसएमएस का बेनिफिट दिया गया है. Airtel के इस प्लान में 2GB डेटा ऑफर किया जाता है. ऑनलाइन क्लासेस, गेमिंग और OTT प्लेटफॉर्मस का मजा उठाने के लिए यह एयरटेल प्लान बेस्ट है.

यह भी पढ़ें: धनतेरस-दिवाली पर खरीद रहे हैं AC-फ्रिज? स्टार रेटिंग का गणित समझ लीजिए, हर महीने होगी हजारों की बचत

Airtel का 619 रुपये वाला पैक

एयरटेल के 619 रुपये वाले प्लान में 60 दिनों तक की वैलिडिटी दी जाती है. इस पैक में यूजर्स को रोजाना 1.5GB डेटा के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS ऑफर किया जाता है. इसके बाद आपको अलग से बार-बार रिचार्ज करने की झंझट नहीं होगी.

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

Airtel Jio BSNLCheapest Recharge Plans

Trending news

PM मोदी ने मल्लिकार्जुन खरगे ने लगवाया पेसमेकर, पीएम मोदी ने फोन करके पूछा हाल-चाल
Mallikarjun Kharge
PM मोदी ने मल्लिकार्जुन खरगे ने लगवाया पेसमेकर, पीएम मोदी ने फोन करके पूछा हाल-चाल
इतिहास और भूगोल दोनों बदल देंगे... सर क्रीक कहां है? राजनाथ की पाकिस्तान को चेतावनी
india pakistan news
इतिहास और भूगोल दोनों बदल देंगे... सर क्रीक कहां है? राजनाथ की पाकिस्तान को चेतावनी
'राज्य आते-जाते हैं, पर राष्ट्र सदैव बना रहता है, हिंदू समाज ही सुरक्षा की गारंटी
RSS 100 Years
'राज्य आते-जाते हैं, पर राष्ट्र सदैव बना रहता है, हिंदू समाज ही सुरक्षा की गारंटी
करूर भगदड़ ने बदले समीकरण, तमिलनाडु में एनडीए को मजबूत करने की कोशिश में अमित शाह
Karur Stampede
करूर भगदड़ ने बदले समीकरण, तमिलनाडु में एनडीए को मजबूत करने की कोशिश में अमित शाह
ट्रंप के टैरिफ का कैसे दिया जाए मुंहतोड़ जवाब? मोहन भागवत ने बता दिया पूरा प्लान
Mohan Bhagwat
ट्रंप के टैरिफ का कैसे दिया जाए मुंहतोड़ जवाब? मोहन भागवत ने बता दिया पूरा प्लान
सफेद हाथी की सवारी करने वाली वो हिंदू रानी जिसने छुड़ाए मुसलमानों के पसीने
rani durgavati queen of gond dynasty
सफेद हाथी की सवारी करने वाली वो हिंदू रानी जिसने छुड़ाए मुसलमानों के पसीने
पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोस्त-दुश्मन का पता चला....मोहन भागवत ने क्यों कही ये बात?
Mohan Bhagwat
पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोस्त-दुश्मन का पता चला....मोहन भागवत ने क्यों कही ये बात?
Gandhi Jayanti 2025: आज भी जिंदा गांधी के विचार, अहिंसा हथियार से ज्यादा ताकतवर
Gandhi Jayanti
Gandhi Jayanti 2025: आज भी जिंदा गांधी के विचार, अहिंसा हथियार से ज्यादा ताकतवर
Dussehra 2025 LIVE: 3 महायोगों में कौन सा मुहूर्त सबसे शुभ? रावण दहन से पहले करें ये 2 टोटके, हर काम में मिलेगी जीत
Dussehra 2025 date and time
Dussehra 2025 LIVE: 3 महायोगों में कौन सा मुहूर्त सबसे शुभ? रावण दहन से पहले करें ये 2 टोटके, हर काम में मिलेगी जीत
यूपी में ब्रांच...केरल में 'हेडक्वार्टर', मुजाहिदीन आर्मी की 'केरल Files'
DNA
यूपी में ब्रांच...केरल में 'हेडक्वार्टर', मुजाहिदीन आर्मी की 'केरल Files'
;