BSNL का धमाका! अब बिना Sim के लगेंगे कॉल्स, चलेगा नेट, Airtel-Jio चबाने लगे नाखून

BSNL (भारत संचार निगम लिमिटेड) ने आखिरकार अपनी eSIM सेवा की शुरुआत कर दी है. कंपनी ने सबसे पहले इसे तमिलनाडु में लॉन्च किया है और जल्द ही अन्य राज्यों में भी इसे शुरू करने का वादा किया है. इस कदम के साथ ही BSNL अब उन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की कतार में शामिल हो गया है जिनमें पहले से ही Jio, Airtel और Vi eSIM सेवा उपलब्ध करा रहे हैं.

eSIM क्या है और क्यों खास है?

eSIM का मतलब है Embedded SIM. यानी आपको अब फिजिकल SIM कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी. बस एक QR कोड स्कैन करके ही आपका नंबर मोबाइल या स्मार्टवॉच पर एक्टिव हो जाएगा. यह सुविधा खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो एक साथ कई डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं.

कहां और कैसे मिलेगी BSNL eSIM?

BSNL ने साफ कर दिया है कि eSIM लेने के लिए ग्राहकों को अपने नजदीकी BSNL सर्विस सेंटर जाना होगा. इसके लिए यूज़र्स को कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे:

• eSIM सपोर्ट करने वाला स्मार्टफोन या स्मार्टवॉच

• मान्य पहचान पत्र (Valid ID) डिजिटल KYC के लिए

जैसे ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई हो जाते हैं, BSNL की तरफ से एक QR कोड दिया जाएगा. इसे स्कैन करते ही आपका eSIM प्रोफाइल तुरंत एक्टिव हो जाएगा.

किन्हें मिलेगा फायदा?

BSNL ने कहा है कि eSIM सेवा का फायदा मौजूदा यूज़र्स और नए ग्राहक, दोनों उठा सकते हैं. हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि फिजिकल SIM से eSIM में शिफ्ट करना फ्री होगा या चार्जेबल.

BSNL eSIM के फायदे

• फिजिकल SIM की झंझट खत्म

• इंस्टेंट एक्टिवेशन

• मल्टी-डिवाइस यूज़र्स के लिए आसान कनेक्टिविटी

• स्मार्टफोन और स्मार्टवॉच में तुरंत काम करने की सुविधा

भारत में eSIM से जुड़ी चुनौतियां

भले ही eSIM तकनीक तेजी से लोकप्रिय हो रही है, लेकिन भारत में इसके कुछ चैलेंज भी हैं. सबसे बड़ी समस्या है कि eSIM को एक डिवाइस से दूसरे में शिफ्ट करना मुश्किल है. इस पर टेलीकॉम कंपनियां लगातार काम कर रही हैं ताकि भविष्य में यह प्रक्रिया आसान हो सके.

BSNL का भविष्य – 5G की तैयारी

BSNL सिर्फ eSIM ही नहीं, बल्कि जल्द ही अपनी 5G सेवाओं की भी शुरुआत करने की तैयारी कर रहा है. कंपनी का कहना है कि नेटवर्क मॉडर्नाइजेशन की यह कोशिश उसे प्राइवेट कंपनियों की बराबरी में खड़ा करेगी और ग्राहकों को बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी.

FAQs

Q1: BSNL ने eSIM सेवा कहां लॉन्च की है?

Ans: सबसे पहले यह सेवा तमिलनाडु में शुरू की गई है.

Q2: BSNL eSIM लेने के लिए क्या करना होगा?

Ans: ग्राहकों को नजदीकी BSNL सर्विस सेंटर जाना होगा और वैलिड आईडी लेकर KYC करानी होगी.

Q3: BSNL eSIM किन डिवाइस में चलेगी?

Ans: eSIM सिर्फ उन्हीं स्मार्टफोन और स्मार्टवॉच में चलेगी जिनमें eSIM सपोर्ट होगा.

Q4: क्या पुराने BSNL यूजर्स eSIM ले सकते हैं?

Ans: हां, पुराने और नए दोनों ग्राहक eSIM ले सकते हैं.

Q5: क्या BSNL eSIM फ्री में मिलेगी?

Ans: अभी तक कंपनी ने यह कंफर्म नहीं किया है कि यह सुविधा फ्री होगी या इसके लिए चार्ज देना होगा.