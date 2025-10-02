Jio Vs Airtel Vs BSNL: ये हैं 60 दिन वाले Top-5 Plans, किसका है सबसे बेस्ट? कौन सस्ता या महंगा? यहां जानिए

60 Days Vailidity Plans: अगर आप किफायती कीमत में लंबे समय तक चलने वाले रिचार्ज प्लान्स की तलाश में है, तो जियो एरटेल और बीएसएनएल के प्लान में करीब 2 महीने तक की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड डेटा और कॉलिंग जैसे फीचर्स शामिल है. इनकी रिचार्ज प्लान्स की कीमत 345 रुपये से शुरू है. आइए डिटेल में जानते हैं इनके बारे में...

यह भी पढ़ें: ऑनलाइन शॉपिंग में Offers के नाम पर नहीं लगेगा 'चूना'! AI खोजकर निकालेगा असली दाम, काम आएगा ये टूल

BSNL का 345 रुपये का प्लान

Add Zee News as a Preferred Source

ये प्लान कम कीमत में लंबी वैलिडिटी का बेनिफिट देता है. इसमें यूजर्स को 60 दिनों की वैलिडिटी दी जाती है, जिससे बार-बार रिचार्ज करने की टेंशन से छुटकारा मिलता है. इस प्लान में डेली 1GB डेटा के साथ फ्री अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 एसएमएस का बेनिफिट दिया गया है. यानी यह पैक रोजाना सिर्फ 5.75 रुपये की कीमत में पड़ता है.

BSNL 347 रुपये का प्लान

बीएसएनएल के इस बेहतरीन प्लान का दाम सिर्फ 347 रुपये है. इसमें यूजर्स को 56 दिनों की वैलिडिटी के साथ डेली 2GB डेटा मिलता है. साथ ही अनलिमिटेड कॉलिंग और रोजाना 100 SMS दिए जाते हैं. अगर आप ज्यादा डेटा यूज करते हैं और कम कीमत में अधिक बेनिफिट्स ढूंढ रहे हैं, तो यह प्लान आपके लिए अच्छा ऑप्शन है.

Jio का 579 रुपये का रिचार्ज प्लान

Jio के 579 रुपये वाले प्लान में आपको डेटा के साथ ज्यादा बेनिफिट्स ऑफर किए जाते हैं. इसमें 56 दिन की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली 100 SMS मिलते हैं. इसके अलावा JioTV, JioCloud और JioCinema का फ्री एक्सेस दिया जाता है. इस प्लान में आपके रोजाना करीब 10 रुपये लगते हैं.

Airtel का 649 रुपये वाला रिचार्ज प्लान

एयरटेल के 49 रुपये वाले प्लान में 56 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. इस पैक में अनलिमिटेड कॉलिंग और रोजाना 100 एसएमएस का बेनिफिट दिया गया है. Airtel के इस प्लान में 2GB डेटा ऑफर किया जाता है. ऑनलाइन क्लासेस, गेमिंग और OTT प्लेटफॉर्मस का मजा उठाने के लिए यह एयरटेल प्लान बेस्ट है.

यह भी पढ़ें: धनतेरस-दिवाली पर खरीद रहे हैं AC-फ्रिज? स्टार रेटिंग का गणित समझ लीजिए, हर महीने होगी हजारों की बचत

Airtel का 619 रुपये वाला पैक

एयरटेल के 619 रुपये वाले प्लान में 60 दिनों तक की वैलिडिटी दी जाती है. इस पैक में यूजर्स को रोजाना 1.5GB डेटा के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS ऑफर किया जाता है. इसके बाद आपको अलग से बार-बार रिचार्ज करने की झंझट नहीं होगी.