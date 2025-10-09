₹150 से कम में 6 धमाकेदार प्लान... किसी में भरपूर डेटा तो कोई दे रहा फ्री OTT Subscription

Budget Friendly Prepaid Plans: Jio, Airtel और Vi 150 रुपये से कम कीमत में शानदार और सस्ते प्लान्स ऑफर करते हैं. अगर आप सस्ते में ज्यादा फायदे वाले रिचार्ज प्लान चाहते हैं, तो यह लिस्ट आपके लिए है. इन किफायती प्रीपेड प्लान्स में शानदार बेनिफिट्स मिलते हैं.
Recharge Plans Under Rs 150: अगर आप सबसे कम दाम में डेटा और कॉलिंग का बेहतरीन फायदा उठाना चाहते हैं, तो Jio, Airtel और Vodafone-Idea (Vi) तीनों टेलीकॉम कंपनियां अपने यूजर्स के लिए 150 रुपये से भी कम में शानदार किफायती प्लान्स ऑफर कर रही है. आइए जानते हैं इन सस्ते मगर दमदार प्लान्स के बारे में.
Airtel का 100 रुपये वाला रिचार्ज प्लान
Airtel का 100 रुपये में यह एक डेटा पैक है. इसमें यूजर्स को 30 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. इस प्लान में एयरटेल ग्राहकों को 6GB डेटा के साथ 22+ OTT ऐप का फ्री एक्सेस देती है.
एयरटेल का 121 वाला पैक
एयरटेल 121 रुपये वाले प्लान में ग्राहकों को 30 दिनों की वैलिडिटी ऑफर कर रही है. इस प्लान में यूजर्स को इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए कुल 6GB डेटा का बेनिफिट मिलता है.
Jio का 125 रुपये का रिचार्ज प्लान
जियो के इस प्लान में रोजाना 0.5GB डेटा मिलता है. 125 रुपये वाले प्लान में 23 दिन की वैलिडिटी दी गई है. इस पैक में अनलिमिटेड कॉलिंग और 300 फ्री SMS का ऑफर मिलता है. साथ ही यूजर्स को Jio TV का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है.
जियो का 139 रुपये वाला प्लान
Jio के इस रिचार्ज प्लान में 7 दिन की वैलिडिटी मिलती है. यह एक डेटा पैक है. इस प्लान में यूजर्स को इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए 12GB डेटा का बेनिफिट मिलता है.
Vodafone-Idea का 101 रुपये वाला पैक
वीआई यानी वोडाफोन-आईडिया के इस प्लान में 30 दिनों की वैलिडिटी दी जाती है. इस रिचार्ज प्लान में 5GB डेटा का बेनिफिट मिलता है. साथ ही आपको Jio Hotstar का एक्सेस भी मिलेगा.
Vi का 139 रुपये वाला प्लान
Vodafone-Idea के 139 रुपये वाले प्लान में 28 दिन की वैलिडिटी दी जाती है. इस प्लान में यूजर्स को 12GB डेटा का लाभ मिलता है.