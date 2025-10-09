Advertisement
trendingNow12954769
Hindi Newsटेक

₹150 से कम में 6 धमाकेदार प्लान... किसी में भरपूर डेटा तो कोई दे रहा फ्री OTT Subscription

Budget Friendly Prepaid Plans: Jio, Airtel और Vi 150 रुपये से कम कीमत में शानदार और सस्ते प्लान्स ऑफर करते हैं. अगर आप सस्ते में ज्यादा फायदे वाले रिचार्ज प्लान चाहते हैं, तो यह लिस्ट आपके लिए है. इन किफायती प्रीपेड प्लान्स में शानदार बेनिफिट्स मिलते हैं.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 09, 2025, 06:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

₹150 से कम में 6 धमाकेदार प्लान... किसी में भरपूर डेटा तो कोई दे रहा फ्री OTT Subscription

Recharge Plans Under Rs 150: अगर आप सबसे कम दाम में डेटा और कॉलिंग का बेहतरीन फायदा उठाना चाहते हैं, तो Jio, Airtel और Vodafone-Idea (Vi) तीनों टेलीकॉम कंपनियां अपने यूजर्स के लिए 150 रुपये से भी कम में शानदार किफायती प्लान्स ऑफर कर रही है. आइए जानते हैं इन सस्ते मगर दमदार प्लान्स के बारे में. 

यह भी पढ़ें: हैक हो गया है WhatsApp? तो पैनिक होने की जरूरत नहीं, ये सेफ्टी फार्मूले सेकंड्स में दूर कर देंगे टेंशन!

Airtel का 100 रुपये वाला रिचार्ज प्लान

Add Zee News as a Preferred Source

Airtel का 100 रुपये में यह एक डेटा पैक है. इसमें यूजर्स को 30 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. इस प्लान में एयरटेल ग्राहकों को 6GB डेटा के साथ 22+ OTT ऐप का फ्री एक्सेस देती है.

एयरटेल का 121 वाला पैक
एयरटेल 121 रुपये वाले प्लान में ग्राहकों को 30 दिनों की वैलिडिटी ऑफर कर रही है. इस प्लान में यूजर्स को इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए कुल 6GB डेटा का बेनिफिट मिलता है. 

Jio का 125 रुपये का रिचार्ज प्लान
जियो के इस प्लान में रोजाना 0.5GB डेटा मिलता है. 125 रुपये वाले प्लान में 23 दिन की वैलिडिटी दी गई है. इस पैक में अनलिमिटेड कॉलिंग और 300 फ्री SMS का ऑफर मिलता है. साथ ही यूजर्स को Jio TV का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है. 

जियो का 139 रुपये वाला प्लान
Jio के इस रिचार्ज प्लान में 7 दिन की वैलिडिटी मिलती है. यह एक डेटा पैक है. इस प्लान में यूजर्स को इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए 12GB डेटा का बेनिफिट मिलता है.

Vodafone-Idea का 101 रुपये वाला पैक
वीआई यानी वोडाफोन-आईडिया के इस प्लान में 30 दिनों की वैलिडिटी दी जाती है. इस रिचार्ज प्लान में 5GB डेटा का बेनिफिट मिलता है. साथ ही आपको Jio Hotstar का एक्सेस भी मिलेगा.

यह भी पढ़ें: बस एक क्लिक करते ही जमीन का 'कच्चा-चिट्ठा' आ जाएगा सामने, कोई नहीं कर पाएगा घपला, ऐसे करें मिनटों में चेक

Vi का 139 रुपये वाला प्लान

Vodafone-Idea के 139 रुपये वाले प्लान में 28 दिन की वैलिडिटी दी जाती है. इस प्लान में यूजर्स को 12GB डेटा का लाभ मिलता है. 

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

airtel jio viBudget Friendly Recharge Plans

Trending news

कर्नाटक में अब मिलेगी महिलाओं को Period Leave, कैबिनेट से मिली मंजूरी
karnataka
कर्नाटक में अब मिलेगी महिलाओं को Period Leave, कैबिनेट से मिली मंजूरी
पंजाब में अब गांव-गांव बनेंगी खेल सुविधाएं, 3100 स्टेडियमों का हुआ शिलान्यास
Punjab news in hindi
पंजाब में अब गांव-गांव बनेंगी खेल सुविधाएं, 3100 स्टेडियमों का हुआ शिलान्यास
जमानत के लिए गाय पहुंच... मजिस्ट्रेट भी हैरान, अटल जी सुनाया मजेदार किस्सा
Atal Bihari Vajpayee
जमानत के लिए गाय पहुंच... मजिस्ट्रेट भी हैरान, अटल जी सुनाया मजेदार किस्सा
70 हत्याएं, रहस्यमयी चिट्ठियां; वह खूंखार डाकू, जिसने पहले आम चुनावों में मचाया आतंक
Crime news in Hindi
70 हत्याएं, रहस्यमयी चिट्ठियां; वह खूंखार डाकू, जिसने पहले आम चुनावों में मचाया आतंक
'मैं हैरान रह गया था लेकिन अब...', शू अटैक पर क्या बोले चीफ जस्टिस गवई?
BR Gawai
'मैं हैरान रह गया था लेकिन अब...', शू अटैक पर क्या बोले चीफ जस्टिस गवई?
सोशल मीडिया पर कट्टरता फैलाने वालों की खैर नही! यहां के लोग खासकर दें ध्यान, वरना...
Pune
सोशल मीडिया पर कट्टरता फैलाने वालों की खैर नही! यहां के लोग खासकर दें ध्यान, वरना...
Rao Narender Singh कांग्रेस के लिए जरुरी या मजबूरी ? इंद्रजीत का खेल खत्म!
Haryana news
Rao Narender Singh कांग्रेस के लिए जरुरी या मजबूरी ? इंद्रजीत का खेल खत्म!
'मेरे नाम से गढ़े गए शब्द पूरी तरह गलत...,' पीएम मोदी के बयान पर भड़के चिदंबरम
P Chidambram
'मेरे नाम से गढ़े गए शब्द पूरी तरह गलत...,' पीएम मोदी के बयान पर भड़के चिदंबरम
CJI से दुर्व्यवहार करने वाले वकील की बढ़ी मुश्किलें, बार एसोसिएशन ने खोला मोर्चा
Supreme Court
CJI से दुर्व्यवहार करने वाले वकील की बढ़ी मुश्किलें, बार एसोसिएशन ने खोला मोर्चा
नमस्ते दोस्तों...प्रेस कांफ्रेंस में कीर स्टार्मर ने जीता दिल, दिखाया भारतीय प्रेम
Keir Starmer
नमस्ते दोस्तों...प्रेस कांफ्रेंस में कीर स्टार्मर ने जीता दिल, दिखाया भारतीय प्रेम